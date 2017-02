Z podtekstami, zabawne i wyjątkowe. Takie były reklamy w czasie tegorocznego Super Bowl

Każdego roku na Super Bowl czekają nie tylko miłośnicy futbolu amerykańskiego, ale i reklam. Drożejące z roku na rok pasmo reklamowe to świetna okazja do zaprezentowania wyjątkowych reklam – niekiedy bywają one arcydziełami reklamowej sztuki, a czasem są słabe. Łączy je jedno – za ich emisję płacono miliony. W tym roku oblicza się, że sekundowa reklamowego spotu kosztowała 166 667 dolarów. To daje 5 milionów za 30 sekund.

A jakie reklamy błyszczały w tym roku w czasie Super Bowl? Nie tylko takie z politycznym podtekstem. Była choćby reklama na żywo – z Kylo Renem, znaczy Adamem Diverem reklamującym Snickersa, były reklamy z prawdziwymi gwiazdami i wspominane reklamy polityczne.

Google - patriotyzm poprzez różnorodność?

W USA Google prezentuje nowy produkt – Google Home (Amazon ma już coś takiego i nazywa się Amazon Echo). Jak to robi? Przez reklamę, której bohaterami nie powstydziłby się żaden poprawny politycznie (czy raczej – niepoprawny pod nową administracją) serial. Widzimy wieloetniczne, tolerancyjne towarzystwo, które korzysta z Google Home. Jest ciepło i zabawnie.

https://www.youtube.com/watch?v=aQn5wiDyUHo

Airbnb - #weaccept

W podobne tony uderza Airbnb, firma oferująca usługi pośrednictwa między osobami szukającymi noclegu, a tymi którzy chcą zaoferować kąt do spania. Nie trzeba wiele słów, by przekonać do tego, że Airbnb akceptuje wszystkich. Piękne i zgrabne. Oraz również w kontrze do administracji Trumpa.

https://youtu.be/yetFk7QoSck

Audi #DriveProgress

Politycznych podtekstów nie trzeba szukać w reklamie Audi. Niemiecka marka wprost opowiada się za równouprawnieniem w bardzo dobrej reklamie.

https://youtu.be/G6u10YPk_34

84Lumber – tak się reklamuje materiały budowlane

Najdziwniejszy polityczny podtekst ma reklama mało znanej firmy z Pensylwanii. Po pierwsze, emisji pełnej 90 sekundowej wersji spotu odmówiła stacja FOX uznając ją za zbyt polityczną. Po drugie, reklamodawca z agencją reklamową wyemitowali krótszą wersję i odesłali widzów na swoją stronę. Po trzecie, właścicielka firmy głosowała na Trumpa.

Co w tym dziwnego? Obejrzyjcie sami.

https://youtu.be/nPo2B-vjZ28

Squarespace – John Malkovich w znakomitej formie

John Malkovich wykłócający się o domenę johnmalkovich.com? Tak, to się ogląda (dla Johna i jego głosu).

https://youtu.be/YjzYaLxplbw

Bai – Christopher Walken&Justin Timberlake

Nie wiem, czy ktokolwiek zapamięta produkt, który reklamowali Christopher Walken i Justin Timberlake, ale możliwość posłuchania, jak Walken recytuje część tekstu dawnego hitu NSYNC (w którym Timberlake zaczynał wielką karierę) sama w sobie jest sporo warta.

https://youtu.be/HvU2CdzPQf8

Honda – zatrzęsienie celebrytów

Trudno tu nawet wymienić wszystkich, ale sam pomysł na reklamę, naprawdę świetny. Pytanie tylko, czy ktoś pamięta co reklamowano?

https://youtu.be/f06ng5cII8o

Kia Niro – Melissa McCarthy w świetnej formie (jak na tyle upadków)

Są reklamy, które są po prostu zabawne. Ta do nich należy głównie z uwagi na wykorzystywanie Melissy McCarthy nawiązującej do jej filmowych, komediowych ról (np. Agentka). Nic więcej nie trzeba, a reklama zabawniejsza od niejednego polskiego serialu…

https://youtu.be/1dQ9a5EFZeI

Na deser: Arnold Schwarzenegger reklamuje grę na smartfony

Ta reklama zdecydowanie nie jest najlepszą z najlepszych. Ale ma w sobie coś, czego nie mają inne. Hasta la vista, bejbe.

https://www.youtube.com/watch?v=gDbtzVR243I