„Król” Twardocha? Gdzieś to już czytałem

Jedna z najważniejszych ksišżek ostatnich lat w Polsce, w zadziwiajšcym stopniu przypomina powieœć algierskiego pisarza. Tak jak ona opowiada o przedwojennym mistrzu boksu, który walczy jako reprezentant swojej poniżanej społecznoœci. Sš i inne szczegóły, które wyglšdajš bardzo podobnie.

Od pierwszych stron powieœci Szczepana Twardocha towarzyszyła mi myœl: gdzieœ to już czytałem. Nie to samo, w innych kostiumach, w innym œwiecie nawet, z masš zupełnie innych wštków, ale z grubsza o tym samym. Autorzy sš z najwyższej półki, każdy ma własny styl. I choć nie wykryłby tego żaden program antyplagiatowy, wydaje się, że od Algierczyka przeskoczyli do Twardocha bohaterowie, atmosfera, czas.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Streszczenia „Króla" i tej drugiej ksišżki – bez podawania imion i nazwisk bohaterów, nazw i historii miejsc, w których się rozgrywajš – zawierałyby wiele bliŸniaczych zdań.

Prezentacja zawodników

Panie i Panowie, Ladies and Gentlemen, tajere chawejrim un chawertes, gwirotaj we rabotaj, Mesdames et Messieurs, sajidati wa sadati, meine Damen und Herren, Damy i Gaspada.

Oto dwaj zawodnicy i ich dzieła. Jeden reprezentuje Polskę i wielu z państwa o nim słyszało. Wczeœniej napisał między innymi „Dracha" i „Morfinę".

Drugi reprezentuje Francję, choć jest Algierczykiem. Ksišżkę wydał po francusku, mieszka we Francji. W Algierii był oficerem i przez osiem lat walczył z fundamentalistami islamskimi. Jak mówi, na całym œwiecie ma 10 milionów czytelników, 4 miliony we Francji. „Jestem algierskim pisarzem najczęœciej czytywanym w Maghrebie i najczęœciej czytywanym północnoafrykańskim pisarzem w Afryce". Napisał ponad dwa razy więcej ksišżek niż Polak i sprzedał więcej, choć w Polsce niewiele – parę tysięcy. Można powiedzieć, że u nas jest nieznany, dlatego przedstawiam go szerzej.

Panie i Panowie, w polskim narożniku – Szczepan Twardoch, rocznik 1979.

W algiersko-francuskim – Mohammed Moulessehoul, rocznik 1955, używajšcy literackiego, żeńskiego, pseudonimu Yasmina Khadra.

A oto ich powieœci.

„Król" – pisana od kwietnia 2015 do czerwca 2016, wydana przez Wydawnictwo Literackie w 2016 r.

Oraz „Aniołowie umierajš od naszych ran" („Les anges meurent de nos blessures") – wydana przez Editions Julliard w 2013 r. Na polski przetłumaczona przez Bożenę Sęk, ukazała się w Wydawnictwie Sonia Draga w roku 2015.

Prezentacja bohaterów

Bohater stworzony przez Szczepana Twardocha:

bokser wagi ciężkiej Jakub (Iakow, Jankiew) Szapiro, bohater „wielu ulicznych opowieœci" w warszawskich dzielnicach zamieszkanych przez Żydów. Gwiazda klubu Makabi Warszawa.

Stworzony przez Yasminę Khadrę:

bokser wagi ciężkiej Turambo (pseudonim od nazwy jego rodzinnej wsi; prawdziwe imię Amajas), „legenda zaułków Madiny Dżadidy", zamieszkanej przez muzułmanów dzielnicy Oranu. Mistrz Afryki Północnej.

Jakub Szapiro to polski Żyd i żyd, wcišż stykajšcy się z niechętnymi mu Polakami chrzeœcijanami. Gangster i morderca.

Turambo to algierski Berber i muzułmanin, wcišż stykajšcy się z niechętnymi mu chrzeœcijanami, głównie Francuzami. W końcu i on zabije, ale w przeciwieństwie do Jakuba Szapiry – przypadkowo.

Runda pierwsza

W „Królu" o mistrzu Szapirze i sobie mówi jego uczeń i ofiara w jednej osobie – Mojżesz Bernsztajn. W „Aniołach" narratorem jest mistrz Turambo.

I to wszystko wyjaœnia się już na samym poczštku.

„Nazywam się Turambo i o œwicie po mnie przyjdš" – to pierwsze zdanie z powieœci Algierczyka.

„Nazywam się Mojżesz Bernsztajn, mam siedemnaœcie lat i nie istnieję" – to trzecie zdanie u Twardocha.

