Minecraft z oficjalnym sklepem i własną walutą

Należąca do amerykańskiego koncernu Microsoft gra Minecraft od lat bije rekordy popularności na całym świecie. Nic dziwnego więc, że powstało do niej bardzo wiele dodatków, które chętnie kupują gracze nieraz za niemałe pieniądze. Spora część z tych wariacji do gry była jednak sprzedawana poza wewnętrznym sklepem Minecrafta, w którym można było dostać ograniczoną liczbę oryginalnych produktów wytworzonych przez firmę. Do Google Play trafiło z kolei mnóstwo podróbek, z których niektóre zawierały groźne wirusy.

Teraz Microsoft postanowił stworzyć oficjalne miejsce, w którym użytkownicy będą mogli pobierać dodatki do mobilnej gry Minecraft: Pocket Edition dostarczane przez firmy zewnętrzne. Zwiększy to zarówno wygodę, jak i bezpieczeństwo klientów, ale też pozwoli więcej zarobić niezależnym twórcom spoza zespołu Minecrafta.

W sklepie internetowym Minecraft Marketplace będzie można płacić wyłącznie za pomocą specjalnej waluty, Minecraft Coins. Fani będą mogli nabyć wirtualne monety za prawdziwe pieniądze. Jak podaje Microsoft, dostępne mody do gry będą kosztować od 1 do 10 dol. Korzystanie ze sklepu będzie możliwe poprzez aplikację mobilną, ale też uniwersalną aplikację na Windows 10.

- To pierwszy raz, kiedy pozwolimy twórcom wejść z ich treściami do naszego sklepu równolegle z treściami tworzonymi przez Minecrafta – powiedział John Thornton, producent wykonawczy gry w Microsofcie, w rozmowie z Bloombergiem. – Prawdziwym impetem dla gry będzie pozwolenie twórcom łączyć się z graczami i pomoc im zarobić dzięki Minecraftowi – dodał.