Dlaczego spadło tyle samolotów

Już teraz wiadomo, że rok 2018 przejdzie do historii jako jeden z najgorszych pod względem bezpieczeństwa w lotnictwie. Nie zmieni to faktu, że właœnie ten rodzaj transportu pozostaje najbardziej bezpieczny.

Alexandre de Juniac, dyrektor generalny Międzynarodowego Stowarzyszenia PrzewoŸników Powietrznych (IATA) w grudniu 2017 roku nie mógł się nachwalić przewoŸników, że wycišgnęli wnioski z poprzednich katastrof i latanie jest bezpieczniejsze, niż kiedykolwiek. Jego zdaniem miał to być efekt coraz większej automatyzacji pilotażu, dzięki czemu loty przebiegały bez niepożšdanych zdarzeń.

Tymczasem minęły zaledwie dwa miesišce od poczštku 2018 i mamy za sobš trzy katastrofy lotnicze: w Kostaryce, pod Moskwš i w Iranie. Łšcznie zginęło w nich 150 ludzi.

Podobne przypadki

Zdarzajš się jednak przypadki, które Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego (ICAO) nazywa utratš kontroli podczas lotu (loss of control in flight), kiedy piloci nie sš w stanie zapanować nad maszynš. Zdaniem Toma Dieusarerta jednego z „crash investigators" (ang. badacz wypadków) taka właœnie sytuacja miała miejsce w locie samolotu Saratov Airlines, a wczeœniej w tragicznym rejsie AF 447 Air France, który w 2009 roku z Rio de Janiero do Paryża. W każdym z nich piloci utracili kontrolę nad maszynš. — Wtedy samolot spada jak upuszczone żelazko — mówi Mirosław Zalewski, w roku 2011 szef pilotów LOT-u, dzisiaj kapitan w Air Congo.

Jak się okazało w rejsie Saratov Airlines każdy z dwóch czujników prędkoœci pokazywał innš wartoœć - w pewnym momencie na pierwszym pojawiło się zero, podczas gdy drugi wykazywał 550 km/godz., czyli normalnš prędkoœć w sytuacji, kiedy samolot znajduje się na wysokoœci 1800 metrów. — Najprawdopodobniej lewy sensor nie został odlodzony i przestał prawidłowo mierzyć prędkoœć, a różnica odczytów spowodowała wyłšczenie autopilota i wypadki potoczyły się błyskawicznie. Maszyna spadła na ziemię w cišgu 3 minut. W przypadku lotu Air France ten spadek trwał o minutę dłużej — uważa Dieusarert.

Jak wykazało dochodzenie, załoga Antonowa 148 zapomniała o włšczeniu odmrożenia czujnika, chociaż ten punkt znajduje się na liœcie obowišzkowych czynnoœci, jakie piloci muszš wykonać przed startem. W wypadku lotu AF 447 czujniki same zamarzły, piloci nie popełnili błędu w tej konkretnej czynnoœci. Awaria systemu odmrażania zmusiła potem Airbusa do wymiany tego komponentu, produkowanego przez Thalesa, we wszystkich maszynach A330. Ale skutki w obydwu sytuacjach spowodowały ten sam efekt. Błędne informacje o szybkoœci zmyliły pilotów, którzy nie potrafili się zachować w tej sytuacji.

Do katastrof nie musiało dojœć

— Utrata wiarygodnych danych wcale nie musi doprowadzić do katastrofy. W każdej maszynie znajduje się podręcznik wskazujšcy, jak się wtedy zachować. Nie mogę zrozumieć, jak to się stało w samolocie Saratova, że piloci nie zignorowali oczywistego błędnego odczytu i nie polegali wyłšcznie na tym, który wskazywał prawidłowo prędkoœć — mówi Tom Dieusarert.

Jego zdaniem w wypadku AF447 natomiast piloci byli po prostu całkowicie zdezorientowani, kiedy wyłšczył im się autopilot. Czy pokonał ich stres? Czy może włšczyło się zbyt wiele sygnałów alarmowych jednoczeœnie? W każdym razie nie potrafili prawidłowo zinterpretować informacji z komputerów. Niestety, piloci zbyt często polegajš na autopilocie, rzadko sterujš ręcznie maszynš. To umożliwia zmniejszenie zużycia paliwa i największy komfort podróży dla pasażerów.

Zmiany w szkoleniach

Kiedy przestaje działać autopilot, liczš się umiejętnoœci załogi. Dlatego właœnie po wypadku nad Atlantykiem Airbusa 330 francuskie władze i Komisja Badania Wypadków Lotniczych wprowadzili dodatkowe zajęcia podczas szkoleń pilotów, które uczš postępowania w sytuacji, kiedy odczyty prędkoœci sš niewiarygodne.

— Niestety, w Rosji takich szkoleń nie ma — uważa Stjepan Bedic z Kermas Aviation, firmy zajmujšcej się monitorowaniem bezpieczeństwa lotów. — Dla mnie najbardziej niepokojšce jest, że piloci nie byli w stanie poprowadzić maszyny bez autopilota. To, że nie włšczyli podgrzewania czujników prędkoœci nie powinno doprowadzić do katastrofy. Przecież umiejętnoœć pilotowania, kiedy zawodzš instrumenty na pokładzie, to podstawa kształcenia pilotów. Wystarczyło przestrzegać wyuczonych zasad — dodaje. I pyta: Gdzie sš władze, które audytujš szkolenia pilotów? Jak kontroluje się ich umiejętnoœci? I jak skrupulatnie sš przestrzegane procedury, a w szczególnoœci czy piloci przeszli kurs odzyskiwania położenia maszyny, który został wprowadzony do wszystkich największych szkół pilotażu po wypadku Air France?

Rosyjski transport lotniczy cierpi na chroniczny brak pilotów. W 2012 władze pozwoliły przewoŸnikom na zatrudnianie cudzoziemców na stanowisko kapitanów. W efekcie pracę dostało 24 cudzoziemców, obywateli Unii Europejskiej. Ale cztery lata póŸniej Federalna Agencja Transportu lotniczego uznała, że rosyjski system kształcenia pilotów jest tak profesjonalny, że zapewniš odpowiedniš liczbę załóg i nakazały zwolnić wszystkich obcokrajowców.

W 2015 roku latania uczyło się 25,6 tys. Rosjan, w rok póŸniej już 28 tysięcy. Tyle że na rynku rosyjskim potrzebnych jest rocznie 1,2 tysišca nowych pilotów, a szkoły dostarczajš jedynie 1,08 tysišca absolwentów. Co gorsza, wielu z nich natychmiast po ukończeniu szkoły wyjeżdża za granicę, gdzie zarabiajš lepiej.