RZECZoBIZNESIE: Szymon Midera: Rozbijemy monopol w mediach społecznościowych

Shumee rzuca wyzwanie Facebookowi, Instagramowi i Allegro.

- Chcemy znaleźć swoje miejsce. Rynek mediów społecznościowych rozwija się bardzo intensywnie. Już 20 mln Polaków jest aktywnych w tych mediach. Są świeże projekty, które pokazują, że ten rynek nie jest zabetonowany, sytuacja nie jest rozdana raz na zawsze. Monopol można rozbijać adresując projekt dla młodych ludzi – tłumaczył współzałożyciel platformy shumee.

- Rozpoczynamy przygodę na polskim rynku, ale chcemy go potraktować jako rynek testowy – dodał.

Midera wyjaśnił, że shumee poza częścią społecznościową, swego rodzaju kawiarnią, która służy do głosowania, sondowania opinii innych, za chwilę pójdzie dalej. - Pokażemy bardzo prosty model sklepu z używanymi rzeczami, e-commerce, który umożliwi sprzedaż produktów używanych w banalnie prosty sposób jak wysłanie posta. Pokażemy, że świat społecznościowy można połączyć ze sprzedażą przez internet – mówił.

Gość przyznał, że biznes c2c (konsument do konsumenta) nie jest w Polsce i w tej części Europy dobrze zagospodarowany. - Większość projektów e-commerce idzie dzisiaj w stronę obsługi korporacji – ocenił.

Zaznaczył, że elementem charakterystycznym dla shumee jest głosowanie. - Zbudowaliśmy portal, który ma pomagać ludziom w podejmowaniu decyzji, małych i dużych - stwierdził Midera.

Jak powstała firma?

- Wszystko zaczęło się od pomysłu, żeby pokazać prostsze miejsce do handlu. Postanowiliśmy nie oddawać biznesu e-commerce jednemu graczowi. Później projekt przeewoluował w stronę portalu społecznościowego – wyjaśnił gość.

Midera zaznaczył, że banki specjalizują się w obsłudze firm, które mają ustabilizowaną sytuację. - Wszyscy, którzy szukają pieniędzy na tego typu przedsięwzięcia wiedzą, ze banki nie są do tego gotowe – mówił.

- Fundusze private equity to osiągalne rozwiązanie dla osób jak ja, natomiast jest jeden problem. Na etapie koncepcji finansowej typowe fundusze chcą mieć kontrolę, kluczowy wpływ na kapitał. Nie jest to zbyt motywujące dla menadżerów, którzy chcą założyć biznes swojego życia – dodał.

Midera prognozując co będzie za 5 lat stwierdził, że płyniemy z globalnymi trendami, które dotyczą cyfryzacji życia. - Kluczowe trendy będą wyznaczały kierunki rozwoju każdego biznesu, nie tylko startupów jak my – mówił.

- Mamy do czynienia z fenomenem mediów społecznościowych, nowym modelem bezpośredniej komunikacji. Ten model na naszym rynku nie jest do końca doceniany przez korporacje, które już zauważają, że komunikacja się zmienił i muszą się dostosować do nowego sposobu komunikowania się między ludźmi. Na razie traktują to jako dodatek do klasycznych strategii marketingowych – dodał.

Gość przyznał, że liczy na ok. 300 tys. użytkowników za rok o tej porze. - W konserwatywnych scenariuszach potrzebujemy 20-24 miesiące na dojście do punktu przełamania, przestać dokładać do biznesu – mówił.

- Nie chcemy się posługiwać prostym modelem zarabiania na ruchu internetowym. Nie zamierzamy wpuszczać sieci reklamowych do środka shumee. Nasz model przychodowy opiera się wyłącznie na prowizji od sprzedaży – dodał Midera.

Gość zaznaczył, że na razie uruchomiono aplikację z bardzo podstawową funkcjonalnością i zbierane są opinie od użytkowników. - Długa droga przed nami, żeby myśleć o pełnej konkurencji z największymi graczami międzynarodowymi, którzy mają kapitał, know-how i 15 lat doświadczenia – ocenił.