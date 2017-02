Lego Batman przebił Ciemniejszą stronę Greya

To prawie tyle, ile przez cały weekend łącznie w Ameryce Północnej zarobiły dwa inne od dawna wyczekiwane filmy – „Ciemniejsza strona Greya” oraz „Wielki Mur”. Kontynuacja romansu Christiana Greya i Anastasii Steele, która weszła do kin dwa tygodnie temu, najprawdopodobniej zakończy ten weekend liczony od piątku do poniedziałku z wynikiem 24 mln dol. Z kolei chińsko-amerykańska produkcja z Mattem Damonem w roli głównej ma szansę uzyskać 21 mln dol. – podaje Huffington Post.

Czwarte miejsce pod względem zysków zajął thriller „John Wick 2” z Keanu Reeves. Dochód z tego filmu w minionym weekendzie w Ameryce Północnej szacowany jest na 19,5 mln dol. Na dalszej pozycji w zestawieniu znalazła się komedia „Ustawka” (14 mln dol.), a po niej ze znacznie gorszym wynikiem horror „Lekarstwo na życie” (4,9 mln dol.).

„Lego Batman” to dalszy ciąg filmu animowanego „Lego: Przygoda”, wyprodukowanego przez Warner Bros. w 2014 roku. Bajka była już wyświetlana w 4088 kinach i w ciągu pierwszych 11 dni od premiery zarobiła ponad 108 mln dol. Film dla dorosłych „Ciemniejsza strona Greya” pojawił się natomiast w 3714 miejscach i przez pierwsze 11 dni zgarnął 93 mln dol. Pierwsza część serii o Christianie Greyu okazała się wielkim sukcesem i w pierwszych tygodniach zdominowała wszystkie inne premiery kinowe. Tym razem jednak znany erotyk ustąpił miejsca dziecięcej produkcji z lubianymi bohaterami z komiksów.