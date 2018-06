"Kolumbia dostaje do zera, taka jest Anity wola"

"Polska Gola, taka jest Anity wola" - napisała Włodarczyk, mistrzyni olimpijska w rzucie młotem z Londynu i Rio de Janeiro. Włodarczyk przedstawiła też scenariusz meczu, w którym "Kuba (Błaszczykowski) wrzuca, Robert Lewandowski strzela i Kolumbia dostaje dzisiaj do zera".

"Serce na boisku i głowa do góry" - takie słowa skierował z kolei do polskich piłkarzy minister sportu Witold Bańka.

Polska Gola ??taka jest Anity wola ?? Kuba wrzuca @lewy_official strzela i Columbia dostaje dzisiaj do zera ?? ORŁY do boju ?????? Trzymam dalej za Was kciuki ?? @PKN_ORLEN @BoniekZibi @LaczyNasPilka #MisjaRosja #POLCOL #WorldCup pic.twitter.com/3N9TXxvRQa