Obaj narratorzy wyrwali się z biedy.

Bernsztajn: „Jestem chudym, ubogim synem nikogo" (skromnego urzędnika z Lecznicy Żydowskiej, który bioršc kredyt, wydzierżawił sklep z artykułami gumowymi). Wychował się „wœród biednych żydowskich synów biednych żydowskich furmanów i tragarzy, którzy drogę swego dorosłego życia zaczynali od wózeczka, gotowi przewieŸć wszystko, co się na tym wózeczku mieœci".

Turambo: „Pierwsze kroki postawiłem w łajnie i uczepiłem się cierni, aby się podnieœć. Sam. Dorastałem w dzielnicy nędzarzy u bram Sidi Balabbas. Na wewnętrznym podwórku, w którym żyły myszy wielkoœci cielaków".

Runda druga

– zakłócenie przetargu publicznego,

Ponadto:

– wręczenie korzyœci w zwišzku z zawodami sportowymi

– poœrednictwo w ustaleniu wyniku lub przebiegu zawodów,

Runda trzecia

– przyjęcie korzyœci w zwišzku z refundacjš leków, œrodków spożywczych

Pojawia się jednak pytanie, co z innymi nieprawidłowoœciami dostrzeżonymi przez pracowników lub kontrahentów przedsiębiorcy? Ustawa o jawnoœci życia publicznego wyraŸnie przewiduje zamknięty katalog przestępstw, których ujawnienie w interesie publicznym, może zapewnić status „sygnalisty", a tym samym zagwarantować takiej osobie „parasol ochronny". W tym zakresie należy podkreœlić, iż projekt ustawy j.ż.p. nie przewiduje możliwoœci otrzymania statusu sygnalisty w zamian za ujawnienie takich naruszeń jak np. mobbing, molestowanie seksualne, czy dyskryminacja. Podmioty opiniujšce projektowanš ustawę na etapie prac legislacyjnych podkreœlajš, iż jest to jeden z brakujšcych elementów tej ustawy.

- Jakie uprawnienia będš przysługiwać osobie, która otrzyma status sygnalisty

Projekt ustawy j.ż.p. zakłada, iż status sygnalisty będzie upoważniać w szczególnoœci do:

1. zwrotu kosztów poniesionych na ochronę prawnš w zwišzku ze zgłoszeniem informacji o danym przestępstwie,

2. ochrony umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej – bez zgody prokuratora pracodawca nie będzie miał prawa wypowiedzieć ani zmienić pracownikowi umowy,

3. 2-letniej odprawy, o ile bez zgody prokuratora pracodawca rozwišzał takš umowę,

4. ochrony po zakończeniu postępowania karnego, przysługujšcej sygnaliœcie jeszcze przez 1 rok.

Warto wspomnieć, iż Procedura Whistleblowing została przewidziana również na gruncie projektowanej ustawy p.p.p.f.t. W ustawie tej jednak, w odróżnieniu od projektu ustawy j.ż.p., Whistleblowing ma być procedurš anonimowego zgłaszania naruszeń.

Aleksandra Berger, prawnik z kancelarii Schampera, Dubis, Zajšc i wspólnicy Sp. k.

Runda czwarta

Podsumowujšc, wskazać należy, iż dotychczas brak było kompleksowego rozwišzania ustawowego regulujšcego status osób zgłaszajšcych korupcję i inne nadużycia w miejscu pracy, które umożliwiałyby jednoczeœnie efektywnš ochronę informatorów. Zadanie, jakie stoi obecnie przed ustawodawcš nie jest proste. Chociażby ze względu na problemy, jakie mogš się pojawić w toku stosowania nowych ustaw. Nasuwa się pytanie, z jakimi trudnoœciami będš musieli się w praktyce zmierzyć przedsiębiorcy oraz, ilu potencjalnych sygnalistów będzie w stanie zdecydować się na raportowanie naruszeń. Sama idea wprowadzenia instytucji sygnalisty oraz Procedury Whistleblowing wydaje się słuszna, jako œrodek do zapewniania uczciwoœci w życiu publicznym i prywatnym, jednak analiza projektowanych ustaw nasuwa szereg wštpliwoœci zwišzanych z wdrożeniem projektowanych œrodków w życie.

Podobne podziały przebiegajš wœród kibiców mistrzów bokserskich. „Dookoła ringu zgromadziły się dwie Warszawy mówišce dwoma językami, żyjšce w osobnych œwiatach, czytajšce inne gazety i darzšce się nawzajem w najlepszym razie obojętnoœciš" – pisze Szczepan Twardoch.

