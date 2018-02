Biblia dostępna na smartfonach

Już 2 lutego „Biblia Audio”, największy audiobook w Europie, będzie dostępny w formie aplikacji mobilnej.

Powstało słuchowisko trwajšce 113 godzin, rozpisane na 480 głosów, z tłami dŸwiękowymi nagrywanymi w Polsce i Izraelu. Dlatego „Biblia Audio” to największe zrealizowane dotychczas słuchowisko w Europie. W tworzenie superprodukcji zaangażowali się zarówno czołowi polscy aktorzy oraz sympatycy projektu i amatorzy.

Prace nad dziełem zakończyły się w grudniu 2017 roku.

- Biblia Audio już od jakiegoœ czasu dostępna jest na tradycyjnych noœnikach, płytach CD i pendrive’ach – mówi Krzysztof Czeczot, pomysłodawca i realizator projektu. - Widzšc jak dużym zainteresowaniem cieszy się nasza produkcja, zdecydowaliœmy się na zbudowanie aplikacji, która pozwoli wszystkim osobom posiadajšcym smartfony na stały dostęp do naszego dzieła. Aplikacja, którš stworzył zespół Moveapp, pozwoli na słuchanie całoœci Biblii Audio – także offline. Myœlę, że fajnym prezentem dla tych, którzy zakupiš poszczególne warianty, będzie darmowy dostęp do „Słowa na Dzień”, czyli wybranych fragmentów Pisma, które majš inspirować, być pretekstem do rozważań albo umożliwiać szybkie zerknięcie do fragmentów z różnych ksišg.

Każdy może bezpłatnie pobrać aplikację i skorzystać z 30 darmowych dni testowych. Podczas tego okresu otrzymuje się również darmowy dostęp do „Słowa na Dzień”, czyli inspirujšcych fragmentów Pisma. Po tym czasie użytkownik będzie mógł zdecydować, czy jest zainteresowany dalszš subskrypcjš.

W aplikacji możliwy będzie zakup Biblii Audio w następujšcych wariantach:

- dostęp do wybranej księgi, np. (do Księgi Rodzaju, lub Ewangelii wg œw. Jana)

- dostęp do Starego lub Nowego Testamentu

- dostęp do całej Biblii Audio.

Po zakupie każdego z tych wariantów użytkownik bezpłatny dostęp do „Słowa na Dzień” na okres jednego roku od dnia zakupu.

Aplikacja umożliwia pobranie nagrań do odtwarzania ich w trybie offline.

„Biblia Audio – superprodukcja” jest słuchowiskiem, w którym wzięły udział największe polskie gwiazdy m.in. Małgorzata Kożuchowska, Piotr Adamczyk, Anna Seniuk, Janusz Gajos, Magdalena Cielecka, Agata Kulesza, Jerzy Stuhr, Jerzy Trela, Adam Woronowicz, Jan Peszek, Franciszek Pieczka i wielu innych.

Fragment „Księgi Wyjœcia” przeczytali prymas polski abp Wojciech Polak i naczelny rabin polski Michael Schudrich.

Za produkcję odpowiedzialny jest Krzysztof Czeczot i prowadzone przez niego studio dŸwiękowe OSORNO.