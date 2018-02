Jim Carrey atakuje Facebooka i sprzedaje jego akcje

Kasowanie profilu na Facebooku zdarza się rzadko (i najczęœciej odbywa się po cichu). Jim Carrey, znany z wielu komediowych i dramatycznych ról aktor, zrobił to jednak widowiskowo i w asyœcie mocnych oskarżeń pod adresem serwisu Marka Zuckerberga.

- Pozbywam się akcji Facebooka i kasuję mojš stronę ponieważ Facebook zarobił na rosyjskim wtršcaniu się w nasze wybory i wcišż nie robi wystarczajšco dużo, by to powstrzymać. Zachęcam innych inwestorów, by zrobili to samo #unfriendfacebook – napisał na Twitterze, ulubionym medium społecznoœciowym Donalda Trumpa, Jim Carrey.

I’m dumping my @facebook stock and deleting my page because @facebook profited from Russian interference in our elections and they’re still not doing enough to stop it. I encourage all other investors who care about our future to do the same. #unfriendfacebook pic.twitter.com/KHWgZzhhmp