U Yasminy Khadry też sš dwa Orany, dwa Algiery, choć podobnego cytatu nie ma. Arabowie i Berberowie raczej nie mieli wstępu do hal sportowych. Ale z oddaniem kibicowali swojemu z oddali. „Twoja walka jest naszš walkš; domagamy się twojego zwycięstwa. Jutro wszyscy muzułmanie w kraju będš siedzieli przyklejeni do radia" – mówi do Turamba jeden z rodaków. „Pokaż im, że jesteœmy nie tylko pasterzami" – dodaje inny.

Przypomina to słowa Mojżesza Bernsztajna: „Nie mieœciło mi się w głowie, żeby Żyd w ringu mógł zwyciężyć chrzeœcijanina". A zwyciężył.

Runda pišta

Obaj pięœciarze i ich społecznoœci stykajš się z rasizmem – Polaków i Francuzów. Przoduje w tym prasa. „Kurjer Warszawski" pisał o „niezaskakujšcym u żydowskiego boksera braku sportowego ducha". A francuskojęzyczna gazeta „Petit Oranais" o „istnym zaprzeczeniu etyki" u „dzikiego zwierza œwieżo wypuszczonego z klatki". „Porzšdnego chrzeœcijanina wydaje się na pastwę troglodyty, który ledwie wyłonił się z mroku czasów".

„Eugenicznie rzecz bioršc, Żydzi sš gorszš rasš, rozumiesz pan? To jest naukowo potwierdzone. Na-u-ko-wo" – wypowiada się Polak. A Francuz do Turamba mówi: „Nie jesteœmy tego samego stanu, a tym bardziej rasy". Inni nazywajš Arabów „kundlami i capami", sugerujš, że „nie potrafiš odróżnić żarówki od magicznej sztuczki".

Runda ostatnia, nokaut

Bywa już, że mieszajš mi się nazwiska i twarze. Ale pozostajš inne migawki, dojmujšce jak skaleczenie" – to cytat z powieœci Yasminy Khadry dotyczšcy wydarzeń powojennych. U Szczepana Twardocha bohaterowi też się w opowieœciach dotyczšcych okresu powojennego wszystko miesza, nie wiadomo, co jest prawdš, a co złudzeniem, pozostajš migawki, dojmujšce jak skaleczenie.

Różnic jest oczywiœcie mnóstwo, sš setki szczegółów algierskich i setki polskich. Ale jeszcze raz podam podobieństwa. Zabiorę się do liczenia Twardocha. Wypunktuję go.

Jeden: bokserzy wagi ciężkiej jako główni bohaterowie.

Dwa: obaj sš legendami dla swoich œrodowisk.

Trzy: te œrodowiska to Żydzi żyjšcy wœród chrzeœcijan i muzułmanie również wœród chrzeœcijan.

Cztery: obaj zabijajš.

Pięć: obaj sš wielbicielami kobiet, także z wrogich społecznoœci.

Szeœć: obaj odwiedzajš domy publiczne, w których spotykajš się z ważnymi dla siebie kobietami.

Siedem: sš to bezpłodne prostytutki.

Osiem: obie były wykorzystywane seksualnie przez chrzeœcijan, gdy miały 14 lat.

Dziewięć: obaj narratorzy wyrywajš się z najgorszej biedy.

I dziesięć: kluczowy rok 1937.

Można by jeszcze dodać atmosferę, rasizm, mieszanie się nazwisk i twarzy.

To nie sš typowe tropy powieœciowe, literatura nie jest pełna wywodzšcych się z przeœladowanych wspólnot pięœciarzy, których łšczš silne więzi z jałowymi kobietami lekkich obyczajów.

Ksišżka Twardocha ukazała się trzy lata po ksišżce Khadry, ponad rok póŸniej niż jej polskie tłumaczenie, choć trzeba dodać, że „Aniołowie" pojawili się na polskim rynku we wrzeœniu 2015 r., pięć miesięcy po rozpoczęciu prac nad „Królem" i dziewięć przed ich zakończeniem.

Powieœć Algierczyka – co pewnie nie ma znaczenia – ukazała się w wydawnictwie Sonii Dragi, która – jak można przeczytać na recenzentka.blox.pl – opowiadała w marcu 2015 r., że jej „korzenie gdzieœ się krzyżujš z korzeniami Szczepana Twardocha".

Pewnie nie ma znaczenia również to, że Algierczyk był oskarżany o plagiat, ale nie w „Aniołach".

Szczepan Twardoch, do którego zadzwoniłem przed publikacjš, powiedział, że nie zna powieœci Yasminy Khadry.