Haszczyński: Odpowiadam Szczepanowi Twardochowi

Szczepan Twardoch odpowiedział felietonem w Onet.pl na mój tekst z Plusa Minusa, w którym piszę o zadziwiajšcych podobieństwach w jego „Królu” i w bestsellerze algierskiego pisarza Yasminy Khadry. To odpowiedŸ przewrotna, ale niepełna.

Główna teza polskiego pisarza jest taka, że wszystko już w literaturze było, jest masa wštków uniwersalnych i on z nich korzysta. Przytacza też mnóstwo różnic – co do tego nie mam zastrzeżeń, dwa razy o tym wspominam w tekœcie „"Król" Twardocha? Gdzieœ to już czytałem”.

Przede wszystkim Twardoch przemilcza podstawowe podobieństwo, o którym piszę już w drugim zdaniu: obie ksišżki opowiadajš o przedwojennym mistrzu boksu, który walczy jako reprezentant swojej poniżanej społecznoœci. W napisanej po francusku ksišżce Algierczyka jest to społecznoœć muzułmanów Arabów i Berberów wœród dominujšcych chrzeœcijan, głównie Francuzów, a u Polaka społecznoœć Żydów wœród dominujšcych chrzeœcijan Polaków. Obaj bokserzy sš legendami dla tych społecznoœci, walczš w ich imieniu.

Najważniejsze podobieństwa w obu ksišżkach to – cytujšc sam siebie – „nie sš typowe tropy powieœciowe, literatura nie jest pełna wywodzšcych się z przeœladowanych wspólnot pięœciarzy, których łšczš silne więzi z jałowymi [czyli bezpłodnymi] kobietami lekkich obyczajów”. I to na dodatek kobiet, które w wieku 14 lat zostały zgwałcone przez przedstawicieli tych dominujšcych chrzeœcijan.

Twardoch pisze: „w mojej powieœci wszystko, co istotne wydarza się w cišgu kilku tygodni jesieni 1937 roku, a "Anioły " dziejš się przez całe lata dwudzieste i trzydzieste”.

O „Aniołach” można powiedzieć podobnie: kluczowy jest rok 1937 i to mniej więcej te same tygodnie co w „Królu”. Opisałem to dokładnie tak:

„W obu ksišżkach kluczowy jest rok 1937, wtedy rozgrywajš się najważniejsze wydarzenia. Wtedy poznajemy Turamba [mistrza bokserskiego] (...). Wtedy również poznajemy Mojżesza Bernsztajna, któremu Jakub Szapiro [mistrz bokserski] zabił ojca (...).

W tym kluczowym roku 1937 ojciec Mojżesza Bernsztajna ginie 9 lipca, a Turambo czeka na stracenie w czerwcu. Ledwie parę tygodni różnicy między wydarzeniami wspomnianymi w pierwszych zdaniach obu powieœci.



Akcja „Króla" toczy się głównie w Warszawie i Izraelu. Przede wszystkim w dwudziestoleciu międzywojennym, ale także po wojnie, aż do 1988 r. (do pojedynku bokserskiego Holyfielda z De Leonem).

Akcja „Aniołów" toczy się głównie w Oranie, Algierze, trochę w Marsylii. Przede wszystkim w dwudziestoleciu międzywojennym, gdy Algieria była częœciš Francji, ale także po wojnie, w tym w niepodległej (od 1962 r.) Algierii, aż do 2003 r.”

Szczepan Twardoch kończy swój felieton sugestiš, że jestem „interpretacyjnym paranoikiem”. Trzymajšc się konwencji bokserskiej - jest to cios poniżej pasa. Nie zniechęci mnie do dociekań nad tym, jak po literaturze rozchodzš się nietypowe wštki, nietypowi bohaterowie nietypowych czasów. A do zastanowienia się, jak to się dzieje, zachęcam i innych. Takiej dyskusji brakuje.