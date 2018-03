Jak skasować konto na Facebooku? To prostsze, niż się wydaje

Konto na Facebooku można skasować trwale lub tylko dezaktywować. W tym drugim przypadku nic nie zniknie, w pierwszym kasuje się wszystko. A jak to zrobić?

Po odkryciu potężnego wycieku danych użytkowników Facebooka do firmy Cambridge Analytics, która pracowała na rzecz Donalda Trumpa, wielu użytkowników największego serwisu społecznoœciowego jest do tego stopnia wœciekłych, że rozważa usunięcie konta. Nie wszyscy wiedzš jednak, jak się do tego zabrać, chociaż jest to bardzo proste.

Do wyboru sš dwie opcje – dezaktywacja i usunięcie konta. Pierwsza powoduje, że konto znika z wyników wyszukiwania, nie mogš też na nie zajrzeć znajomi użytkownika, ale wcišż jest przechowywane na serwerach Facebooka. Dezaktywacja pozwala więc „usunšć” konto dla społecznoœci portalu, ale zostawia furtkę do powrotu. Druga opcja usuwa konto całkowicie.

Jak dezaktywować konto na Facebooku?

Dezaktywacja konta jest bardzo prosta:

Wchodzimy na stronę głównš Facebooka i rozwijamy menu ustawień (korzystajšc z komputera musimy kliknšć w strzałkę znajdujšcš się w prawym górnym rogu, z aplikacji w telefonie rozwijamy menu na prawo od ikonki powiadomień). Przechodzimy do opcji „Ogólne” z komputera lub „Ogólne -> Ustawienia konta” w aplikacji. Wybieramy „Zarzšdzaj kontem”. Wybieramy „Dezaktywuj konto” i postępujemy zgodnie z instrukcjami.

Dezaktywacja może zostać cofnięta w każdej chwili.

Jak całkowicie usunšć konto na Facebooku?

Usunięcie konta z aplikacji na Androidzie nie wydaje się możliwe (brak takiej opcji w menu). Możliwe jest jednak z komputera. Proces jest identyczny, jak w przypadku dezaktywacji, jednak w zarzšdzaniu kontem wybieramy opcję „poproœ o usunięcie konta” lub możemy przejœć bezpoœrednio do linku https://www.facebook.com/help/delete_account.

Usuwanie konta trwa, jak informuje Facebook, do 90 dni. Zniknš wówczas bezpowrotnie wszystkie dane (posty, zdjęcia itp.), które umieœciliœmy w serwisie. Zachowane zostanš wiadomoœci na Messengerze, ale w formie kopii konwersacji u znajomych.

- Niektóre czynnoœci wykonane przez Ciebie na Facebooku nie sš zachowywane na Twoim koncie. Przykładowo znajomy może zachować otrzymane od Ciebie wiadomoœci, nawet jeœli usuniesz swoje konto. Te informacje pozostanš w serwisie po usunięciu konta – podpowiada Facebook.

Przed usunięciem konta na Facebooku warto zrobić sobie kopię danych (choćby zdjęć). W ustawieniach ogólnych konta jest dostępna opcja pobrania kopii danych z Facebooka.