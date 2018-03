Big Book Festival: Ekspedycje, które nie uznają granic

?Big Book Festival ogłasza listę literackich goœci, którzy przyjadš w tym roku w czerwcu do Warszawy na szóstš edycję.

Organizatorzy zdradzili nazwiska pierwszych goœci oraz atrakcje szóstej edycji Big Book Festivalu, która odbędzie się w stolicy za trzy miesišce, od pištku 22 do niedzieli 24 czerwca. Pomysłodawczyniami imprezy sš Paulina Wilk, dziennikarka i pisarka, niegdyœ zwišzana z „Rzeczpospolitš”, oraz Anna Król, pisarka, publicystka i reżyserka.

Po raz szósty przygotowały swój autorski festiwal literatury, wybierajšc w tym roku na miejsce centralne imprezy Fun Park z Arenš Wspinaczkowš przy ul. Merliniego na warszawskim Mokotowie. Wiele spotkań i wydarzeń będzie rozgrywać się jednak także w innych miejscach stolicy.

Warto œledzić festiwalowe aktualnoœci na stronie www.bigbookfestival.pl oraz w mediach społecznoœciowych, gdyż częœć imprez ma ograniczonš liczbę miejsc i trzeba się wczeœniej zapisać na listę uczestników. Tym bardziej że doœwiadczenia ostatnich edycji pokazujš, że chętnych na spotkania wokół ksišżek i kultury nie brakuje.

Hasło tegorocznej edycji brzmi: „Ekspedycja. Zapomnij o granicach!”. Potwierdza je skład goœci, wœród których nie brakuje autorów zajmujšcych się migracjami i podróżami, zarówno tymi dobrowolnymi, jak i przymusowymi. Big Book Festival będzie goœcić szwedzkš autorkę, rysowniczkę i lekarkę Beę Uusmę, która opisała historię wypraw na Arktykę w ksišżce „Ekspedycja”.

O emigrantach z Afryki Północnej pisze w swoich kryminałach Michel Bussi, bestsellerowy autor z Francji, który sprzedał ponad pięć milionów egzemplarzy ksišżek w przekładzie na 35 języków. W Polsce jego powieœci wydaje Œwiat Ksišżki, a najnowsza – „Mówili, że jest piękna” – z kryminalnš intrygš osadzonš we współczesnej Marsylii będzie miała premierę w czerwcu.

Innš podróżujšcš autorkš, która przybędzie do Warszawy, jest Linda Polman z Holandii – reporterka, która odsłoniła niechlubne kulisy funkcjonowania pomocy humani- tarnej w „Karawanie kryzysu” (2011, Wyd. Czarne). Na wiosnę ukaże się jej kolejna ksišżka „Laleczki skazańców”, gdzie pisarka sportretowała codziennoœć amerykańskich więŸniów oczekujšcych w celach œmierci na egzekucję.

Oprócz migracji ważnym tematem Big Book Festivalu 2018 będzie ekologia. Œwiadczy o tym obecnoœć największej gwiazdy tegorocznej edycji – Annie Proulx z USA. Zdobyła rozgłos za sprawš filmowych adaptacji jej „Kronik portowych” i „Tajemnicy Brokeback Mountain”. Najnowsza powieœć 82-letniej pisarki – „Drwale” – opowiada trzystuletniš historię œcierania się człowieka z przyrodš.

Kwestia ochrony œrodowiska oraz globalnego ocieplenia jest również ważna dla brytyjsko-hinduskiej autorki Laline Paull, której eseistyczno-reporterski „Lód” ukaże się na wiosnę. Jako „pasjonatkę natury” organizatorzy festiwalu przedstawiajš także szwedzkš pisarkę Lisen Sundgren, która jest botanikiem i będzie promować w Warszawie „Zielnik”.

Do mocnej reprezentacji pisarzy ze Skandynawii dodać należy także Sigríuur Hagalín Björnsdóttir z Islandii, której powieœć „Wyspa” (2018, Wydawnictwo Literackie) wpisuje się w bogatš europejskš tradycję literackich wizji przyszłoœci.

Nie zabraknie literatury dla młodszych czytelników. Wœród zaproszonych autorów sš m. in. Eve Ainsworth z Wielkiej Brytanii, która podejmuje trudne tematy młodzieży (przemoc, dojrzewanie seksualne, autoagresja), francuska 28-letnia Clémentine Beauvais opowiadajšca w ksišżkach („Pasztety, do boju!”) o dorastaniu, a także norweska powieœciopisarka Maria Parr, porównywana do Astrid Lindgren.