Ordo Iuris vs Newsweek: lekarz odmówił recepty na NuvaRing

Kiedy mam prawo do pierwszego urlopu?

Tygodnik „Newsweek" opisał sprawę lekarza, który w jednej z prywatnych placówek medycznych w Warszawie, odmówił pacjentce wypisania recepty na krążek dopochwowy NuvaRing. Miał argumentować to, mówiąc, że „antykoncepcja powoduje zgony".

Niedawno pacjentka powiadomiła na portalu społecznościowym o uznaniu jej racji przez placówkę i zawieszeniu współpracy przychodni z lekarzem ginekologiem.

Zdaniem Bioetyki Ordo Iuris, wiele wskazuje na to, że decyzja prywatnej przychodni nie uwzględnia rzeczywistego interesu pacjentów, w tym ich prawa do informacji. Godzi również w ustawowe gwarancje niezależności lekarza, stanowiące zabezpieczenie prawa pacjenta do rzetelnej opieki lekarskiej. Może również naruszać dobra osobiste lekarza.

Ordo Iuris przekonuje, iż odmawiając wypisania NuvaRing, lekarz realizował najważniejszą z zasad wykonywania zawodu – pierwszeństwo dbałości o zdrowie chorego w świetle aktualnej wiedzy medycznej. Z tego obowiązku nie zwalnia go ani żądanie pacjenta, ani presja ze strony właściciela przychodni. – W szczególności udzielenie pacjentce pełnej informacji o ryzykach związanych ze stosowaniem żądanego środka antykoncepcyjnego stanowi realizację lekarskiego obowiązku i powinno poprzedzić odmowę wypisania takiego środka, jeżeli poinformowany pacjent podtrzymałby żądanie otrzymania recepty – czytamy w opinii Instytutu.

Ordo Iuris zwraca uwagę, że pacjentka zażądała przepisania środka, którego możliwe skutki uboczne stały się przyczyną ogromnej ilości pozwów przeciwko producentom, o czym informowała prasa krajowa i zagraniczna. Te spośród powództw, które uznano za zasadne doprowadziły w 2014 r. do wypłaty przez producenta, poszkodowanym i rodzinom ofiar, 100.000.000 USD po zawarciu ugody sądowej.

- Dokumenty opisujące omawiany produkt i wyniki badań naukowych wskazują, że jego stosowanie obciążone jest istotnym ryzykiem – pisze Ordo Iuris. - Charakterystyka produktu wskazuje 12 sytuacji zdrowotnych, które stanowią przeciwwskazania do stosowania NuvaRing. Dotyczy to zwłaszcza zakrzepicy żylnej, również wówczas, gdy towarzyszy jej zatorowość płucna, migrenowe bóle głowy z ogniskowymi objawami neurologicznymi w wywiadzie, cukrzyca, zapalenie trzustki.

- Obowiązkiem lekarza jest upewnienie się, że pacjentka zna i rozumie znane ryzyka związane ze stosowaniem tego środka antykoncepcyjnego. Nie ma również wątpliwości, że lekarz sumiennie podchodzący do wykonywania swego zawodu może uznać poziom ryzyka związanego ze stosowaniem konkretnego produktu za przekraczający ewentualne korzyści i z tego właśnie powodu może odmówić wypisania recepty – czytamy w materiale przygotowanym przez Centrum Bioetyki Ordo Iuris.

Zdaniem Instytut poważne wątpliwości budzi działanie dziennikarza Newsweeka, który na podstawie jednostronnej, emocjonalnej relacji, dokonuje prasowego ataku na lekarza, który – jak można sadzić z przytoczonych przez tygodnik faktów – działał zgodnie ze sztuką lekarską, w oparciu o aktualna wiedzę medyczną, realizując prawo pacjentki do bycia poinformowaną o możliwych konsekwencjach stosowania środków, których przepisania żądała pacjentka.