Wieczór literacki Bogusława Chraboty: Królewiec jak Atlantyda

W czwartek w Pałacu Rzeczypospolitej odbyła się promocja najnowszej ksišżki Bogusława Chraboty, „Œwinia z twarzš Stalina”.

Redaktor naczelny Rzeczpospolitej zawarł w niej niezwykle poruszajšce wspomnienia rodzinne. Autor – jak zauważyła w posłowiu Anna Hermann powraca do trudnego tematu twórczoœci, którym zajmował się w ostatnim tomie wierszy „Historie rodzinne” czyli do tragedii ludzkich losów w najkrwawszych latach dziejów Europy Wschodniej. To czas wyznaczony datami zakończenia obu wojen œwiatowych, który przyniósł nie tylko dziesištki milionów ofiar œmiertelnych, ale też przesiedlenia, ucieczki i wypędzenia.

W wieczorze, którego gospodarzem był dr Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej wzięli udział naukowcy, artyœci, politycy. Fragmenty ksišżki zaprezentował Olgierd Łukaszewicz, prezes ZASP.

"Œwinia z twarzš Stalina" to złożona z trzech tekstów ksišżka, odwołuje się bezpoœrednio do bolesnej historii rodziny autora, splatajšc jš z autentycznymi wydarzeniami i wyobraŸniš pisarza. Mamy do czynienia z polskimi Kresami, które doœwiadczyły zarówno niemieckiej, jak i sowieckiej okupacji, a także ludobójstwa ze strony ukraińskich nacjonalistów.

Jest tu też miejsce dla mieszkańców Prusów Wschodnich – kolejnego tygla kultur, w którym do wybuchu wojny zgodnie mieszkali Polacy, Niemcy, Żydzi i Litwini. Wszystko zmieniło się wraz z nazistowskš, a póŸniej stalinowskš politykš, dzielšc ludzi na lepszych i gorszych, panów i niewolników. Skutecznie czynišc z sšsiadów zajadłych wrogów. Ten problem jest szczególnie uwidoczniony w tytułowym tekœcie.

Bogusław Chrabota odpowiadajšc na liczne pytania dzielił się własnymi wspomnieniami oraz zaprezentował poruszajšce zdjęcia ze swojej „wyprawy na Wschód” oraz do obecnego Kaliningradu. Na kilku zdjęciach pojawił się mężczyzna o nazwisku Wańkowicz, i był to, jak przyznał Chrabota – człowiek o „stłamszonej tożsamoœci”.

Ksišżkę Bogusława Chraboty odbieram jako niezwykle postscriptum do „Nadberezynców” najwybitniejszego i zarazem najbardziej niedocenionego dzieła Floriana Czarnyszewicza. Epickiej, opowieœci o dramatycznych losach mieszkańców polskich zaœcianków na ziemiach położonych między Berezynš a Dnieprem. Chrabota jakby pisze dalsze ich dzieje znakomicie łšczšc reportaż, esej i nowelę w jedno – powiedział prowadzšcy spotkanie Mariusz Cieœlik.

Ksišżka „Œwinia z twarzš Stalina” ukazała się nakładem wydawnictwa „ Zysk i spółka”.