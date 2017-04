Zatrudnianie lekarzy-cudzoziemców: będziemy wzorować się na niemieckim rozwiązaniu

Kiedy mam prawo do pierwszego urlopu?

Minister zdrowia powołał Radę do spraw Anestezjologii i Intensywnej Terapii

W wystąpieniu 24 lutego 2017 r. skierowanym do Ministra Zdrowia, Rzecznik Praw Obywatelskich ponownie podniósł problem ograniczonego dostępu pacjentów do lekarzy specjalistów.

Rzecznik zwrócił uwagę, że niejednokrotnie, by dostać się lekarza specjalizującego się w danej dziedzinie, pacjenci muszą jeździć do oddalonych miejscowości i czekać dłużej na leczenie.

Według ustaleń NIK, średni czas oczekiwania na świadczenie polegające na konsultacji lekarskiej, o jakim byli informowani pacjenci w chwili zapisu (stan na grudzień 2014 r.), wynosił: w poradniach okulistycznych 88 dni, kardiologicznych 106 dni, chirurgii urazowoortopedycznej 60 dni, zaś neurologicznych 64 dni.

Zdaniem rzecznika sytuację tę mogłoby poprawić zatrudnienie lekarzy – specjalistów z zagranicy.

Za przykładowe rozwiązanie wskazano te funkcjonujące w Niemczech, gdzie cudzoziemcy mogą ubiegać się o zezwolenie na wykonywanie zawodu tzw. Berufserlaubnis. Jest to forma ograniczonego prawa do wykonywania zawodu. Lekarz może wykonywać swój zawód tylko w tym miejscu i na tym stanowisku, które mu wyznaczono jako miejsce pracy (szpital lub inna jednostka) oraz na warunkach określonych w tym dokumencie (wskazuje się w nim zakres czynności, do wykonywania których dany lekarz jest uprawniony).

W odpowiedzi Minister Zdrowia poinformował, że w resorcie zdrowia zainicjowano prace nad adaptacją do polskiego prawa niemieckich rozwiązań prawnych dotyczących wydawania zezwoleń cudzoziemcom na pracę w zawodzie lekarza w określonym miejscu i zakresie. Powyższe rozwiązanie zostało dodane do projektu procedowanej obecnie w Ministerstwie Zdrowia nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

Jak zaznaczono, analiza korzyści wynikających z powyższego rozwiązania, w tym zwiększenie dostępności do świadczeń zdrowotnych z zakresu okulistyki, kardiologii, ortopedii i traumatologii narządu ruchu oraz neurologii, będzie możliwa po wejściu w życie projektowanych przepisów.