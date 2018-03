Co dama wiedzieć powinna, a o czym mówić nie wypada

Wiek XIX to nie tylko damy w olœniewajšcych sukniach, nienagannie ułożone fryzury, œnieżnobiałe halki, szarmanccy i schludnie ubrani dżentelmeni i brak potrzeb fizjologicznych. Więcej na ten temat w ksišżce „Niedyskretnik. Co dama wiedzieć powinna o seksie, małżeństwie i dobrych manierach, a o czym mówić nie wypada”

„Niedyskretnik. Co dama wiedzieć powinna o seksie, małżeństwie i dobrych manierach, a o czym mówić nie wypada” Therese Oneill, fragmenty:

Mycie włosów

Nie ma zgodnej opinii o właœciwym sposobie pielęgnacji włosów. W ksišżce z 1881 roku pt. Sylvia’s Book of the Toilet: A Ladies’ Guide to Dress and Beauty [Toaleta oczami Sylwii. Stroje i uroda - porady dla kobiet] Sylvia (pseudonim osoby, która napisała również ksišżki instruktażowe dla dam o sztuce makramy i o tym, jak zdobywać datki na koœcielnych kiermaszach dobroczynnych) proponuje, aby zabiegi pielęgnacyjne włosów rozpoczynać od tego samego, od czego rozpoczyna tworzenie swojego produktu docelowego nowoczesny przemysł nawozowy: od sporej porcji czystego amoniaku.

Zalej [amoniak] kwartš wrzšcej wody; kiedy ostygnie na tyle, żeby można było wsadzić rękę bez odczuwania jakiegokolwiek dyskomfortu, rozbełtuj rękš wodę, aż wytworzy się piana. Tę pianę wetrzyj w głowę przy korzeniach włosów, a potem w same włosy Napełnij miednicę ciepłš wodš i zmyj pianę. Następnie polej głowę strumieniem zimnej wody, po czym masuj całš głowę, aż skóra się zaróżowi.

Amoniak staje się mocno żršcy, reagujšc z wodš, co zapewne musi być bardzo skuteczne, jeżeli chodzi o usuwanie brudu z włosów. A również kilku zbędnych wierzchnich warstw skóry. Doprowadzenie skóry, która jeszcze ci pozostanie, do zaróżowienia nie powinno być trudne, jako że amoniak niszczy komórki, w tym komórki krwi. Takie, jakie znajdujš się w naszej skórze czy w płucach. Co ciekawe, częste wchłanianie amoniaku - choć to gaz tak gryzšcy, że trudno go wdychać i niewštpliwie przyczynia się do uszkodzenia płuc - nie było uważane za przyczynę suchot.

Sylvia jest jednš z wielu specjalistek od urody wychwalajšcych znaczenie soku z cebuli dla porostu włosów. Jeœli jednak ktoœ uważa ten zapach za zbyt nieprzyjemny, ponieważ ten ktoœ zapomniał właœnie, że przecież żyje w cišgłym smrodzie i nagle zamarzył mu się wyższy standard, Sylvia proponuje dodać ambrę, wydzielinę z jelita kaszalota, o zapachu lekko słodkawym i lekko kojarzšcym się ze wzdęciami i niestrawnoœciš. Ambra to bardzo popularny składnik kosmetyków i perfum w tych czasach. W XXI wieku posiadanie jej będzie nielegalne, ponieważ kaszaloty będš zagrożone wyginięciem (głównie z powodu poszukiwania ambry i wczeœniej wspomnianego oleju wielorybiego do lamp). Owa ambra to po prostu odchody kaszalota. Przestań bawić się w kaszalocich ekskrementach. Po prostu przestań.

A teraz pytanie, jak często powinno się myć włosy? Wszystko zależy od włosów i od tego, u którego eksperta zasięgasz porady. I również od œrodowiska, w jakim mieszkasz, pory roku i oczywiœcie od twoich zasad moralnych. Dziewczyna niemoralna jest oœlizła.

