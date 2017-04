Zmiana terminu zgłoszeń na egzamin lekarski jest nielegalna - twierdzi izba lekarska

Michał Bulsa: Lekarze nie przystąpią do egzaminu przez ministerstwo zdrowia

Zmiana terminu składania zgłoszeń na tegoroczny lekarski egzamin końcowy (LEK) i lekarsko-dentystyczny egzamin końcowy (LDEK) z 15 lipca na 30 czerwca jest nielegalna – uważa Anna Badelak, radca prawny Okręgowej Izby Lekarskiej w Rzeszowie. W opinii prawnej pisze, że resort zdrowia powinien dostosować treść rozporządzenia w sprawie LEK i LDEK do treści ustawy.

Zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 2017 r. znowelizowanym art. 14a ust. 5 ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty absolwent medycyny powinien złożyć wniosek o przystąpienie do egzaminu do 15 lipca. Termin 30 czerwca, który w Wielki Piątek opublikowało na swojej stronie Centrum Egzaminów Medycznych (CEM), wynika z rozporządzenia, które nie zostało dostosowane do ustawy.

– Terminy wynikające z rozporządzenia były zgodne z art. 14a ust. 5 ustawy o zawodzie lekarza w brzmieniu obowiązującym od 12 grudnia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r., co wynikało ze zmiany tej ustawy wprowadzonej ustawą o systemie informacji w ochronie zdrowia – wyjaśnia.

Młodzi lekarze mają nadzieję, że resort przychyli się do interpretacji prawniczki.

– Zmiana terminu jest nie tylko niemoralna, ale i nielegalna – zauważa Filip Dąbrowski, szef Komisji Młodych Lekarzy Naczelnej Izby Lekarskiej.

Studenci skarżą się, że informacja o zmianie terminu zaskoczyła i ich, i uczelnie tuż przed świętami, a wielu z nich nie zdąży do tego czasu zdać wszystkich egzaminów. Twierdzą, że resort powinien poinformować ich o zmianie znacznie wcześniej.

Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Milena Kruszewska odpowiada, że nie jest prawdą, że ktokolwiek został zaskoczony niespodziewaną nowelizacją, a termin składania wniosków jest znany rektorom uczelni medycznych od dłuższego czasu.