Ulubione miejsce pisarzy

Festiwal nawiązuje do bogatych literackich tradycji Zakopanego, które od lat 20. XX wieku było miejscem twórczej działalności wybitnych pisarzy. Imprezie towarzyszą Targi Książki pod hasłem „Pod Tatry tylko z książką”, na k†ore zgłosiły się 24 wydawnictwa.

W programie festiwlau są spotkania autorskie, promocje książek, dyskusje językoznawcze, pokazy filmów, wystawy malarstwa i fotografii. Michał Rusinek – pisarz, tłumacz, wykładowca UJ i były sekretarz Wisławy Szymborskiej – będzie gościem spotkania „Pypcie na języku czyli przygody z polszczyzną”. A wybitny językoznawca prof. Jerzy Bralczyk i satyryk Michał Ogórek zapraszają do udziału w rozmowie: „Na końcu języka. Czy mówimy to, co chcemy powiedzieć?

W czytelni zakopiańskiej Miejskiej Biblioteki Publicznej odbędzie się w piątek promocja książki „Wagiel. Jeszcze wszystko będzie możliwe” Wojciecha Bonowicza i Wojciecha Waglewskiego. A po niej koncert Waglewski & Pospieszalski w Miejskiej Galerii Sztuki im. Władysława hr. Zamoyskiego na Krupówkach.

Himalaista Krzysztof Wielicki, który w latach 1980-1996 jako piąty człowiek w historii zdobył koronę Himalajów i Karakorum, a także wspinał się w Tatrach, Alpach, Kaukazie, Hindukuszu, Pamirze i Himalajach, będzie bohaterem spotkania promującego książkę „Mój wybór. Wywiad – rzeka”.

Na festiwalu zaplanowano też spotkania m.in. z Barbarą Gawryluk – autorką przekładów kilkudziesięciu szwedzkich książek dla dzieci, Ludwiką Włodek – publicystką i reporterką, Weroniką Gogolą – autorką prozatorskiego debiutu debiut „Po trochu” oraz Krystyną Czubówną, która będzie czytać teksty noblistki Swietłany Aleksijewicz.

Odbędzie się też pokaz filmu dokumentalnego „Młynarski: piosenka finałowa” zrealizowanego przez Alicji Albrecht Ponadto nie zabraknie regionalnego akcentu, jakim będzie spotkanie „Na tatrzańskim szlaku literatury”. Tę część festiwalu uwieńczy przyznanie nagrody burmistrza Zakopanego.

Nominacje do tego wyróżnienia zyskało pięć książek: „Sztuki piękne pod Tatrami” Teresy Jabłońskiej, „Literatura i Tatry” Jacka Kolbuszewskiego, „Zakopane Henryka Sienkiewicza” Macieja Pinkwarta, „Magia nart” Beata Słamy i Wojciecha Szatkowskiego oraz przewodnik „Nieobecne miasto” trójki autorów – Kuby Szpilki, Piotr Mazika, Macieja Krupy. Laureata poznamy w sobotę.

Festiwal potrwa do 14 sierpnia.