Facebook pod gigantyczną presją po wycieku danych

Urzędnicy państwowi w USA i Europie domagajš się wyjaœnień od Facebooka po tym, jak Cambridge Analytica, firma zajmujšca się reklamš w sieciach społecznoœciowych, wykorzystała do tego celu dane o dziesištkach milionów użytkowników Facebooka bez ich zgody - informuje Bloomberg. Spółka ta pomagła Donaldowi Trumpowi podczas prezydenckiej kampanii wyborczej, pracowała również na rzecz zwolenników Brexitu.

Facebook przyznał się już wczeœniej, że jego platforma była wykorzystywana przez rosyjskich propagandystów przed wyborami w 2016 r. Nigdy jednak na celowniku oskarżeń rzšdzšcych nie znalazł się sam Zuckerberg.

"To oczywiste, że te platformy nie mogš same siebie kontrolować" - powiedziała w sobotę senator Amy Klobuchar, demokratka z Minnesoty. "Mówiš 'zaufaj nam'. Mark Zuckerberg musi zeznawać w tej sprawie przed senatem" - dodała. Prokurator generalny Massachusetts Maura Healey również wszczęła dochodzenie w tej sprawie.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Damian Collins, brytyjski parlamentarzysta, powiedział z kolei w niedzielę, że Zuckerberg powinien stawić się przed komisjš, ponieważ do tej pory udawało mu się unikać trudnych pytań, tworzšc "fałszywe zapewnienie, że polityka Facebooka jest solidna i skutecznie kontrolowana".

W sobotę "New York Times" poinformował, że jeden z amerykańskich profesorów użył Facebooka, aby skłonić ludzi do zapisania się do aplikacji majšcej służyć do analizy osobowoœci, którš to aplikację zaprojektował do celów akademickich. Namówił w ten sposób 270 tys. osób do udzielenia zgody na dostęp do danych (swoich i ich znajomych) przez Facebooka, co spowodowało, że w jego rękach znalazły się informacje o 50 milionach osób - informuje "New York Times" cytowany przez Bloomberga. Następnie profesor przekazał te dane do Cambridge Analytica, która wykorzystała je w kampanii wyborczej Trumpa i podczas referendum nt. Brexitu.



Facebook dowiedział się o naruszeniu w 2015 r. Zablokował dostęp profesora i poprosił Cambridge Analytica o usunięcie danych użytkowników. Jednak w ostatnich dniach Facebook zawiesił również dostęp Cambridge Analytica do swojego systemu, tłumaczšc, że okazało się, że informacje nie zostały usunięte.



Jak podaje The Washington Post za wyciek danych 50 milionów użytkowników Facebookowi może grozić kara w wysokoœci nawet 2 bilionów dolarów, choć aż tak wysoka kwota jest mało prawdopodobna.

Cena akcji Facebooka na giełdzie w Nowym Jorku potężnie spadła, notujšc chwilami najniższe poziomy od 3 lat.

Facebook shares fall 4.9% after data leak reports https://t.co/Rt1U5g6y2y pic.twitter.com/sXdRn2Tr2I — Bloomberg Technology (@technology) 19 marca 2018

O godzinie 17.30 czasu polskiego notowania akcji Facebooka spadały o 7,57 proc.