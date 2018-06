Polska-Kolumbia: Robert Lewandowski kontra James Rodriguez

O 20 w Kazaniu Polska zagra z Kolumbią w meczu drugiej kolejki gier w grupie H piłkarskich mistrzostw świata w Rosji. Naprzeciwko siebie staną w tym spotkaniu dwaj klubowi koledzy z Bayernu Monachium - Robert Lewandowski i James Rodriguez.

Rodriguez jest królem strzelców mundialu 2014 w Brazylii (w pięciu meczach zdobył sześć goli), z kolei Robert Lewandowski to najlepszy strzelec europejskich eliminacji do mundialu (w eliminacjach do mistrzostw świata w Rosji zdobył 16 goli). Obaj zawodnicy są największymi gwiazdami swoich drużyn narodowych.

James Rodriguez według Transfermarkt wart jest obecnie ok. 70 mln euro. W sezonie 2017/2018 zagrał w 39 meczach, strzelił w nich 8 goli i zaliczył 14 asyst. Na murawie spędził łącznie 2643 minuty, a udział przy bramce miał co 330 minut.

W reprezentacji Rodriguez zagrał 63 razy i strzelił dla niej 21 goli.

Jego największe piłkarskie sukcesy to dwukrotne wygranie Ligi Mistrzów z Realem Madryt, a także mistrzostwo Hiszpanii i mistrzostwo Niemiec (z Bayernem). Rodriguez był też architektem najlepszego występu Kolumbii w historii mundialu - w 2014 roku w Brazylii Kolumbijczycy odparli dopiero w ćwierćfinale po przegranej 1:2 z gospodarzami mistrzostw (Rodriguez strzelił w tym meczu gola z karnego).

Robert Lewandowski według Transfermarkt wart jest ok. 90 mln euro. W sezonie 2017/2018 zagrał w 48 meczach strzelił 41 goli i zaliczył 5 asyst. Na murawie spędził łącznie 3757 minut, a udział przy golach swoich drużyn (reprezentacji i Bayernu) miał co 92 minuty.

W reprezentacji Lewandowski zagrał 95 razy zdobywając dla niej 55 goli.

Lewandowski sześć razy był najlepszym strzelcem Bundesligi (najpierw w barwach Borussii Dortmund, potem Bayernu Monachium). Na swoim koncie ma sześć tytułów mistrza Niemiec i dwa Puchary Niemiec. Przed wyjazdem z Polski Lewandowski zdobył też mistrzostwo kraju i Puchar Polski z Lechem Poznań.

Największym sukcesem Lewandowskiego z reprezentacją był awans do ćwierćfinału Euro 2016. W czasie tamtego turnieju Lewandowski zdobył dla Polaków jedną bramkę (w ćwierćfinale z Portugalią).