Projekt rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych w opiece psychiatrycznej i leczeniu uzależnień zakłada

Na jednego psychiatrę dziecięcego przypada 100 tys. dzieci, a oddziałów dla nieletnich w stanie zagrożenia życia jest tylko 20. Dlatego resort zdrowia zmienia regulacje.

Ministerstwo Zdrowia zareagowało na dramatyczne apele lekarzy i rodziców małych pacjentów psychiatrycznych. Projekt rozporzšdzenia w sprawie œwiadczeń gwarantowanych w opiece psychiatrycznej i leczeniu uzależnień zakłada odstšpienie od okreœlania etatu przeliczeniowego psychiatry dziecięcego na liczbę łóżek/miejsc szpitalnych. Oznacza to, że oddział będzie mógł funkcjonować nawet z mniejszš liczbš psychiatrów.

Dziœ, by zakontraktować umowę z NFZ, oddział psychiatrii dziecięcej musi zatrudniać jednego specjalistę na okreœlonš liczbę łóżek i przy niedoborze kadry grozi mu zamknięcie.

– Z jednej strony nowe regulacje zakładajš obniżenie standardów, co niepokoi, jednak gdy w wielu placówkach dramatycznie brak kadr, nowe regulacje mogš uchronić niektóre oœrodki przed zamknięciem – mówi „Rzeczpospolitej" prof. Barbara Remberk, konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży.

A takich sytuacji przybywa. Zgodnie z Centralnym Rejestrem Lekarzy Naczelnej Izby Lekarskiej w Polsce jest dziœ 442 psychiatrów dziecięcych, w tym 403 wykonujšcych zawód. Tymczasem liczbę dzieci wymagajšcych ich pomocy szacuje się na 400 tys., co sprawia, że jeden psychiatra przypada na 100 tys. małych pacjentów.

Braki kadrowe to niejedyny problem psychiatrii dziecięcej. Kolejnym jest zbyt niska wycena œwiadczeń. To sprawia, że w całym kraju jest tylko 20 całodobowych oddziałów psychiatrycznych dla dzieci w stanach zagrożenia życia. A i one sš przepełnione. Ten w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie przyjmuje pacjentów nawet z odległych woj. wielkopolskiego czy zachodniopomorskiego. Dziœ na 28-łóżkowym oddziale leży 43 pacjentów, a na planowe przyjęcie czeka ich 60. Podobnie jest w całym kraju. Wszystko dlatego, że NFZ pokrywa tylko 80 proc. kosztów funkcjonowania takiego oddziału.

