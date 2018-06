"Życie nie kończy się tutaj. Musimy iść naprzód. Nieważne, jak będzie ciężko, musimy znów stanąć na nogi. Kibice mają tylko dwie opcje – albo pozwolą swojej złości sparaliżować nas, albo zrobią wszystko, by nam pomóc. Ja chciałbym podziękować wszystkim kolegom z reprezentacji. To było niesamowite i rzadkie doświadczenie. Widzimy się już wkrótce, bo życie się tutaj nie skończyło” – takie słowa po wyeliminowaniu z mundialu na łamach dziennika „El Tiempe” napisał Andres Escobar. Miał rację – życie nie skończyło się w USA, tylko 10 dni później w kolumbijskim Medellin.

Wcześniej nic nie zapowiadało takiej tragedii. W 1994 roku Kolumbia dysponowała złotym pokoleniem piłkarzy. Przed rozpoczęciem mundialu legendarny Pele głosił, że to właśnie ta drużyna jest jego faworytem do mistrzostwa, a wyczyny Kolumbijczyków w miesiącach poprzedzających pierwszy gwizdek na stadionach w USA odbiły się szerokim echem w świecie – Los Cafeteros w eliminacjach stracili zaledwie dwa gole, po drodze pokonując m.in. wielką Argentynę 5:0 na stadionie w Buenos Aires - czytamy w Onet.pl.

Z drugiej strony kraj pochłonięty był w chaosie. Pół roku przed mistrzostwami świata zabito Pablo Escobara (żadnego powiązania z Andresem), człowieka, który dorobił się niebywałej fortuny na przemycie narkotyków do USA. To tylko nasiliło wojnę narkotykowych gangów, które walczyły o przejęcie dominacji w narkotykowym półświatku po śmierci bossa. Trudno powiedzieć, czy wydarzenia w kraju miały wpływ na późniejszą postawę piłkarzy, ale ci nie kryli, że dużo myślą o tym, co dzieje się na ulicach Bogoty i Medellin.

- Ciężko się skupić na naszej pracy, ale próbuję znaleźć motywację w dobrych rzeczach, które na nas czekają – mówił wówczas 27-letni Andres Escobar, który akurat zaręczył się ze swoją miłością Pamelą Cascardo i podpisał kontrakt na grę w wielkim AC Milan od nowego sezonu. – Każdego dnia staram się czytać choć trochę Biblii. Jako zakładek używam dwóch zdjęć – mojej matki i narzeczonej - dodał. W innym z wywiadów Escobar paradoksalnie twierdził, że futbol będzie tym, co powstrzyma przemoc na ulicach kolumbijskich miast. Już po pierwszym meczu na mundialu było jednak jasne, że stanie się zupełnie inaczej.

Gorzej zacząć się nie mogło. Faworyzowana Kolumbia przegrała z Rumunią 1:3, a kapitalny mecz rozegrał bramkarz zwycięzców, Bogdan Stelea. Rumuna pokonał jedynie Adolfo Valencia, ale był to jedynie gol kontaktowy przy wyniku 0:2. Ostatnie słowo i tak należało do piłkarzy z Europy. To nie mogło pozostać bez echa w świecie kolumbijskich gangów, mocno zaangażowanych w bukmacherkę. – To był początek kryzysu psychologicznego, na który zespół nie był przygotowany. Wielu wpływowych graczy straciło spore pieniądze i zaczynało się zastanawiać, jak odegrać się na drużynie za jej słaby występ – opisuje sytuację z 1994 roku Cesar Mauricio Velasquez, kolumbijski dziennikarz.

