Eksperci: poradnie w szpitalach odbiorą pacjentów lekarzom rodzinnym

Utworzenie przy każdym szpitalu, który znajdzie się w sieci, poradni anestezjologicznej, internistycznej i pediatrycznej, zakłada nowelizacja rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Szpitalna porada pediatry i internisty pozwoli skontrolować jego stan po wypisie, zapobiegając w ten sposób powikłaniom i powrotowi na oddział. Wprowadzając poradę z chorób wewnętrznych resort chce też zmniejszyć obciążenie innych specjalistów, do których kieruje się pacjentów po pobycie w szpitalu. To ważna zmiana, bo oddziały internistyczne i pediatryczne przypisano w sieci do poziomu podstawowego, a więc będą funkcjonować we wszystkich szpitalach, również tych najmniejszych - miejskich i powiatowych.

Pomysł chwali dr Maciej Hamankiewicz, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej. - Ze względu na wysokie koszty hospitalizacji, pacjent wypisywany jest dziś ze szpitala najszybciej, jak to możliwe i dobrze, gdy szpital ma szansę otoczyć go opieką – uważa.

Zdaniem części ekspertów przywrócenie przyszpitalnych poradni, które w 1999 r. przeniesiono do poradni podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), spowoduje odpływ pacjentów z indywidualnych praktyk lekarskich do gabinetów przy szpitalach.

– Pacjent w naturalny sposób wybierze lekarza przyjmującego w szpitalu – mówi anonimowo jeden z ekspertów branży medycznej. Przepisanie się od dotychczasowego lekarza POZ do innego dla pacjenta wiąże się wyłącznie z wypełnienie druku. Lekarz traci natomiast tzw. stawkę kapitacyjną, czyli ryczałt, jaki otrzymuje za każdego pacjenta wpisanego na jego listę.

Dr Jacek Krajewski, prezes skupiającego lekarzy rodzinnych Porozumienia Zielonogórskiego, nie boi się, że pacjenci będą rezygnować z dotychczasowych poradni, szczególnie tych blisko miejsc ich zamieszkania.

Poradnie, które zgodnie z dzisiejszym zapisem mają służyć koordynowanej opiece medycznej w szpitalu, mogą się też zmienić. – Rozporządzenie można przecież znowelizować dopisując im funkcję poradni POZ – mówi anonimowo ekspert. I dodaje, że interniści i pediatrzy w szpitalach mogliby być argumentem przetargowym w corocznych negocjacjach ministerstwa z lekarzami rodzinnymi.

Na razie jednak dyrektorzy szpitali głowią się, skąd wziąć specjalistów do nowych poradni. Zgodnie z danymi Naczelnej Izby Lekarskiej pod koniec kwietnia br. internistów wykonujących zawód było 28 955, a pediatrów 14 891, przy czym duża część z nich przyjmuje tylko w poradniach lub indywidualnych praktykach lekarskich w dużych miastach.

- System oparty na tzw. lecznictwie otwartym powinien gwarantować dość szeroką, rozbudowaną sieć ośrodków bliskich miejsca zamieszkania pacjenta, a lecznictwo szpitalne powinno tylko dopełniać tej opieki - mówi dr Małgorzata Gałązka-Sobotka z Uczelni Łazarskiego. ©?

Etap legislacyjny: konsultacje społeczne