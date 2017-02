Powstanie Muzeum Witolda Gombrowicza

Witold Gombrowicz

Foto: Fot. Bohdan Paczowski. Wikimedia Commons/ public domain

We francuskiej miejscowości Vence koło Nicei, w budynku, w którym ostatnie lata życia spędził Witold Gombrowicz, powstanie muzeum mu poświęcone - poinformowało we wtorek Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Planowany termin otwarcia muzeum to wrzesień 2017 r.