Jako pierwszy o bezwzględności mafii przekonać mógł się obrońca reprezentacji, Luis Herrera. Jego syn został porwany, a brat zginął w wypadku samochodowym (choć w drugim z tych przypadków mogło nie być udziału mafii – nie doszukano się żadnych dowodów). Dziecko błyskawicznie wypuszczono na ulicach Medellin, pokazując, że był to jedynie mający zmobilizować do lepszej gry „straszak”, ale Herrera był już totalnie rozbity. W jednym z wywiadów mówił później, że do kupy pomógł mu się pozbierać Andres Escobar. – Tej nocy Andres nie opuścił mnie nawet na chwilę. Chciałem się poddać i wracać do domu, ale on przekonał mnie do pozostania. Mówił, że kraj na mnie liczy – wypowiadał się piłkarz.

Mimo porażki i niepokojących sygnałów, w drużynie była wola walki i odegrania się za fatalny start. Mecz z USA, które w tamtych czasach były jedną z najsłabszych drużyn na mistrzostwach, wydawał się być idealną okazją, by zmazać plamę. – Graliśmy z nimi setki towarzyskich meczów i wygraliśmy wszystkie – powiedział pomocnik reprezentacji, Leonel Alvarez. I kto wie, może faktycznie Kolumbijczycy by się przełamali, gdyby ich kadra nie była rozbijana psychologicznie. Na kilka godzin przed spotkaniem obrońca Gabriel Gomez otrzymał telefon z pogróżkami. „Jeśli dziś zagrasz, zginiesz” – usłyszał w słuchawce. Czcze gadanie? Nikt tego tak nie traktował. „Barabasz”, jak nazywano Gomeza, zawiódł w pierwszym spotkaniu i wszyscy byli pewni, że jeśli znów zagra słabo, ktoś spełni obietnicę. – „Barabasz” był kluczowym zawodnikiem mojej reprezentacji, ale oni mnie pokonali. Nie mogłem go wystawić w składzie – mówił później selekcjoner Francisco Maturana.

Po tym wydarzeniu w na obóz Kolumbijczyków spadła atmosfera przerażenia. Nawet w relacjach telewizyjnych dało się zauważyć różnicę między piłkarzami z USA, a Los Cafeteros – ci pierwsi pokrzykiwali na siebie już w tunelu wiodącym z szatni na murawę, drudzy z kolei stali w milczeniu. Ich czołowy snajper, Faustino Asprilla, na boisko wchodził ze łzami w oczach i strachem w głowie. Później mówił, że nigdy w swojej karierze nie spotkał się z takim napięciem przedmeczowym, jak wtedy. – Właśnie w takiej atmosferze nakazano nam grać – Maturana nie kryje wściekłości na tamte wydarzenia nawet po wielu latach.

Kolumbijczycy grali więc o życie w przenośni (o zachowanie szans na awans z grupy) i dosłownie. Długo wydawało się, że dobrze znoszą tak ogromną stawkę. To właśnie oni mieli zdecydowaną przewagę, ale piłka jak zaczarowana nie chciała wpaść do bramki Amerykanów. W 22. minucie po uderzeniu reprezentanta Kolumbii wreszcie znalazła się w siatce. Niestety – był to gol samobójczy, a pechowcem okazał się Escobar. Kapitan kadry próbował wślizgiem przeciąć dośrodkowanie Johna Harkesa, ale uczynił to w ten sposób, że pokonał własnego bramkarza. Długo trzymał się za głowę, nie mogąc podnieść się z murawy. Był to jego pierwszy „swojak” w karierze. W tym momencie czas jakby stanął w miejscu. Niektórzy wiedzieli, że mogą spodziewać się najgorszego. Jedną z takich osób był zaledwie 9-letni siostrzeniec Escobara. – Oglądaliśmy ten mecz w telewizji. Syn powiedział mi wtedy: mamusiu, oni zabiją wujka. Odpowiedziałam mu: nie, kochanie. Ludzie nie są zabijani za takie błędy. Wszyscy w Kolumbii kochają Andresa – mówi w dokumencie „Dwóch Escobarów” siostra ówczesnego kapitana kadry.

Kolumbia tamten mecz przegrała 1:2 i pożegnała się z turniejem. Nikt w kadrze nie winił jednak Escobara. – On próbował tylko zagrać w piłkę i nieszczęśliwie skierował ją do bramki – tłumaczył swojego kolegę pomocnik Alexis Garcia. – Widziałem jego twarz po tym, co się stało. Była pełna bólu i najgorszych przeczuć – dodał.

