Grupa Lutfhansy nie poleci do Szarm el-Szejk

Belgijskie Brussels Airlines są ostatnią linią z Grupy Lufthansy, które zawiesiły lot do Szarm el-Szejk, egipskiego kurortu nad Zatoką Akaba.

Wszystkie linie grupy latają natomiast do dwóch innych egipskich portów nad Morzem Czerwonym - Hurghady i Marsa Alam.

Brussels miały umowę z biurem podróży Thomas Cook na wykonanie 10 lotów czarterowych od końca czerwca do końca sierpnia. Teraz poinformowały touroperatora, który niedawno cieszył się, że popyt na wyjazdy do Szarmu wzrósł dwukrotnie, że nie wykonają tych lotów ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa. Thomas Cook w tej sytuacji odwołał wszystkie wycieczki na południowy Synaj, oferując w zamian wakacje w Hurghadzie bądź zwrot pieniędzy.

Szarm el-Szejk jest położony na południowej części Półwyspu Synaj, gdzie doszło w ostatnich latach do kilku ataków terrorystycznych. Natomiast większość europejskich przewoźników wstrzymała loty na Synaj po wybuchu rosyjskiego Airbusa 321 czarterowej linii Metrojet 31 października 2015. Dochodzenie wykazało, że ładunek wybuchowy został podłożony wówczas na lotnisku w Szarmie. Od tego czasu Egipcjanie ostro wzięli się za walkę z terroryzmem i zapewnienie bezpieczeństwa turystom, wiele linii wznowiło loty na Synaj, tylko władze belgijskie, jako jedyne nie zezwalają na takie operacje. — Dokładnie sprawdziliśmy warunki operowania z tego portu i wewnętrzne analizy wskazały nam, że wykonywanie takich lotów nie jest bezpieczne - mówi Kim Daenen, rzeczniczka Brussels Airlines. Ujawniła również, że belgijska linia jest ostatnią z Grupy LH, która zdecydowała się na takie posunięcie. Wcześniej do Szarmu latały niemieckie Eurowings i szwajcarski Edelweiss.

Kim Daenen podkreśliła jednocześnie, że nie chodzi tutaj o bezpieczeństwo w dzielnicy hotelowej w Szarmie, tylko o trasę przelotu, która prowadzi nad półwyspem Synaj. — Ale w żadnym wypadku nie mamy jakichkolwiek informacji, które byłyby podstawą do tego, by twierdzić, że w Egipcie może się coś wydarzyć. Egipt pozostaje dla nas ważnym kierunkiem i nadal będziemy latać do Hurghady i Marsa Alam - podkreśliła. Linie Grupy Lufthansy bez żadnych zakłóceń latają także do Kairu. Ze swojej strony belgijskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych ostrzegło jednak, że istnieje zagrożenie terrorystyczne również w pobliży strefy hoteli.

Do Szarm el-Szejk nadal lata z Belgii TUI Fly Belgium.