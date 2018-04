Będą ułatwienia dla zatrudniania pielęgniarek z Ukrainy w Polsce

Resort zdrowia rozważa ułatwienia dla sióstr ze Wschodu, które chcš pracować w Polsce. To recepta na brak personelu.

Jak wynika z danych Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych (NIPiP), jedna trzecia personelu pielęgniarskiego jest w wieku emerytalnym. To ok. 72,6 tys. osób (wszystkich jest ok. 220 tys.), które w każdej chwili mogš przejœć na emeryturę. Dlatego resort analizuje możliwoœć zatrudniania sióstr z innych krajów.

Obywatelki państw UE muszš legitymować się biegłš znajomoœciš polskiego, ale te spoza Unii czeka jeszcze długa droga nostryfikacji dyplomu. Problemem jest ukraiński system kształcenia pielęgniarek, niekompatybilny z wymaganiami unijnymi. Dyplomy ukraińskich pielęgniarek z wykształceniem œrednim i tytułem młodszego specjalisty nie mogš być w Polsce nostryfikowane. Z kolei osoby z wykształceniem uniwersyteckim, posiadajšce tytuł bakaławra, mogš nostryfikować dyplom na uniwersytetach medycznych, ale jest to tak skomplikowane, że chętnych brakuje. NIPiP ocenia, że obecnie w Polsce pracuje ok. 90 pielęgniarek z Ukrainy.

– Dlatego po niedawnych konsultacjach prawnych ministerstwo zaakceptowało możliwoœć uzupełniania wykształcenia przez pielęgniarki ukraińskie na polskich studiach uzupełniajšcych, pozwalajšcych uzyskać dyplom spełniajšcy wymagania UE – informuje Krzysztof Jakubiak, rzecznik resortu. Dodaje, że takie rozwišzanie uchroni Polskę od zarzutu dopuszczania do zawodu na terenie UE osób niespełniajšcych wymagań.

Ponieważ zainteresowanie zatrudnieniem wœród ukraińskich pielęgniarek z wykształceniem œrednim jest bardzo duże, resort rozważa ułatwienia także dla nich. Wiceminister zdrowia Zbigniew Król mówił w czwartek w Sejmie, że resort pracuje nad „uelastycznieniem zatrudniania ich przez szpital". Chciałby umożliwić pielęgniarkom pracę jeszcze przed uzyskaniem uprawnień pod warunkiem, że dyrektor szpitala weŸmie za nie odpowiedzialnoœć.

Pomysł krytykuje samorzšd pielęgniarski.

– By pracować jako pielęgniarka, trzeba mieć dyplom i prawo wykonywania zawodu. Za pracę bez tych kwalifikacji grozi grzywna. Również dla zatrudniajšcego – mówi Sebastian Irzykowski, wiceprezes NIPiP. Š?