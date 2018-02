Sony przeprasza za żarty z alergii w filmie

Adaptacja serii bajek Beatrix Potter zatytułowana „Peter Rabbit” (polski tytuł „Piotruœ Królik”) weszła do amerykańskich kin 9 lutego i już zdšżyła narobić zamieszania. Niestety, nie o takie zamieszanie chodziło twórcom filmu i Sony Pictures. Oburzenie widzów wzbudziła bowiem scena, w której jedna z postaci, uczulona na jagody, jest obrzucana jagodami przez głównego bohatera i jego przyjaciół. Jedna z jagód lšduje w ustach ofiary, która dostaje reakcji alergicznej i musi ratować się zastrzykiem adrenaliny.

Nie mogło się to spodobać rodzicom dzieci z alergiami i na oburzenie nie trzeba było długo czekać. Pojawiły się natychmiast głosy, by reakcji anafilaktycznej nie pokazywać, jako czegoœ zabawnego (bo faktycznie w tym nic zabawnego nie ma).

Heads up from @kfatweets about the new #PeterRabbitMovie and sensitive issues for those with life-threatening #foodallergies PLEASE stop showing #anaphylaxis as something that is funny. @SonyPictures https://t.co/ZT0HQSmIee pic.twitter.com/ZHdTUFsCba

Dla osób, których dzieci zmagajš się z silnymi alergiami, scena na pewno nie była zabawna.

Absolutely disgusting. My son suffers from severe food allergies, and on top of my wife and I worrying about that every second of they day, now we have to worry about a film where his allergy and lifestyle is mocked? No one @SonyPictures thought this was an issue? What a joke. https://t.co/CXHGcnLy2D