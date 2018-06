Ryszard Ćwirlej otrzymał Wielki Kaliber

Nagrodzony prestiżowym Wielkim Kalibrem Ryszard Ćwirlej stworzył autorską powieść neomilicyjną.

Patent Ryszarda Ćwirleja na jego poznańskie kryminały wydaje się prosty, choć nikt wcześniej na to nie wpadł. Wyobraźmy sobie współczesny remake „07 zgłoś się", w którym zachowano by to, co najlepsze w tym serialu: poczucie humoru, barwne postaci, sprawnie nakreślone intrygi i obyczajowe obserwacje. A jednocześnie taki, w którym propaganda i komunistyczna cenzura zostałaby zastąpiona obrazem nieupudrowanej rzeczywistości PRL. Takie właśnie są książki Ryszarda Ćwirleja o latach 80.

Bez upiększenia

Pierwszy kryminał Ryszarda Ćwirleja z gatunku, który zyskał miano neomilicyjnego, miał premierę w 2007 r. i nosił tytuł „Upiory spacerują nad Wartą". Akcja powieści rozgrywała się w 1985 r. w Poznaniu i po raz pierwszy pojawiały się postaci milicjantów: chamowaty i wiecznie napity chorąży Teofil Olkiewicz, podporucznik Mirosław Bodziak, którego czasami trudno odróżnić od ściganych przez niego przestępców.

Mundurową hałastrą zarządza zmęczony życiem porucznik Alfred Marcinkowski, a w kolejnych częściach dołącza także żółtodziób Mariusz Blaszkowski, który dopiero co skończył szkołę w Szczytnie.

Nieprzypadkowo okładki pierwszych powieści Ćwirleja były stylizowane na PRL-owski komiks „Kapitan Żbik". – Całe moje pokolenie na nim się wychowało – mówi „Rzeczpospolitej" Ryszard Ćwirlej. – Do dziś mam niektóre egzemplarze. Oczywiście czytam je inaczej niż kiedyś, mając świadomość propagandowego wymiaru. Dlatego sam staram się nie ocieplać nadmiernie wizerunku moich milicjantów.

W swoich powieściach nieustannie bawi się konwencją i stereotypami. Utwierdza je, by za moment wywrócić zwyczajowy obraz Milicji Obywatelskiej. Nie upiększa przesadnie realiów życia mundurowego, ale też go nie zohydza, jak to zrobił Wojciech Smarzowski w filmie „Dom zły". – MO to była specyficzna instytucja, często trafiali tam ludzie, którzy nie mieli szansy zrobić kariery gdzie indziej. Milicja dawała im możliwość społecznego awansu. Staram się opisywać milicjantów takimi, jacy oni byli. A zdarzali się wśród nich zarówno ludzie dobrze wykształceni, jak i ewidentni debile – opowiada Ćwirlej. – Poznałem zresztą byłych milicjantów, doradzają mi w sprawach technicznych.

– Gdy zapytałem na naszej „milicyjnej" grupie facebookowej, ile mogła wynosić nagroda dla milicjanta w 1986 r., jeszcze tego samego dnia dostałem zdjęcie oryginalnego wydruku, na którym widniała suma oraz zasługi, za które przyznano premię – przyznaje pisarz i dodaje ze śmiechem, że żaden milicjant nigdy mu nie zarzucił, że jego postacie piją za dużo wódki.

Talent przez przypadek

Z początku chciał napisać współczesny kryminał. – Wymyśliłem pierwszą scenę, w której wędkarze wyciągają zwłoki kobiety z Warty i na miejsce przyjeżdża poznańscy policjanci – wspomina. – Zacząłem się zastanawiać, dokąd powinni pójść, żeby obgadać po służbie kwestie dotyczące śledztwa. Do jakiej knajpy? Wtedy zdałem sobie sprawę, że nie znam współczesnego Poznania i jego knajp. Znałem je w latach 80., gdy jako student przemierzałem miasto w poszukiwaniu rozrywek z koleżankami i kolegami. Wtedy przyszła refleksja, że w zasadzie mogę pisać o Poznaniu sprzed lat.

Z wykształcenia jest socjologiem, a po drodze otarł się też o studia malarskie. Przez wiele lat pracował jako dziennikarz, a dziś uczy tego fachu młode pokolenie na Uniwersytecie Adama Mickiewicza.

W 2006 r. napisał debiutancką powieść „Upiory spacerują nad Wartą". Gdy w następnym roku pokazał ją wydawcy, ten od razu zapytał go, czy ma coś jeszcze. Tak się składało, że Ryszard Ćwirlej pracował już nad kolejną książką i w jednym roku wydał aż dwie powieści (druga to „Trzynasty dzień tygodnia"). Dziś jego dorobek pisarski wygląda imponująco. Trzy retrokryminały z akcją osadzoną w międzywojniu. Jeden kryminał współczesny.

Najważniejszy element jego bibliografii stanowi jednak neomilicyjna seria, z której właśnie ukazał się dziesiąty tom „Masz to jak w banku". Majowa premiera zbiegła się w czasie z nagrodą Wielkiego Kalibru – najbardziej prestiżowym wyróżnieniem dla autora prozy kryminalnej i sensacyjnej. Jury doceniło ubiegłoroczną powieść Ćwirleja „Tylko umarli wiedzą", której akcja rozgrywa się w latach 30. Tak samo zawyrokowali czytelnicy, którzy wręczają równolegle nagrodę publiczności.

Mimo wyróżnień i obfitego dorobku 53-letni autor w rozmowie z „Rz" często powołuje się na przypadek lub mówi o „zwyczajnym zbiegu okoliczności". Pytany co dalej, odpowiada, że zamierza kontynuować swoje serie na trzech polach: przedwojennym, PRL-owskim i współczesnym. Zresztą trzy cykle jednoczy miejsce akcji (Poznań), a niektóre postaci łączą więzy krwi, np. bohaterem serii przedwojennej jest ojciec milicjanta Teofila Olkiewicza.

Średnio Ryszard Ćwirlej pisze dwie książki rocznie i nie widzi możliwości, by tworzyć więcej. A już z pewnością nie na takim poziomie, jak to zwykł robić dotychczas. We współczesnych kryminałach drażni go niedbalstwo i słaba dokumentacja.

– Nie wolno traktować czytelników jak idiotów – przestrzega. – Jeśli mój bohater w 1924 r. idzie do knajpy w centrum Poznania, to nie może iść do tej, której nie było. A gdy mam już pewność, że ta knajpa stała w danym miejscu, upewniam się, co było w menu. Kiedy mój bohater zamawia sznycel cielęcy z jajkiem, czytelnik może mieć pewność, że taki zestaw serwowano tam naprawdę. ©?