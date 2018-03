Google zakaże reklamowania kryptowalut

Google zamierza zablokować wszystkie reklamy namawiajšce do inwestycji w wirtualny pienišdz oraz inne nieregulowane instrumenty finansowe.

Już od czerwca 2018 roku majš zniknšć z najpopularniejszej wyszukiwarki internetowej wszelkie reklamy dotyczšce obrotu nieregulowanymi, spekulacyjnymi produktami finansowymi, w tym kryptowalutami, opcjami binarnymi i podobnymi instrumentami opierajšcymi się na spreadach walutowych. Nowa polityka obejmie m. in. tak znane platformy dostępne w wyszukiwarce Google, jak Instagram i Facebook.

Google podał w komunikacie opublikowanym na swoim blogu, że reklamy powyższych produktów w AdWords będš dozwolone wyłšcznie wtedy, kiedy posiadajš certyfikat nadany przez Google. Aby go uzyskać, muszš spełniać następujšce wymogi: muszš być licencjonowane przez znaczšcy w danym kraju organ finansowy, reklamodawcy muszš wykazać, że zarówno reklamy, jak i strony produktowe, do których one odsyłajš, dotrzymujš zasad AdWords, oraz spełniajš prawne wymogi dotyczšce spekulacyjnych instrumentów finansowych w danym kraju.

Reklamodawcy będš mogli się ubiegać o nadanie im certyfikatów od marca tego roku, kiedy udostępniony będzie specjalny formularz.

Wczeœniej na swoim blogu Google poinformował, że zablokował w 2017 r. ok. 3,2 mld reklam, które łamały przepisy AdWords. To niemal dwukrotnie więcej niż rok wczeœniej.