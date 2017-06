Eliminacje mistrzostw świata w Rosji: Wayne Rooney Anglikom już niepotrzebny

Szkoci ostatnią porażkę przed własną publicznością ponieśli we wrześniu 2015 roku. Przegrali wówczas 2:3 z Niemcami w eliminacjach Euro. Potem postawili się Polakom (2:2), w sparingach pokonali Danię (1:0) i zremisowali z Kanadą (1:1), a w kwalifikacjach mundialu podzielili się punktami z Litwą (1:1) i wygrali ze Słowenią (1:0).

To jednak za mało, by poważnie myśleć o awansie do przyszłorocznych mistrzostw. Strata do prowadzących w tabeli Anglików już wynosi sześć punktów, a ubiegłoroczne spotkanie na Wembley nie napawa optymizmem. Szkoci przegrali gładko 0:3, Anglicy wciąż nie znaleźli pogromcy, co więcej, jako jedyni nie pozwolili sobie wbić jeszcze bramki.

Wayne Rooney świętował tamto zwycięstwo do białego rana. Imprezę zaczął w hotelowym barze, skończył na cudzym weselu organizowanym w miejscu zakwaterowania angielskiej kadry. Goście byli zachwyceni, że mogą sobie zrobić zdjęcie z gwiazdą. Mniej szczęśliwy był trener Gareth Southgate. Informacja o tym, że napastnik Manchesteru United szedł pijackim krokiem i nie potrafił złożyć zdania, szybko wyciekła do tabloidów.

Piłkarz zgłosił uraz i nie pojawił się następnego dnia na treningu. Southgate odesłał go do domu. Kiedyś trudno było sobie wyobrazić drużynę Anglii bez Rooneya, dziś powoli staje się to normą. Wyższe notowania u Southgate, a mają obecnie król strzelców Premier League Harry Kane oraz Marcus Rashford, Jamie Vardy i Jermain Defoe.

Czy to już koniec reprezentacyjnej kariery Rooneya? – On wciąż ma duży wpływ na zespół i jeszcze wiele do zrobienia – przekonuje Rashford, kolega z ataku MU.

Meczowi w Glasgow – po zamachach terrorystycznych w Manchesterze i Londynie – będą towarzyszyły szczególne środki ostrożności.

Piątek

Grupa A: Szwecja - Francja (20.45, Polsat Sport); Białoruś - Bułgaria (20.45); Holandia - Luksemburg (20.45, Polsat Sport Extra).

Grupa B: Andora - Węgry (20.45); Łotwa - Portugalia (20.45, Polsat Sport News); Wyspy Owcze - Szwajcaria (20.45).

Grupa H: Gibraltar - Cypr (20.45); Estonia - Belgia (20.45); Bośnia i Hercegowina - Grecja (20.45).

Sobota

Grupa C: Azerbejdżan - Irlandia Płn. (18.00); Norwegia - Czechy (20.45, Polsat Sport News); Niemcy - San Marino (20.45).

Grupa F: Słowenia - Malta (18.00); Szkocja - Anglia (18.00, Polsat Sport Extra); Litwa - Słowacja (20.45).

Niedziela

Grupa D: Irlandia - Austria (18.00, Polsat Sport Extra); Mołdawia - Gruzja (18.00); Serbia - Walia (20.45, Polsat Sport).

Grupa G: Macedonia - Hiszpania (20.45); Izrael - Albania (20.45); Włochy - Liechtenstein (20.45, Polsat Sport News).

Grupa I: Finlandia - Ukraina (18.00, Polsat Sport News); Kosowo - Turcja (20.45); Islandia - Chorwacja (20.45, Polsat Sport Extra).