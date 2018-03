Multimedia Polska okrojone i słabsze w internecie

Czekajšce na decyzję Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, czy mogš zostać sprzedane na rzecz UPC, Multimedia Polska same musiały sprzedać w ubiegłym roku dwa biznesy. Oprócz dystrybucji pršdu i gazu – także ubezpieczenia.

Odwlekajšca się transakcja zdaniem zarzšdu jest najważniejszym czynnikiem wpływajšcym na biznes kablówki. W ubiegłym roku straciła 20 tys. abonentów i częœć przychodów ze sprzedaży dostępu do internetu.

O około 3 proc. (2,97 proc.) do 678,4 mln zł spadły w 2017 roku przychody trzeciej co do wielkoœci w kraju telewizji kablowej Multimedia Polska za sprawš niższych wpływów z usługi dostępu do internetu i telefonii. Operator tracił klientów tych usług, choć cały czas inwestuje w sieć.

Na koniec grudnia Multimedia miały 752,7 tys. abonentów (o 20 tys. mniej niż w grudniu 2016 r.) i œwiadczyły im w sumie 1,74 mln usług (RGU), o 54,6 tys. więcej niż rok wczeœniej. Ten przyrost miał miejsce dzięki popytowi na usługi telewizji (wzrost RGU o prawie 80 tys.).

Natomiast liczba RGU Internetu i telefonii spadła kablówce w rok o odpowiednio 8,3 tys. i 9 tys. do 529,1 tys. i 257,6 tys. i to mimo że dane te obejmujš nie tylko usługi stacjonarne, ale także mobilne. Jak wynika z prezentacji dla inwestorów kablówka przegrywa konkurencję z dostawcami Internetu mobilnego w technologii LTE. O ile w ostatnim kwartale minionego roku, który jest zwykle dla operatorów okresem żniw Multimediom udało się pozyskać klientów telefonii, to klientów Internetu nadal mu ubywało (1,9 tys.).

Liczba RGU ogółem na koniec 2017 roku obejmuje też usługi ubezpieczeniowe i monitoringu (w sumie około 12 tys. RGU), przy tym te pierwsze – po raz ostatni. Jak bowiem wynika ze sprawozdania i prezentacji dla inwestorów, kablówka w grudniu sprzedała ubezpieczeniowy biznes ponieważ nakazywała jej go umowa z UPC Polska, które chce przejšć Multimedia bez dodatkowego biznesu.

Całkowite inwestycje grupy Multimediów wyniosły w 2017 r. 218 mln zł, z czego około 145 mln zł to inwestycje rozwojowe. Zasięg sieci Multimediów w 2017 r. urósł o 54 tys. punktów adresowych głównie dzięki rozbudowie infrastruktury œwiatłowodowej (PON) o 51 tys. gospodarstw domowych. Na koniec grudnia Multimedia docierały z Internetem do 1,63 mln domostw i firm, z telefoniš do 1,62 mln, a z telewizja do około 1,56 mln miejsc adresowych.

Niższe przychody z dwóch biznesów obniżyły zysk operacyjny powiększony o amortyzację grupy (EBITDA) także spadł, choć wolniej, bo o niecałe 2 proc. (1,89 proc.) do 312 mln zł. Grupa ograniczała spadek EBITDA tnšc koszty, w tym na reklamę i marketing oraz koszty osobowe. W ubiegłym roku zatrudnienie w grupie spadło o 156 osób, czyli 7 proc. do 1879 osób.

Skorygowana o zdarzenia jednorazowe EBITDA Multimediów wyniosła w ub.r. 335 mln zł, także o około 1,9 proc. mniej niż przed rokiem.

Natomiast wynik netto grupy spadł poniżej zera i zamknšł się w 2017 roku stratš 13,3 mln zł. To w niewielkim stopniu wynika z osłabienia biznesu Multimediów, a w przeważajšcej z kwestii podatkowych. Grupa wykazała dwa razy wyższy podatek niż w 2017 r. (42,8 mln zł wobec 21,2 mln zł), a także spisała w straty aktywo w podatku odroczonym rozpoznane w poprzednich latach na znaku towarowym (13,9 mln zł). Te ruchy majš najprawdopodobniej zwišzek ze zmianš przepisów podatkowych w Polsce. Wymusiły one zmianę podejœcia do naliczania kosztów uzyskania przychodów i optymalizacji podatkowej zwišzanej z amortyzacjš znaków towarowych wielu firm, w tym także w branży telekomunikacyjnej.

31 grudnia 2017 r. zadłużenie grupy z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji i leasingu finansowego wynosiło 1,16 mld zł i odpowiadało 3,24-krotnoœci skorygowanej EBITDA. Według zarzšdu, z punktu widzenia rentownoœci działalnoœci i osišganych wyników, np. na poziomie EBITDA, wskaŸniki zadłużenia grupy nie sš wysokie i mogš być uznane za bezpieczne i sš zbliżone do standardów branżowych.

Jak pisaliœmy, Multimedia czekajšc na zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na przejęcie przez UPC Polska, rozpoczęły przygotowania do refinansowania całoœci zadłużenia. W maju kablówka musiałaby spłacić kolejnš ratę z tytułu wykupu obligacji w wysokoœci około 250 mln zł. Na koniec grudnia posiadała około 80 mln zł gotówki.

Choć od wniosku UPC złożonego w UOKIK minie niedługo 1,5 roku i nie jest pewne, czy transakcja dojdzie do skutku, Multimedia wykonujš kolejne postanowienia umowy inwestycyjnej. Najpierw pozbyły się biznesu sprzedaży energii (kupił go Orange Polska), a pod koniec grudnia sprzedały poza grupę także biznes ubezpieczeniowy prowadzony przez spółkę Roxwell Investments Bis. Komu – nie podano.