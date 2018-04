„Jutro będzie Zemsta" Andrzeja Łapickiego

Memuary to zazwyczaj smakowita lektura. Jednak po zapiski Andrzeja Łapickiego „Jutro będzie Zemsta" lepiej nie sięgać.

Prawie szeœć lat po œmierci aktora, którego działalnoœć daleko wybiegała poza jego zawód, opublikowano dzienniki prowadzone przez niego w latach 1984–2005. Był już człowiekiem statecznym, zdolnym zważyć pisane przez siebie słowa. Warto przypomnieć, że lata te obfitowały w ważne wydarzenia w polskiej polityce i wiele z nich wpływało na losy Andrzeja Łapickiego, który w tym czasie był dziekanem, a także rektorem warszawskiej PWST, posłem na Sejm, prezesem ZASP.

Wielu pamięta zapewne wyważonego, zdystansowanego, nieco ironicznego szpakowatego pana wzbudzajšcego respekt rozlicznymi funkcjami publicznymi przekraczajšcymi aktorskie powołanie. Nawet jeœli dołożyć do niego opinię polskiego fredrologa.

Dla mnie Andrzej Łapicki był także rektorem, gdy w 1984 roku jako studentka Wydziału Wiedzy o Teatrze przekraczałam progi PWST. Nieuchronna jest zatem konfrontacja mojej pamięci szkolnych wydarzeń z pamięciš JM Rektora. „Wczoraj była fuksówka. Słaba, ale młodzież b. miła, grzeczna, aż chyba za bardzo" – zapisał o grudniowym wieczorze 1984 roku, co przyznaję – przeczytałam z niejakim rozczarowaniem. Dalsze krótkie, właœciwie sygnalne zapiski o kolegach i o szkole jedynie je pogłębiały.

Szkoła wiele razy pojawia się we wspomnieniach, ale jedynie jako dopełnienie opowieœci o samym sobie. Najbardziej zajmuje go wyliczanie gratulacji, braw, pochwał. 27 lutego 1985 roku zapisał: „Umarł Jurek Kreczmar. Nie był on moim entuzjastš. Raz tylko szczerze mi gratulował, po „Kochanym kłamcy". Jak na 40 lat to niewiele". 16 listopada 1986 roku: „W poniedziałek spotkanie z Zanussim w Szkole – nieciekawe, ale za to długie – kudy mu do Wajdy. Wtorek u Z.: najpierw rozmowa o niczym, trochę o kulturze chrzeœcijańskiej. Potem przenudny film Tarkowskiego „Ofiarowanie". Potem kolacja, gdzie podobno brylowałem. Wszystko po to, żeby zainteresował się mnš jako aktorem, bo mi nie darował odmowy zagrania w „Kontrakcie".

Czy zresztš te zapiski można nazwać dziennikami, skoro nie były pisane na żywo, pod wpływem emocji, a raczej odnotowywały zdarzenia majšce miejsce w dniach wczeœniejszych? Tym samym dawały czas na zdystansowanie się i odnotowanie we właœciwych proporcjach tego, co ważne. Z tej szansy autor właœciwie nie korzystał.

Czas politycznych wirów i wolnych wyborów przyniósł w czerwcu 1989 roku zapis: „Jakaœ dyskusja w TV, jakiœ mój egzamin w Szkole, który mnie nie obchodzi, przedstawienia, które odbieram schizofrenicznie, bo jestem kimœ innym. 170 000 osób na całym œwiecie mnie wybrało. Jak mogę teraz grać? Muszę zmienić życie".

Ale niewiele się zmieniło, tyle samo miejsca i emocji na zdarzenia społeczno-polityczne, co adnotacje o tym, kto go lubi, a kto nie lubi, kto podziwia, a kto nie podziwia wystarczajšco, czy hotele dobre i wygodne, a kolacje œwietne.

Trzeba jednak przyznać, że sš i osoby darzone przez Andrzeja Łapickiego uczuciami szczególnymi. Poza rodzinš wspomnieć należy Tadeusza Konwickiego, Stefana Mellera, historyka, wykładowcę PWST, póŸniejszego ministra i ambasadora oraz Magdalenę Bibrich, nauczycielkę języka angielskiego, której skutecznoœć ja i moi koledzy także możemy potwierdzić.

Ponad 500 stron lektury można ograniczyć do pierwszych 50. Wystarczajš w zupełnoœci, by pojšć, czym jest ten dziennik i ocalić trochę sympatii do Andrzeja Łapickiego.

14 kwietnia 1996 roku napisał: „Czytam te notatki od poczštku i zastanawiam się, czy je wydać za życia. Bo chcš. Czy nie wypada? NIE wypada. Po œmierci tak...". Myœlę, że i po œmierci, niestety, nie...