Na pożegnanie mundialu drużyna z Ameryki Południowej pokonała Szwajcarię 2:0. Ten wynik niemal nikogo już nie interesował. Escobar przed kamerami telewizyjnymi przyznał, że jest mu bardzo przykro – nawet nie z powodu gola samobójczego, ale postawy całej drużyny, która na mundialu nie spełniła oczekiwań. Po powrocie do Medellin, przyjaciele i rodzina zapewnili piłkarzowi ogromne wsparcie. On sam nawet postanowił napisać w miejscowej gazecie przytoczony na początku felieton zatytułowany „Życie się tu nie skończyło”. – Szybko odzyskał radość z życia i zapomniał o swoich obawach. Oczywiście, otrzymywał pogróżki, ale nie zwracał na nie uwagi. Był młody i pełny życia, chciał się nim cieszyć. Nie byłam w stanie tamtej nocy go zatrzymać w domu… - wspomina narzeczona piłkarza.

Andres Escobar jednak wyszedł z domu i postanowił spędzić noc w towarzystwie znajomych w jednym z licznych klubów w Medellin. Był to jego pierwszy wypad „na miasto” odkąd wrócił z mundialu. Wszyscy byli przeciwko, nawet trener. – Mówiłem mu, że ulice tu są bardzo niebezpieczne, a nikt tu nie rozwiązuje problemów pięściami. Ale on się uparł. Powiedział, że przyszedł czas, by pokazać swoją twarz ludziom – wspomina Maturena.

Ale pokazał twarz złym ludziom. Kapitan reprezentacji Kolumbii został rozpoznany w klubie El Indio Bar. Przez cały wieczór musiał znosić zaczepianie go i sarkastyczne uśmieszki oraz szydzenie z samobójczego gola sprzed dziesięciu dni. Około 3 w nocy opuścił lokal, a na parkingu spotkał grupkę trzech osób. „I co frajerze?” – miał usłyszeć. Wywiązała się szamotanina. Nagle jeden z napastników wyciągnął pistolet i sześciokrotnie wystrzelił w kierunku Escobara. Każde kolejne pociągnięcie za spust kwitował okrzykiem „gol”, z ekspresją południowoamerykańskich komentatorów sportowych. Gdy piłkarz konał, bandyci odjechali pickupem. Wezwana przez świadków karetka nie pomogła. Po trzech kwadransach walki o życie, Andres Escobar zmarł.

Świadkowie zapamiętali numer rejestracyjny odjeżdżającej Toyoty. Jej właścicielami okazali się bracia Pedro i Juan Gallon, znani narkotykowi dilerzy. Do zbrodni przyznał się jednak ktoś inny – Humberto Castro Munoz, ochroniarz kartelu. Według niektórych źródeł nie jest on jednak prawdziwym zabójcą, a do przyznania się do winy został zmuszony. Sąd skazał go na 43 lata więzienia, by po zaledwie jedenastu wypuścić go na wolność za dobre sprawowanie.

W pogrzebie Andresa Escobara wzięło udział 120 tysięcy osób. Przemówił nawet na nim sam prezydent Cesar Gaviria, zaznaczając, że piłkarz padł ofiarą absurdalnej przemocy. Co roku w rocznicę śmierci na grobie obrońcy pojawiają się liczne kwiaty. Pod filmikiem z samobójczym golem na serwisie youtube również można znaleźć komentarze, że ta zbrodnia boli Kolumbijczyków do dziś. Gdyby futbol w Kolumbii nie był czymś więcej, niż tylko grą, Escobar mógłby wciąż żyć. – Nasze społeczeństwo uważa, że futbol zabił Andresa. Ja widzę to inaczej – Andres był piłkarzem, którego zabiło społeczeństwo – uważa Francisco Maturana.