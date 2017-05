Książki niczym seriale

Od razu należy zaznaczyć, że taki pomysł to żadna nowość. Sięga XIX wieku, kiedy to powieści ukazywały się w odcinkach na łamach gazet. W ten sposób publikowali Sienkiewicz i Żeromski, a we Francji Balzac i Dumas. Opłacało się to zarówno autorowi, czasopismu, jak i samemu wydawcy.

Moda czy wyjątki?

W ostatnich latach dokonało się jednak ciekawe przesunięcie. Pierwszym zwiastunem była sześciotomowa „Moja walka" Karla Ove Knausgaarda z Norwegii, który napisał niezwykle cenioną przez krytyków autobiografię na kilka tysięcy stron. Jej ostatni tom ukaże się w polskim przekładzie na jesieni.

Kolejnym sygnałem była czterotomowa seria o kobietach z Neapolu autorstwa tajemniczej Eleny Ferrante, wydawana w Polsce w latach 2014–2016 (ponad 5 mln egzemplarzy sprzedanych na świecie). Obydwie wyrafinowane literacko sagi pokazały, że podobnie jak we współczesnej telewizji seria nie musi oznaczać powtarzalności i wtórności.

– Trend to może za dużo powiedziane – mówi Marcin Baniak, dyrektor ds. promocji w Wydawnictwie Literackim. – Na pewno pojawiło się kilka literackich projektów tego typu, w tym właśnie „Moja walka" Knausgaarda. Kiedy wprowadzaliśmy ją na polski rynek, nie mieliśmy pewności, czy zdobędzie ona akceptację czytelników. Byliśmy jednak przekonani, że mamy do czynienia z książką niezwykłą.

Marcin Baniak dodaje także, że niektórzy porównują „Moją walkę" do „W poszukiwaniu straconego czasu" Marcela Prousta, które jak w przypadku Knausgaarda stanowi swoisty literacki serial autobiograficzny.

Najlepszy wynik osiągnął pierwszy tom norweskiej serii – ponad 30 tys. egzemplarzy. Kolejne przekraczały 20 tys., a ostatnie sprzedały się w kilkunastotysięcznych nakładach. – Pamiętajmy jednak, że pierwszy tom miał najwięcej czasu, by osiągnąć swój wynik, a do tego pojawienie się kolejnych części sprawia, że czytelnicy sięgają też po pierwszą, bo lubią czytać po kolei – podkreśla dyrektor Baniak.

Kolejne serie są już faktem. Światowe księgarnie podbijają „Dzikusy" francuskiego pisarza Sabri Louataha, których pierwszy tom właśnie trafił do nas, a kolejne będą się ukazywać w regularnych odstępach czasu.

Muzułmański Houellebecq

Powieść Louataha opowiada o społeczności Kabylów w Saint-Étienne pod Lyonem, skąd pochodzi autor. Kabylowie mają we Francji znanych przedstawicieli. Piłkarze Zinedine Zidane i Karim Benzema czy aktorka Isabelle Adjani. Ich kolebką jest północno-wschodnia Algieria na pograniczu z Tunezją. Rejon piękny, choć niespokojny, i oczywiście w większości muzułmański. Często w wydaniu radykalnym.

Kabylem jest też oczywiście 33-letni Sabri Louatah. W 2005 r., kiedy miał niewiele ponad 20 lat, sięgnął po „Biesy" Dostojewskiego. Czytał o rewolucyjnym spisku w carskiej Rosji, a na ulicach trwały zamieszki wywołane przez sfrustrowanych imigrantów. Wtedy zaczął pracować nad czterotomową powieścią. Dziś Louatah mieszka w Chicago i pisze scenariusze, m.in. do serialowej adaptacji „Dzikusów".

Sukces kabylskiego debiutanta jest uzasadniony, gdyż napisał rzecz fascynującą, a jednocześnie niezwykle prostą. Bez wielkich eksperymentów stylistycznych, za to z wyczuciem napięcia i dramaturgii. Głównym bohaterem pierwszego tomu zatytułowanego przewrotnie „Francuskie wesele" jest młody Kabyl Karim Narrusz. Półsierota, mieszkający w Saint-Étienne z matką i siostrą w ciasnym mieszkaniu w blokowisku. Rozległa, wielopokoleniowa rodzina Narruszów przygotowuje się właśnie do ślubu kuzyna Karima. Wybranką jest dziewczyna z algiersko-marokańskiej rodziny Arabów.

Książka Louataha przypomina, że w obrębie muzułmańskiej społeczności istnieją różne podziały etniczne i wyznaniowe. W czasie przygotowań do ślubu Salima poznajemy cały przekrój postaw, a od pierwszych stron wyczuwalne jest napięcie, które Louatah umiejętnie dawkuje, stopniowo odkrywając kolejne elementy intrygi.

Świat muzułmańskiej społeczności poznajemy oczami Karima, znerwicowanego 20-latka bez perspektyw na lepsze życie. Przypomina on tykającą bombę, która w każdej chwili może wybuchnąć niekontrolowaną agresją. Ale nie tylko w nim narasta gniew. Pod powierzchnią codziennego życia i przygotowań do ślubu, tli się coś znacznie poważniejszego – intryga z zabójstwem w tle.

Tak wchodzimy na teren politycznej fikcji, bo historia rozgrywa się podczas drugiej tury wyborów prezydenckich. O najwyższy urząd walczą Nicolas Sarkozy i fikcyjny liberalny polityk muzułmański Szawisz. I jesteśmy pewni, że druga tura nie przebiegnie w spokoju.

Warto sięgnąć po powieść „Dzikusy" niezależnie od zajmowanego stanowiska wobec kryzysu migracyjnego w Europie. Louatah pisał przecież swoją powieść przed przesileniem w 2015 roku i dał nam niepowtarzalną szansę wejścia w świat algierskich imigrantów i posłuchania głosu z wnętrza ich społeczności.

„Francuskie wesele" kończy się w punkcie niezwykle dramatycznym i aż trudno uwierzyć, że trzeba będzie czekać na kolejny tom. Bo o ile tygodniowa przerwa pomiędzy odcinkami serialu jest do zniesienia, o tyle kilka miesięcy w przypadku tak ciekawej książki wydaje się istną torturą. ©?

