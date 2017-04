Ofcom przekłada decyzję w sprawie Sky z powodu wyborów

Jak podaje serwis Variety.com, to Karen Bradley, brytyjska sekretarz stanu ds. kultury, media i sportu, wydłużyła Ofcomowi i CMA (Urząd ds. Konkurencji i Rynku) czas na decyzję w sprawie wartego 15 mld dol. przejęcia. Pierwotnie miało się to wydarzyć do 16 maja, opóźnienie spowodują wybory parlamentarne planowane w Wielkiej Brytanii na 8 czerwca.

21st Century Fox ma już w Sky 39 proc. proc. udziałów, teraz chce przejąć w niej kontrolę i skupić pozostałe. Planowało to zrobić do końca tego roku. Warunki przejęcia przewidują, że jeśli nie dojdzie do niego przed 31 grudnia 2017 roku, udziałowcy Sky będą uprawnieni do otrzymania specjalnej dywidendy w wysokości 10 pensów za jeden udział w Sky, która zostanie wypłacona w 2018 r.

Na koniec roku finansowego 2016 (kończy się w czerwcu) koncern Sky działający w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemczech, Austrii i we Włoszech miał 22 mln klientów, 12 mld funtów przychodów oraz 663 mln funtów zysku netto.