Prawdę mówišc, z wyjštkiem ogólnej zasady „nie za często”, włosy myje się wtedy, kiedy pasuje.

The Woman’s Book [Ksišżka dla kobiet] wydana przez Scribnera (1894) zaleca mycie na mokro mniej więcej raz w miesišcu. Nie używaj mydła, bo to powoduje łupież. Lepszym rozwišzaniem sš jajka, ubite i rozsmarowane na włosach. Czy te jaja należy spłukać? Kto wie? Ale to właœciwie wszystko jedno. Żebyœ nie wiem co robiła, twoje włosy w tej epoce nie będš takie, do jakich się przyzwyczaiłaœ.

Nasza znajoma pani Walker ma na ten temat swoje zdanie.

Włosy giętkie, wrażliwe na wilgoć, przetłuszczajšce się można myć letniš wodš co osiem dni. Włosy jasne, które rzadko sš przetłuszczone i których delikatnoœć i miękkoœć uwalnia od potrzeby stosowania pomad, tylko niekiedy wymagajš mycia.

Jeżeli wszy atakujš wyjštkowo mocno, pokrycie skóry głowy warstwš octu ze smalcem powinno je wydusić. Podobno nie lubiš też naci pietruszki. Więc może by jš wmieszać w ten smar? Albo może paprykę? Albo anyż? Nikt nie lubi anyżu.

Szczerze mówišc, możesz w ogóle o tym wszystkim zapomnieć, jeżeli gorliwie oddasz się szczotkowaniu.

Higiena intymna

A oto pochodzšce z różnych miarodajnych Ÿródeł metody dziewiętnastowiecznej higieny intymnej podczas miesišczki, będšce również do twojej dyspozycji w trakcie pobytu w tej epoce:

ˇ Metoda „nic”. Ubrania były ciemne. Częœć ekspertów, między innymi Harry Finley, kustosz wspaniałego wirtualnego Muzeum Menstruacji i Zdrowia Kobiety oraz wielu jego uczonych kolegów, uważa, że kobiety po prostu krwawiły wprost w ubranie, a dotyczy to zwłaszcza wieœniaczek i więŸniarek. (Metoda, którš nazywam „nic”, jest wcišż praktykowana w wielu krajach).

ˇ Wełna owcza, puchatš stronš do góry, po wczeœniejszym wysmarowaniu okolic sromu smalcem, co miało zabezpieczać przed odczuwaniem wilgotnoœci.

ˇ Surówka bawełniana, podwatowana, owinięta gazš i wprowadzana do œrodka jak tampon.

ˇ Gšbki morskie wprowadzane w ten sam sposób.

ˇ Paski domowej roboty wykonane z czegokolwiek, od skóry do sznurka, co można zawišzać w talii, do których przyczepiało się podkładkę wielokrotnego użytku, tworzšc opatrunek w kształcie litery T. Podkładki, czy to domowej roboty, czy kupne, miały zwykle rozmiar i fakturę złożonego ręcznika do ršk. Były długie, sięgały od brzucha wzdłuż całego krocza aż na plecy. Przypinało się je agrafkš (wynalezionš w latach czterdziestych XIX wieku), zapinało na guziczki albo przywišzywało do paska.

ˇ „Gałganek” – trójkšcik materiału z przymocowanymi sznureczkami wišzanymi wokół bioder lub talii kobiety.

ˇ Podpaski szydełkowe, które przytraczało się do paska.

ˇ Metoda bez paska czy innego podtrzymywacza. Kobiety o dostatecznie grubych udach czasami po prostu umieszczały ręcznik między nogami, liczšc na to, że ich potężne, zwaliste ciało utrzyma go na właœciwym miejscu.

ˇ Dziecięce pieluszki, złożone, używane z paskiem lub bez paska.

ˇ Mała marmozeta-albinoska kurczowo uczepiona kobiecego ciała.

