Robert Harris: Wielkie postacie mnie odstraszają

Czasem warto zrobić krok w tył – mówi znany pisarz Marcinowi Kube o nowej powieœci „Monachium”.

"Rzeczpospolita": Postanowił pan odczarować niechlubnš konferencję z 1938 r. i postać premiera Chamberlaina.

Robert Harris: W 1988 r. realizowałem dokument na 50. rocznicę konferencji. Miałem wtedy poczucie, że nie rozumiemy, co wydarzyło się w Monachium. Przez kolejne 30 lat to wrażenie się umacniało.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Czego zatem nie rozumiemy?

Wielu sšdzi, że Hitler blefował, a Anglia i Francja przestraszyły się Niemców, którzy łatwo zwyciężyli i nabrali apetytu na dalsze podboje. Jednak w œwietle dokumentów widzimy dzisiaj, że Hitler już wtedy chciał wojny. Kwestia Sudetów była tylko pretekstem do agresji na Czechosłowację.

Czechosłowację łšczył sojusz z Francjš. A Francję z Angliš. Tymczasem zostawiono ich na pastwę Niemców.

Chamberlain próbował za wszelkš cenę uniknšć wojny. Wierzył w pokój, a także wiedział, że Wlk. Brytania jest zupełnie niegotowa na wojnę.

Czechosłowacja nawet nie była dopuszczona do rozmów.

W powieœci pokazuję, że Chamberlain w gruncie rzeczy powstrzymał Hitlera. Wymanewrował go dyplomatycznie.

Czyżby?

Hitler do końca życia skarżył się, że dał się w Monachium wstrzymać i odłożył plan wojny w Europie. Gdyby jš zaczšł w 1938 r., byłby w lepszej pozycji militarnej i możliwe, że dziœ rozmawialibyœmy po niemiecku, a nie angielsku.

Chamberlain jako polityk wyglšda szczególnie nieudolnie na tle Churchilla.

Churchill był fascynujšcy. Dynamiczny i wpływowy. Do pewnego stopnia genialny. Pamięć o nim jest tak wielka, że przytłacza wszystko inne, co wartoœciowe. A historia to coœ więcej niż wielkie postacie historyczne, które mnie odstraszajš.

Polacy nie mogš zapomnieć Churchillowi Jałty, która także była cynicznym kompromisem.

Jeszcze gorszym niż Monachium. Uważa się, że kiedy Churchill objšł rzšdy w 1940 r., to zaczarował zło jak magik. A tymczasem kto zbudował spitfire’y? Kto stworzył system ochrony radarowej? Kto przeznaczył 50 procent podatków na obronnoœć w 1938–1939?

Chamberlain?

Tak. To nieprawda, że przyszedł jeden wielki człowiek – Churchill – i wszystkich nas uratował. Chamberlain przed 1939 r. walczył o pokój. Przegrał, ale pokazał œwiatu, że Hitlerowi nie wolno ufać, bo łamie obietnice.

Historia jednak zapamiętała go jako nieudolnego polityka.

Monachium nabrało symbolicznego wymiaru i jest przytaczane ku przestrodze za każdym razem, kiedy Zachód, zwłaszcza Amerykanie, próbuje negocjować z dyktatorami pokroju Husajna czy Kaddafiego, zamiast od razu ich bombardować.

Przypadek Krymu pokazał jednak, że Europa wcišż ma skłonnoœć do zamykania oczu w niewygodnych momentach.

Zgoda. Może Krym nie leży w œrodku Europy jak Austria i Czechosłowacja. Skojarzenia nie sš jednak bezpodstawne. Nie porównuję Hitlera z Putinem, to bez sensu, jednak same procesy już można ze sobš zestawiać.

Putin lubi badać próg tolerancji Zachodu. Czym się skończy ostatnia afera z truciem szpiegów?

Teraz piłka jest po stronie Putina. Czy swš odpowiedziš będzie prowadził do eskalacji czy raczej wygaszenia konfliktu? Mam nadzieję, że to drugie, tym bardziej że byłoby to nierozsšdne z uwagi na gospodarkę Rosji, która oparta jest na współpracy z Zachodem. Wlk. Brytania nie jest dziœ takim imperium jak sto lat temu, ale tym bardziej Rosja nie jest takš potęgš jak dawniej. Choć nadal sš dobrze uzbrojeni.

