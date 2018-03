Frankenstein i niekontrolowany postęp

Jeżeli zaczniemy grzebać w człowieku jak w motocyklu, to skutki tego mogš być katastrofalne - mówi Marek Oramus, pisarz fantastyki, futurolog.

Rz: Dokładnie 200 lat temu, w marcu 1818 r., w Londynie ukazała się słynna powieœć Mary Shelley o Frankensteinie. Stała się ona Ÿródłem obaw przed niekontrolowanym postępem technologicznym.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Marek Oramus: Powieœć, wbrew intencji autorki, która chciała napisać horror, została przyjęta jako przestroga przed eksperymentami na ludzkim organizmie. Jednoczeœnie była zapowiedziš kierunków w nauce, których œwiadkami jesteœmy obecnie: biotechnologii, inżynierii genetycznej, klonowania. Dostrzegamy w tym pozytywy, ale przecież niesie to ze sobš mnóstwo zagrożeń...

Na przykład jakich?

Załóżmy, że ludzie będš mieć swoje paszporty genetyczne. I ktoœ do naszego paszportu zajrzy, po czym usłyszymy: „Nie zatrudnimy pana, bo za cztery lata pan umrze", albo: „Za kilka lat zachoruje pan na poważnš chorobę genetycznš, nie możemy pana ubezpieczyć". Wielu naukowców ostrzega przed niekontrolowanym postępem. Jeżeli zaczniemy grzebać w człowieku jak w motocyklu, to skutki tego mogš być katastrofalne.

Co na to literatura?

Aldous Huxley w „Nowym wspaniałym œwiecie" opisał œwiat, w którym opanowano inżynierię technologicznš, a ludzi powołuje się do życia na życzenie, poprzez proces nazwany butlowaniem – zarodki dojrzewajš w butlach. Można powiedzieć: życie jak w Madrycie – ludzkie potrzeby sš zaspokojone, seks kwitnie, wszyscy sš szczęœliwi. Jednak takie społeczeństwo, pozbawione wyższych wartoœci, nie może być naprawdę szczęœliwe. W „Nowym wspaniałym œwiecie" nikomu o nic nie chodzi... Przed konsekwencjami rozwoju technologicznego przestrzega nas też James Graham Ballard w „Wyspie", „Wieżowcu" czy „Kraksie". A także noblista Kazuo Ishiguro, który w powieœci „Nie opuszczaj mnie" pisze o hodowaniu w jaœnie oœwieconej Anglii ludzi na częœci zamienne przeznaczone dla bogaczy. Kończy się to tym, że człowiek, który nie ma już nic do oddania, trafia na złomowisko.