To ostatnie to nieprawda. Prawdopodobnie nieprawda. Ale jeżeli moje badania cokolwiek pokazujš, to należałoby powiedzieć, że gdybyœ przypadkiem miała jakieœ nadwyżkowe mięciutkie marmozety i gdyby okazało się, że potrafiš one stanšć na wysokoœci zadania i wykonać dobrš robotę, jak nic wykorzystałabyœ te malutkie małpki.

Uroda. Przypalić. Zasmarować i wypchać.

Wymyœlna garderoba okrywajšca modnš sylwetkę to tylko ułamek kobiecego piękna. Tak dużo mamy jeszcze do zrobienia. Być kobietš eleganckš to zadanie trudne i zawsze tak było. Przyjrzyjmy się kosmetykom.

Przed wiekiem XIX, gdybyœ chciała szczególnie się wyelegantować (może w nadziei na to, że zwrócisz na siebie uwagę œwieżo owdowiałego œwiniarza przechodzšcego właœnie koło twojej bramy ze stadkiem tuczników), użyłabyœ do tego celu ingrediencji pochodzšcych z twojego własnego ogrodu albo uzyskanych z twojego własnego martwego już i przetopionego inwentarza.

Dobre przykłady znajdujemy w ksišżce kucharskiej (dawne wersje tego rodzaju ksišżek zawierały zwykle obok przepisów kulinarnych również porady dotyczšce kosmetyków i leków) napisanej przez paniš Hannah Glasse pt. Art of Cookery, Made Plain and Easy: Which Far Exceeds Any Thing of the Kind Yet Published [Prosta i łatwa sztuka gotowania, przerastajšca wszystko co w tej dziedzinie dotychczas wydano] (twierdzenie w podtytule wydaje się uzasadnione, głównie z powodu braku pras drukarskich). W wydaniu z 1784 roku Glasse proponuje przepis na róż do ust ze smalcu œwińskiego i wosku pszczelego, stopionych i wymieszanych z rozgniecionym korzeniem nieszkodliwego kwiatu o nazwie alkanna, którš to mieszankę należy dla zapachu skropić odrobinš cytryny. Proste, bezpieczne i na pewno niekojarzšce się z lekkimi obyczajami.

Dobra kobieta mogłaby i tak mieć wyrzuty sumienia na myœl o nienaturalnym ulepszaniu czy powiększaniu czegokolwiek. Mamy dla niej radę znalezionš w czasopiœmie „Weekly Entertainer” z 1794 roku.

NIEWINNOŒĆ: makijaż biały, który utrzymuje się przez dłuższy czas, jeżeli go nie nadużywać.

SKROMNOŒĆ: jak najlepszy róż rumienišcy twarzowo policzki.

PRAWDA: balsam zmiękczajšcy usta i nadajšcy im szczególny wdzięk.

ŁAGODNOŒĆ: nalewka pogłębiajšca słodycz głosu.

ŁZY LITOŒCI: woda nadajšca oczom blask i jasnoœć.

Innymi słowy, najlepszš metodš na uwydatnienie piękna jest zostać œwiętš wyniesionš na ołtarze, samš Maryjš Dziewicš, jeżeli to możliwe.

Wiem. Należałoby mnie zakwefić. Ależ hipokryzja. Brak umiaru we wtłaczaniu do kobiecych czasopism, powieœci i reklam wzorów nieosišgalnej pięknoœci jest w XIX wieku równie powszechny jak w XXI.

Kosmetyki były sprawš kontrowersyjnš w tej epoce po częœci dlatego, że miały wywoływać fałszywe wrażenie młodoœci, co było uważane za nietaktowne i nieuczciwe. A również i dlatego, że były przeznaczone do uwydatnienia rysów twarzy kojarzonych z podnieceniem seksualnym, takich jak zaróżowione policzki, rozszerzone Ÿrenice i poczerwienione usta.