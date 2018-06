Ciemno wszędzie, głucho wszędzie – co to będzie? Debata Big Book Festival na rp.pl

O tym, jakiej Polski życzylibyśmy sobie na kolejne 100 lat, dyskutować będą czytelnicy i artyści. Debatę organizuje Big Book Festival. Transmisja na żywo - na rp.pl. Zapraszamy w najbliższą sobotę, 23 czerwca, między 16 a 18.

Przy okrągłym stole zasiądą czytelnicy oraz: Joanna Bator - pisarka, Piotr Cieplak – reżyser teatralny, Gaba Kulka – wokalistka i kompozytorka, Borys Lankosz – reżyser filmowy, Jarosław Mikołajewski – poeta i pisarz, Marian Pilot - pisarz, Marek Raczkowski - rysownik, Michał Rusinek – poeta i pisarz, Klementyna Suchanow – biografka , Ten Typ Mes – muzyk, autor tekstów.

Setne urodziny odzyskania niepodległości to okazja do porozmawiania o polskiej przyszłości - na serio, ale w rozrywkowej formule. Big Book Festival, międzynarodowy festiwal czytania odbywający się w dniach 22-24 czerwca w Warszawie, zaprosił artystów oraz czytelników do złożenia Polsce życzeń podczas wielogłosowej debaty. Czego życzylibyśmy krajowi, współobywatelom i samym sobie, na kolejne sto lat?

Okrągłe Stoły Big Book Festival ruszyły w 2017 r. – są spotkaniem ludzi o różnych poglądach i doświadczeniach, partnerską rozmową twórców i odbiorców kultury. Przy tym samym – specjalnie budowanym stole – zasiada dziesięcioro artystów i tyle samo czytelników. Dyskutują z energią i bez dygresji, bo tykają zegary, rozbrzmiewają gongi. Aktywny udział w rozmowie bierze również zgromadzona na trybunach publiczność. W ubiegłym roku polscy pisarze debatowali m.in. o potrzebie odwagi cywilnej i współczesnym literackim portrecie Polaków.

Oglądaj transmisję na żywo w sobotę 23 czerwca na www.rp.pl

W tym roku twórcy różnych sztuk zostali zaproszeni do nieskrepowanej dyskusji w wymyślaniu prognoz dla Polski – Gaba Kulka szykuje utwór muzyczny, Marek Raczkowski przygotował nowe rysunki, a Ten Typ Mes i Michał Rusinek będą bawić się polskim słowem. Życzenia artystów będą odnosić się do spraw makro i mikro, będą inspirowane ich twórczością, przeżyciami, rzeczywistością, nauką płynącą z przeszłości. Artyści i czytelnicy wspólnie podejmą próbę umysłowego wydobycia się z teraźniejszości do wyobraźni, optymistycznie potraktują „dziś” jako trampolinę do lepszego jutra.

Okrągłe Stoły Big Book Festival nawiązują do obrad Okrągłego Stołu w 1989 r. – są ćwiczeniem z akceptowania różnic, poszukiwania kompromisowych rozwiązań, a przede wszystkim przestrzenią publicznej debaty, w której odmienności nie tylko współistnieją, ale popychają idee naprzód.

Okrągły stół artystów i czytelników „Ciemno wszędzie, głucho wszędzie – co to będzie? Czego życzymy Polsce na kolejne sto lat?" odbędzie się w sobotę, 23 czerwca w godz. 16.00 – 18.00 przy ul. Merliniego 2 w Warszawie.

Szósta edycja międzynarodowego wydarzenia literackiego odbędzie się w dniach 22-24 czerwca w Warszawie. W tym roku festiwalowi towarzyszy hasło "EKSPEDYCJA. Zapomnij o granicach!"

W programie 50 wydarzeń z udziałem gości z kilkunastu państw, spektakl, stand-up literacki, joga z książką, warsztaty, spacery tematyczne i koncerty czytane. Wśród gości: Annie Proulx, Antonio Munoz Molina, Bernard Stiegler, Bea Uusma, Ziauddin Sardar i Laline Paull. Festiwal ma charakter społeczny, jest tworzony przez Fundację „Kultura nie boli”.

