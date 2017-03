Mobilny “Snajper” w planach CI Games

Kiedy mam prawo do pierwszego urlopu?

W tym tygodniu rozpocznie się tzw. soft launch tytułu na jednym z reprezentatywnych rynków. Premiera planowana jest na II kwartał 2017 r. - Równolegle do prac nad “Sniper Ghost Warrior 3” na platformy PlaySation 4, Xbox One i PC, we współpracy z zewnętrznym partnerem, przygotowaliśmy projekt mobilnej wersji “Sniper Ghost Warrior” - informuje Marek Tymiński, prezes CI Games.

Jak podkreśla, gry snajperskie należą do jednych z popularniejszych gatunków gier mobilnych, a najlepsze z nich osiągają wielomilionowe przychody. - “Sniper Ghost Warrior” posiada wszystkie cechy, aby osiągnąć sukces - przekonuje szef warszawskiego studia.

CI Games liczy, że na sukces wersji mobilnej istotnie przyłoży się zasięg i rozmiar kampanii marketingowej gry “Sniper Ghost Warrior 3”. Jednocześnie wersja mobilna będzie kolejnym działaniem zwiększającym zasięg i rozpoznawalność marki. - Gra mobilna została stworzona całkowicie na zewnątrz przez doświadczone studio specjalizujące się w tego typu produktach. Sam system monetyzacji to dobrze sprawdzone rozwiązania, działające w innych grach snajperskich, które odniosły sukces na rynku mobilnym - tłumaczy Marek Tymiński.

Gra będzie dystrybuowana w modelu free-to-play (F2P), czyli będzie można ją pobrać za darmo na urządzenia z systemem iOS i Android. W trakcie rozgrywki gracze będą mieli możliwość zakupu m.in. dodatkowego wyposażenia oraz nowych misji.