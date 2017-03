Kwartalne wyniki Cyfrowego Polsatu w sumie zgodne z oczekiwaniami

1,3 mln klientów Grupy Cyfrowy Polsat, 22 proc. wszystkich korzystało w grudniu 2016 r. z pakietu kilku usług oferowanych w ramach programu smartDOM. To oznacza, że w ubiegłym roku z programu tego skorzystało blisko 300 tys. klientów grupy, na którą składa się satelitarna platforma, telewizja Polsat oraz – a może przede wszystkim – sieć komórkowa Plus. Wzrost jest spory, ale pytanie, czy apetyty nie były większe.

Z usług telekomunikacyjnych grupy Solorza korzystało w końcu grudnia 8,49 mln klientów kontraktowych, czyli o około 150 tys. więcej niż we wrześniu. Gros tego przyrostu miało miejsce w segmencie usług głosowych (ponad 113 tys. SIM-ów), natomiast o niecałe 36 tys. (do 1,76 mln) urosła liczba abonentów mobilnego dedykowanego dostępu do Internetu.

Natomiast w segmencie pre-paid – jak wszyscy operatorzy mobilni – grupa zanotowała spadek. Jak duży był on ogółem wiadomo zapewne po dzisiejszej konferencji zarządu, któremu przewodzi Tobias Solorz. Rano grupa podała jedynie informacje zgodnie z praktyką, jaką stosuje od kilku lat: dotyczące kart aktywnie użytkowanych w ciągu 90 dni poprzedzających okres rozliczeniowy. I tak, zgodnie z tą metodą w grudniu z telefonii na kartę pod markami Plus i Plush korzystało 3,19 mln użytkowników, czyli o około 300 tys. mniej niż we wrześniu.

Jak podaje grupa w prezentacji dla inwestorów i mediów, na początku lutego i marca użytkownicy telefonii na kartę zarejestrowali (jak nakazuje tzw. Ustawa antyterrorystyczna) odpowiednio 2,7 i 2,8 mln kart SIM.

Warto zauważyć, że grupa jako jedyna z dużych graczy mobilnych podała te informacje w taki sposób. Telekomy ograniczają się do publikacji odsetka aktywnych kart pre-paid, które definiują w różny sposób.

W sumie – zgodnie z metodologią grupy – na koniec 2016 r. z jej usług telekomunikacyjnych korzystało 11,68 mln użytkowników, czyli o około 120 tys. mniej niż we wrześniu.

W zestawieniu z danymi konkurencji oznacza to, że grupa na pewno utrzymała trzecie miejsce na rynku komórkowym pod tym względem.

W segmencie płatnej telewizji w IV kw. ub.r. grupa odnotowała wzrost sprzedanych usług kontraktowych o ponad 87 tys., do niecałych 4,77 mln, co – jak podaje - zawdzięcza sprzedaży dodatkowych dekoderów (w grudniu Cyfrowy Polsat pobierał opłaty za ponad 1 mln usług Multiroom) i pakietów telewizji internetowej (tu liczb nie podaje). Z kolei z telewizyjnej oferty pre-paid grupy korzystało w grudniu 79 tys. użytkowników, o 35 tys. więcej niż we wrześniu.

Wyniki finansowe grupy Cyfrowy Polsat nie zaskoczyły zbyt analityków, choć EBITDA okazała się wyższa niż prognozowali. Różnicę widać także przy wyniku netto, ale biura maklerskie nie zdążyły ująć w prognozach jednorazowego zdarzenia ogłoszonego przez zarząd spółki w ostatnich tygodniach, które podwyższyło wynik o ponad 100 mln zł.

W IV kw. ub.r. wykazała ona 2,53 mld zł przychodów (o 3 proc. mniej niż raportowała przed rokiem, ale gdy w ujęciu pro forma o 1,5 proc. więcej), 902 mln zł EBITDA (wzrost o 2 proc.), i 342 mln zł zysku netto (wzrost o 84 proc. rok do roku).

Analitycy spodziewali się zaś po grupie 2,52 mld zł przychodów, 880 mln zł EBITDA i 227 mln zł zysku netto.

W całym 2016 r. w ujęciu pro forma Grupa Cyfrowy Polsat wypracowała 9,65 mld zł przychodów (o 3 proc. więcej w ujęciu pro forma niż w 2015 r.), 3,66 mld zł EBITDA (spadek o 0,5 proc. w takim samym ujęciu ) oraz 1,04 mld zł zysku netto przypadającego na akcjonariuszy spółki-matki (wobec 1,16 mld zł rok wcześniej).

Raportowane wyniki roczne grupy zaś to 9,73 mld zł przychodów, 3,64 mld zł EBITDA (spadek o 1,2 proc.) oraz – bez zmian 1,04 mld zł zysku netto.

Wolne przepływy gotówkowe z działalności operacyjnej grupy skorygowane o odsetki wyniosły w 2016 r. 1,56 mld zł – zdaniem zarządu powyżej oczekiwań.

W 2017 r. grupa chce je przynajmniej utrzymać. Zapowiada także inwestycje nie wyższe niż 10 proc. przychodów oraz utrzymanie wysokiej marżowości biznesu.

Oglądalność grupy Telewizji Polsat ma się utrzymać w przedziela 23-25 proc. widowni.