Ile za stacjonarny Internet w telewizji kablowej

Rynek płatnej telewizji w Polsce uważany jest za prawie nasycony. To dlatego telewizje kablowe, aby nie walczyć na obniżki cen za telewizję, od kilku lat walczą o klientów między sobą oraz z niegdyś tradycyjnymi operatorami telefonii stacjonarnej przy pomocy dodatkowych usług.

Najważniejszą taką usługą jest dziś szerokopasmowy dostęp do Internetu, co potwierdzają dane zawarte w raporcie opublikowanym podczas Cable Congress w Brukseli. W Europie operatorzy kablowi rosną właśnie dzięki usłudze dostępu do sieci.

Także w jej przypadku kablówki i stacjonarne telekomu stosują podejście: sprzedać więcej, na jak najdłużej i najlepiej nie schodzić z ceny za pojedynczą usługę. Oferują bądź kilka usług w pakiecie (telewizję, Internet, telefon stacjonarny czy mobilny), a w przypadku samego dostępu do Internetu starają się manewrować ceną i szybkością łącza.

Gdzie Internet jest dziś najtańszy? Przejrzeliśmy obowiązujące oferty telewizji kablowych i w oczy rzuca się jedno: dostawcy robią wszystko, aby ich precyzyjne porównanie nie było możliwe. To dlatego porównując ceny musieliśmy zastosować uproszczenia i skupić się na taryfach z umowami na 24 miesiące.

Dostawcy oferują bowiem różne maksymalne prędkości Internetu. Tam, gdzie znajdziemy ofertę z łączem do 50 Mb/s, nie będzie 60 Mb/s, tam, gdzie jest 120 Mb/s, nie zobaczymy łącza 100 Mb/s etc.. Z powodu takiej struktury oferty pogrupowaliśmy je pod względem prędkości łącza na trzy segmenty: podstawowy (dziś zwykle do 30 Mb/s), średni (50-60 Mb/s) i szybki (od 100 do 150 Mb/s w górę).

Kolejna tendencja rynkowa to odchodzenie od najniższych prędkości łącza. Nie znajdziemy już raczej Internetu stacjonarnego, gdzie – komunikowana w reklamie maksymalna przepływność to 2, czy 6 Mb/s. Nawet prędkość do 30 Mb/s coraz częściej wypada z ofert telewizji kablowych.

Oferują ją Multimedia Polska Vectra, a łódzka Toya proponuje 25 Mb/s. Najmniej za tego typu łącze zapłacą abonenci Toya (29,9 zł), ale ceny u konkurentów nie będą dużo wyższe: odpowiednio niecałe 35 zł (w Vectrze) i 37,5 zł (w Multimediach). Średnio takie łącze to koszt około 35 zł miesięcznie. Większa liczba operatorów oferuje Internet szybszy (50-60 Mb/s) i najszybszy. Tu ceny są rosną o 10 zł: do średnio 45 zł za przeciętne łącze, do około 55 zł za szybkie.

W walce o klientów potrzebujących najwyższych prędkości Internetu biorą od niedawna udział także dawni operatorzy stacjonarni. Netia jest właścicielem sieci telewizji kablowej i oferuje relatywnie tanie usługi pod marką Gigakablówka, a Orange Polska modernizuje sieć kładąc światłowody. Światłowód Orange ma dwie wersje cenowe: do 100 Mb/s (za 69 zł miesięcznie) oraz do 300 Mb/s (za 79 zł miesięcznie).

Neostrada zaś - przynajmniej w sklepie internetowym – ma jedną ofertę: do 80 Mb/s za 39,9 zł, przy czym osoby, które nie korzystają z telefonu stacjonarnego Orange, muszą dopłacić minimum 21 zł miesięcznie (to opłata za tzw. utrzymanie łącza po jego zawieszeniu).

W ofertach operatorów znajdziemy też Internet o prędkości do 250 Mb/s, 300 Mb/s, czy 600 Mb/s, ale takie możliwości techniczne ich infrastruktura ma jeszcze relatywnie w niewielu miejscach w kraju.