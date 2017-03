TV Puls chce, żeby KRRiT unieważnił koncesję Super Polsatu

Telewizja Puls zgłosiła się do KRRiT z wnioskiem o unieważnienie zmiany koncesji wyspecjalizowanego kanału sportowego Polsat Sport News na wyspecjalizowany, ale dla osób niepełnosprawnych, kanał Super Polsat. - Telewizja Polsat, składając wniosek o zmianę koncesji, nie wypełniła warunków wstępnych ubiegania się o koncesję, zawartych w ogłoszeniu postępowania na koncesje programów do multipleksu drugiego. Tym samym decyzja ówczesnego Przewodniczącego KRRiT, pana Jana Dworaka, powinna zostać unieważniona, jako wydana z rażącym naruszeniem prawa – argumentuje Puls. Zdaniem nadawcy Super Polsat oferuje głównie powtórki audycji znanych z ramówki głównego kanału Polsat, uzupełnionych udziałem 5 proc. audycji sportowych. - W tym kształcie ramówka w 100 proc. odpowiada ogólnotematycznemu charakterowi programu, a nie programowi o charakterze wyspecjalizowanym – argumentuje Puls, dodając, że Super Polsat jedynie jest wyposażony w techniczne udogodnienia towarzyszące dla osób niepełnosprawnych w postaci drugiej ścieżki audio lub teletekstu”.



Wcześniej TV Puls apelowała do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie przesunięcia TV Puls na pozycję 157 z 84 w ofercie swojej platformy cyfrowej. Zwróciła się do krajowej rady Radiofonii i Telewizi o to, by zobowiązał Cyfrowy Polsat do zmiany tej decyzji. - Będziemy walczyć o sprawiedliwe i transparentne zasady współpracy. Rynek telewizyjny jest trudny, konkurencja ogromna, ale nie zwalnia to z zasad uprawiania uczciwego biznesu.

A Cyfrowy Polsat, preferując kanał swojej spółki zależnej, kosztem Telewizji Puls, naruszył reguły ochrony konkurencji i otwartego charakteru audiowizualnych usług medialnych – komentuje w komunikacie Dariusz Dąbski, prezes TV Puls.