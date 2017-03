Powrót do początku z Big Book Festival

Big Book Festival to największy międzynarodowy festiwal literacki odbywający się w Warszawie i jedyny w Polsce tworzony samodzielnie przez organizację pozarządową. Tegorocznej edycji festiwalu towarzyszyć będzie hasło: „powrót do początku | back to beginning”.

Podczas trzech festiwalowych dni odbędzie się ponad 50 wydarzeń, w tym spotkania interaktywne i happeningi. Gośćmi będą zarówno autorzy z Polski, jak i z całego świata. W programie znajdą się performance, spektakle oraz pokazy multimedialne. Angażujące publiczność festiwalowe produkcje, słuchowiska i gry, stały się już znakiem firmowym Big Book Festival.

Jak mówi dyrektor festiwalu, Anna Król, tegoroczne hasło „powrót do początku I back to beginning” jest metaforycznym powrotem do czasu, w którym zaczynaliśmy czytać książki. - Czytanie obudziło w nas jako w dzieciach pierwsze pragnienie innych doznań i dalekich spraw - uważa Anna Król. - Bohaterowie i ich przygody przeżywane z wypiekami i wielkimi emocjami uruchomiły naszą wyobraźnię. Od nich zaczęło się wszystko, co w życiu ważne.

Piąta edycja festiwalu jest również powrotem do szkoły. Impreza odbędzie się przy ulicy Emilli Plater 31, gdzie do niedawna mieściły się jedne z najbardziej prestiżowych szkół w Warszawie - gimnazjum i liceum im. Klementyny Hoffmanowej. Szkoła powstała pod koniec XIX wieku jako renomowana pensja dla dziewcząt. Jest idealnym miejscem do kontaktu z literaturą. Wśród jej wykładowców znalazł się między innymi współautor Słownika Języka Polskiego Adama Kryńskiego, a wśród wychowanek – Maria Dąbrowska, autorka „Nocy i dni”. Pensja Hoffmanowej była także pierwowzorem placówki opisanej przez Bolesława Prusa w „Emancypantkach”.

Opuszczone już dziś mury zostaną w przyszłości wyburzone. Twórcy Big Booka, chcą symbolicznie zamknąć wielką edukacyjną karierę budynków przy Emilii Plater przemieniając na jeden czerwcowy weekend, jej wnętrza i otoczenie w teren wykładów, eksperymentów i zespołowych zajęć literackich. Paulina Wilk, wicedyrektor wydarzenia, podkreśla, że Big Book i w tym roku zaskoczy nieoczywistymi pomysłami na doświadczanie literatury. - Także sam festiwal wraca do pragnień, które towarzyszyły nam na początku jego tworzenia. Zamiast dojrzewać i osiadać, pozostaniemy bezpretensjonalnym i prostolinijnym spotkaniem czytelników z autorami i tekstami. Nie przestajemy eksperymentować - podkreśla.

Organizowany przez fundację „Kultura nie boli” Big Book Festival odbywa się już od 2013 roku. Jest najbardziej nowatorskim wydarzeniem literackim w Polsce. Corocznie uczestniczy w nim ponad 10 tysięcy wielbicieli literatury.

Tegoroczna edycja festiwalu rozpocznie się w piątek, 23 czerwca i potrwa do niedzieli, 25 czerwca.

Festiwal otrzymał między innymi certyfikat EFFE przyznawany najciekawszym festiwalom w Europie oraz nagrodę S3KTOR dla najlepszej inicjatywy pozarządowej. Został nominowany także do nagrody dla najlepszego wydarzenia 2016 roku przez Magazyn „Co Jest Grane“ i „Gazetę Wyborczą“. W tym roku, BBF otrzymał także nagrodę kulturalną Co jest Grane 24 - Wdechę dla Wydarzenia Roku. Festiwal wyróżniony został za swoją oryginalność, ale także wyjątkowy, międzynarodowy program, który sprawił że jest on jednym z najważniejszych festiwali literackich w Polsce.

Szczegółowy program piątej edycji Big Book Festival ogłoszony zostanie w maju.

Więcej informacji na:

http://bigbookfestival.pl/

https://www.facebook.com/bigbookfestival

https://www.instagram.com/bigbookfestival/