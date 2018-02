NBP zapłacił youtuberom za zniechęcanie do kryptowalut Adobe Stock

NBP i KNF włšczyły znanych youtuberów do akcji, majšcej na celu zniechęcenie Polaków do inwestowania w kryptowaluty. Gwiazdy internetowego serwisu otrzymały za to blisko 100 tys. zł.

