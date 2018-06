Mundial: Sędzia poprosił piłkarza z Portugalii o koszulkę? AFP

Nordin Amrabat, piłkarz reprezentacji Maroka, która w środę przegrała z Portugalią 0:1 w meczu fazy grupowej mundialu i straciła szansę na awans do 1/8 finału, oskarżył sędziującego to spotkanie sędziego z USA, Marka Geigera, że ten miał prosić obrońcę reprezentacji Portugalii, Pepe, o to, by zawodnik Besiktasu po meczu podarował mu swoją koszulkę.