Wróćmy do powieœci. Akcja „Monachium” rozgrywa się dwutorowo w cišgu kilku dni.

Wpadłem na pomysł, żeby stworzyć dwóch lustrzanych bohaterów. Paul Hartmann jest członkiem NSDAP, choć daleko mu do nazistowskiego szaleństwa. Za to Hugh Legat to asystent Chamberlaina. Zwišzałem ich wspólnš przeszłoœciš, zrobiłem z nich przyjaciół ze studiów i wszystko się ułożyło w całoœć.

Ile jest w „Monachium” prawdy historycznej, a ile wyobrażenia?

Tam gdzie mogę dotrzeć do Ÿródeł, staram się nic nie zmieniać. Nawet pogody w danym dniu. Natomiast w miejscach białych plam pozwalam sobie na fikcję. Ale staram się, by proponowane sceny były możliwe do zaistnienia w konkretnych warunkach historycznych.

Jak pan pracował nad postaciami autentycznymi?

Zastanawiałem się, z jakiej perspektywy ukazać Hitlera. Zaczšłem pisać, ale wszystko wydawało mi się bez sensu. Dopiero moja wydawczyni podpowiedziała, bym do niego stopniowo się zbliżał.

Hartmann robi mu prasówki.

Najpierw obserwuje go z daleka. Przez uchylone drzwi, potem na peronie dworca i poœród tłumów. W końcu staje z nim twarzš w twarz. Pamiętajmy, że Hitler to był wówczas inny człowiek niż pod koniec wojny. Dopiero stawał się potworem, jak go postrzegamy dziœ.

Dlaczego wraca pan do 1938?

Każda generacja pisze o historii inaczej. Już sam wybór zdarzeń i sposób patrzenia na nie sprawia, że powieœć historyczna mówi coœ o współczesnoœci. „Monachium” to dla mnie przede wszystkim opowieœć o tym, że politykę powstrzymywania się przed eskalacjš konfliktów często traktuje się jak słaboœć. A przecież czasami warto zrobić krok w tył, żeby powstrzymać wyniszczajšcy konflikt. Spójrzmy choćby na sytuację w Irlandii Północnej. Po tysišcach zamachów bombowych Brytyjczycy siedli do stołu z IRA, odkładajšc na bok historyczne zaszłoœci. Czas pokazał, że było warto.

Czy sugeruje pan, że stoimy w obliczu wojny jak w 1938 r.?

Należy pamiętać, że zachodnie państwa, zwłaszcza USA, sš dzisiaj potężniejsze niż w latach 30. Tymczasem Chamberlain musiał się liczyć z najnowoczeœniejszš armiš w Europie, którš mieli Niemcy.

Ale dopuszcza pan w ogóle myœl o konflikcie zbrojnym?

Nie sšdzę, żeby doszło do tradycyjnej wojny znanej z historii. Raczej obserwujemy narastanie konfliktu cybernetycznego, gdzie narodowe systemy bezpieczeństwa będš atakowane przez hakerów. W takiej cyberwojnie narasta chaos, cierpi gospodarka, ale nikt nie ginie. Akurat do takiego ataku Rosja ma dzisiaj odpowiednie narzędzia i siłę.

W jednej ze scen opisuje pan dyplomatów francuskich i angielskich. Na tle Niemców wydajš się bez energii.

Także dzisiaj wyczuwalne jest poczucie bezsilnoœci, zwłaszcza wœród ludzi zdroworozsšdkowych, wobec ekstremizmów. Ciekawa na tym tle jest scena, kiedy Hartmann stoi sam na sam z Hitlerem i uœwiadamia sobie, że ma schowany pistolet. Mógłby zabić dyktatora, ale jednoczeœnie wie, że nie potrafi pocišgnšć za spust.

Hitler rozegrał Zachód, bo jego działania wykraczały poza wyobraŸnię liberalnych elit.

Demokracja ze swojej natury jest chwiejna i powolna. Chamberlain, który jš uosabiał, doprowadzał popędliwego Hitlera do szaleństwa. On chciał działać zdecydowanie, tu i teraz, zmieniać historię. To zawsze będzie problem demokracji, że wydajš się łatwe do rozegrania przez reżimy niedemokratyczne. Ale na razie nie ma lepszej alternatywy.