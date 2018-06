Senegalscy kibice podbijają świat

Po zakończonym zwycięstwem meczu z Polską senegalscy kibice zabrali się za sprzątanie zajmowanych przez siebie sektorów. "Szacunek" - taki komentarz powtarza się najczęściej.

"Więcej nam takich potrzeba. Wielki szacunek" - komentuje internauta.

"Zachowanie warte umieszczenia w podręczniku dobrego kibica" - zauważa kolejny.

"To najlepsza rzecz, jaką dziś zobaczycie" - czytamy.

This is one of the best things you will see today. In a very classy move, following Senegal's huge 2-1 victory over Poland in the World Cup match on Tuesday, 6/19, the Senegal supporters cleaned up their section before they left the stadium. https://t.co/SACcvh6IXX