Martín Caparrós. Niepokój w prezencie

My, Argentyńczycy, jesteœmy znikšd – opowiada autor monumentalnego „Głodu”. Jego kolejny udany reportaż „Księżyc” trafi do księgarni w kwietniu.

Zaczęło się od jubileuszu. Martín Caparrós, rocznik 1957, prozaik i reporter urodzony w Buenos Aires, postanowił wydrukować „Księżyc” w dwustu egzemplarzach i rozdać przyjaciołom na swoje 50. urodziny.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Jedna z kopii trafiła do jego hiszpańskiego wydawcy, który zaczšł przekonywać Caparrósa, że warto podzielić się tymi osobistymi zapiskami z szerszš publicznoœciš. I chociaż polski przekład ukazuje się niemal dekadę po oryginalnym wydaniu, a Argentyńczyk stworzył póŸniej dzieło życia – „Głód” (2015), które umocniło jego reporterskš pozycję na œwiecie, to „Księżyc” czyta się bez poczucia przedawnienia.

– Nie lubię wracać do swoich ksišżek, ale teraz, nie majšc wyjœcia, byłem zaskoczony, jak bardzo „Księżyc” jest intymny wobec moich innych publikacji – przyznaje Martín Caparrós w rozmowie z „Rzeczpospolitš”. – Druga rzecz, która mnie uderzyła, to fakt, że kwestie, które wydajš nam się nowe, naprawdę cišgnš się od lat, jedynie zmienia się ich nagłoœnienie w mediach.

Biali sš niewidzialni

Genezš „Księżyca” była podróż, którš Caparrós odbył na zlecenie funduszu ludnoœciowego ONZ w 2006 r. Miał przeprowadzić rozmowy z dziesięcioma migrantami z różnych krajów, ale bez podróżniczego komfortu, tylko w ekspresowym tempie 30 dni. Stšd podtytuł ksišżki „Od nowiu do nowiu”.

Pierwotnie rozmowy zostały opublikowane na wewnętrzny użytek ONZ, ale tamto doœwiadczenie i spotkani ludzie zainspirowali pisarza co najmniej do trzech ksišżek reporterskich, w tym „Księżyca” oraz głoœnego „Głodu” – jednej z najważniejszych pozycji non-fiction ostatniej dekady, nazywanej niekiedy reportażem totalnym.

„Księżyc” to dziennik podróży, przepleciony œwiadectwami uchodŸców wojennych i migrantów ekonomicznych. Caparrós rozmawia z Afrykanami, którzy dryfowali na łupinach przez Atlantyk, z kobietami, które padły ofiarš handlu ludŸmi, a także z dziecięcymi żołnierzami zmuszanymi do zbrodni tak długo, aż w końcu w niej zasmakowali.

Jednoczeœnie pisze na marginesie o swej historii rodzinnej, a także wštpliwoœciach i etyce zawodowej. Przeœwietla siebie samego jako autora reportażu i zastanawia się, na ile możliwe jest dla reportera być „niewidzialnym” w narracji o innych ludziach. Oszczędny styl, przenikliwoœć, a jednoczeœnie bezpoœrednioœć pozbawiona reporterskiego kombatanctwa sprawiajš, że niewielki objętoœciowo „Księżyc” (200 stron, mały format) urasta do rangi pasjonujšcej i ważnej ksišżki, stawiajšcej pytanie, czym w ogóle jest reportaż jako gatunek.

Caparrós stara się jednoczeœnie uchwycić paradoks podróżowania. Za sprawš swej intensywnej 30-dniowej wyprawy przez miasta, lotniska i hotele próbuje zapisać wewnętrzny stan swych rozmówców, którzy przemierzali czasami tysišce kilometrów w koszmarnych warunkach, zanim dotarli do celu. Zdaje sobie przy tym sprawę, że jest w tym fałsz, doœwiadczenie niemożliwe do zrekonstruowania dla białego podróżnika. Jednak Caparrós miał w życiu epizod zbliżajšcy go do bohaterów i uwiarygodniajšcy przed czytelnikami.

– Kiedy w 1976 r. doszło do zamachu stanu w Argentynie, miałem 19 lat i musiałem natychmiast wyjechać z kraju. Siedem lat nie mogłem wrócić, niektórzy moi przyjaciele stracili życie, ja również byłbym w niebezpieczeństwie, gdybym został – mówi pisarz, a w ksišżce wspomina, jak znalazł się wówczas w Anglii, gdzie sprzštał domy.

Z drugiej strony stara się ważyć proporcje ryzyka i szybko dodaje: – Przyznaję, że w gruncie rzeczy podobało mi się tamto doœwiadczenie. Koniecznoœć wyprawy w daleki œwiat, który mnie fascynował.

Przypomina także podstawowš różnicę między sobš a większoœciš migrantów w Europie: – Byłem białym blondynem i przez cztery lata nielegalnego pobytu we Francji nie zostałem nigdy wylegitymowany, podczas gdy wielokrotnie byłem œwiadkiem, jak służby zatrzymywały ciemnoskórych.

W latach 80. Caparrós wrócił do Argentyny, ale dziœ mieszka w Barcelonie.

– Do pewnego stopnia czuję się Hiszpanem. Mój ojciec tu się urodził, ja także mam obywatelstwo. Jednak gdy Hiszpania gra mecz piłkarski z Argentynš, wtedy nie mam wštpliwoœci, że czuję się i jestem Argentyńczykiem. Oczywiœcie to łatwy wybór w moim przypadku, bo co tu dużo mówić, w futbolu jesteœmy najlepsi – mówi z uœmiechem reporter.

Jego korzenie sš bardzo splštane. Dwójka dziadków pochodziła z Hiszpanii, jedna babcia z Rosji, a drugi dziadek z Polski. – Nie jestem wyjštkiem, tak wyglšda rodowód wielu z nas. My, Argentyńczycy, jesteœmy tak naprawdę znikšd – mówi reporter i dodaje, że z jednej strony to może wydawać się straszne, ale z drugiej ułatwia pracę obserwatora.

Zmiany sš niewidoczne

O ile Caparrós dotychczas jeŸdził po œwiecie, tropišc problemy współczesnej cywilizacji, o tyle teraz one go dogoniły w Katalonii.

Eskalacja radykalnych nastrojów w Europie to dla pisarza szersze zjawisko, na które patrzy z pozycji podróżnika, obcokrajowca, a także historyka, którym jest z wykształcenia.

– Widać, że aktualne status quo nikogo nie zadowala. Wierzę jednak, że populizmy i nacjonalizmy w końcu się wypalš, bo nie proponujš żadnych rozwišzań – podkreœla.

Na pytanie, czy jego praca może cokolwiek zmienić na lepsze, odpowiada z rezerwš: – Œwiadomoœć problemu to warunek konieczny do zmiany, ale niewystarczajšcy. Będę usatysfakcjonowany, jeœli uda mi się zaniepokoić czytelników i zrobi im się niewygodnie – mówi. Wobec ogromu zła i niesprawiedliwoœci, jakš zobaczył i opisał, wcišż jednak wierzy, że œwiat zmienia się na lepsze.

– Za 20 lat pewnie nie będzie tego widać, ale gdy przeanalizujemy, jak wyglšdała rzeczywistoœć 500 lub 1000 lat temu, to widzimy, że generalnie mamy się dużo lepiej – mówi i zaraz dodaje: – Co nie znaczy, że zmiana nastšpi samoczynnie. Jest lepiej, bo w historii było wielu ludzi, zresztš nadal sš, którzy robili coœ w dobrym kierunku – kończy Argentyńczyk.