Lekarze chcą ochrony przed frustracją pacjentów

Agresja wobec lekarzy to codziennoœć polskiej służby zdrowia. Dlatego resort ma zamiar nadać im status funkcjonariusza publicznego.

„Ja cię zabiję, rozwalę ci łeb, jak moja matka umrze. Módl się, żeby przeżyła, bo jak nie, ty będziesz następna" – to nie cytat z filmu grozy, ale fragment zgłoszenia do systemu monitorowania agresji w ochronie zdrowia (MAwOZ) prowadzonego przez Naczelnš Izbę Lekarskš (NIL). Od 2010 r. do MAwOZ zgłoszono 230 przypadków agresji słownej, znieważenia, gróŸb, szantażu, pomawiania, agresji fizycznej i wandalizmu. Lekarze od lat domagajš się statusu funkcjonariusza publicznego podczas wykonywania pracy.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Chronieni doraŸnie

Teraz jest na to szansa, bo par. 15 porozumieniami między ministrem zdrowia a rezydentami mówi o nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, która przyznawałaby lekarzowi ochronę właœciwš dla funkcjonariusza publicznego.

– Dziœ ochrona prawna należna funkcjonariuszowi publicznemu obejmuje lekarzy przy wykonywaniu czynnoœci w ramach œwiadczeń pomocy doraŸnej, a więc takiej jak udzielanie pierwszej pomocy i podejmowanie medycznych czynnoœci ratunkowych lub pomocy lekarskiej, wtedy gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała albo ciężkiego rozstroju zdrowia oraz w innych wypadkach niecierpišcych zwłoki – tłumaczy Katarzyna Strzałkowska z NIL. Taka ochrona obowišzuje zazwyczaj na szpitalnych oddziałach ratunkowych (SOR) i w pracy w pogotowiu ratunkowym, ale zgodnie z postanowieniem Sadu Najwyższego z 28 kwietnia 2016 r. (sygn. I KZP 24/15) liczy się dopiero od chwili odebrania zindywidualizowanego wezwania do udzielenia œwiadczeń zdrowotnych. Lekarze uważajš, że podobnš ochronę powinni mieć we wszystkich podmiotach leczniczych i podczas pełnienia wszystkich obowišzków zawodowych.

Kara za agresję

– System jest niewydolny, a na pretensje i frustrację pacjentów narażone sš osoby na pierwszej linii frontu, czyli lekarze i pielęgniarki. Przypadki agresji sš na porzšdku dziennym, ale lekarze ich nie zgłaszajš, bo nie majš czasu chodzić po sšdach – mówi Damian Patecki, wiceprzewodniczšcy Porozumienia Rezydentów Ogólnopolskiego Zwišzku Zawodowego Lekarzy (OZZL). I dodaje, że status pomógłby ucywilizować pracę i sprawił, że każdy, kto wykaże się agresjš w stosunku do personelu, będzie wiedział, że spotka go kara – dodaje.

Chodzi o bezpieczeństwo lekarza, który przy obecnym braku kadr na dyżurze coraz częœciej jest sam albo tylko w towarzystwie pielęgniarki. Jak wynika z badań warunków pracy lekarzy i lekarzy dentystów, które Naczelna Izba Lekarska przeprowadziła pięć lat temu wspólnie z Polskš Akademiš Nauk, ponad 67 proc. badanych spotkało się w swojej praktyce lekarskiej z przejawami agresji ze strony pacjentów lub ich bliskich.

Jedno ze zgłoszeń do MAwOZ napisała lekarka w cišży. „Obawiałam się o życie swoje i swojego dziecka" – przyznała. Pacjent wtargnšł do gabinetu, kiedy badała innš pacjentkę. Poprosiła go o opuszczenie gabinetu, ale odmówił. Zachowywał się agresywnie i krzyczał. Lekarka poprosiła o pomoc pacjentów z korytarza. Miała szczęœcie, że czekali przed gabinetem. Inny lekarz bezskutecznie próbował wytłumaczyć mężowi pacjentki po dwóch przeszczepach nerki, zawale serca i udarze, że jego żona jest zbyt słaba, by zaczšć ćwiczyć. Usłyszał, że nic nie wie. Mšż pacjentki krzyczał, że dołoży wszelkich starań, by NFZ nie zapłacił ani grosza za miesięczny pobyt na oddziale rehabilitacji.

Uczyć rozmawiać

Zdaniem Marka Balickiego, byłego ministra zdrowia i psychiatry, sam status funkcjonariusza publicznego nie wystarczy. – Potrzebne jest przeszkolenie, jak postępować w sytuacjach trudnych. W zawód lekarza wpisane sš kontakty z różnymi pacjentami, również tymi niedostosowanymi. Dlatego należy uczyć medyków, jak postępować, by nie doprowadzić do sytuacji niebezpiecznej. Ważne jest, by nie działać emocjonalnie, bo może to pogorszyć sprawę – mówi dr Balicki. I dodaje, że błędem jest, że studia medyczne nie uczš ani postępowania z pacjentami, ani nawet tego, jak z nimi rozmawiać. Jego zdaniem zapowiadane przez ministerstwo zmiany programu kształcenia powinny to uwzględnić.

Opinia

Krzysztof Izdebski, prawnik Fundacji e-Państwo

Status funkcjonariusza publicznego w myœl art. 222 i 223 kodeksu karnego dawałby lekarzowi ochronę prawnš w zwišzku ze znieważeniem, zagrożonym karš do dwóch lat więzienia, naruszeniem nietykalnoœci cielesnej – grzywna lub kara do trzech lat więzienia, i czynnš napaœciš na funkcjonariusza publicznego, zagrożonš karš od roku do dziesięciu lat. Rozwišzanie może się jednak okazać broniš obosiecznš. Pytanie, czy forma tego przepisu nie rozszerzałaby innych ograniczeń, jeœli chodzi o prawo do prywatnoœci. Dane osoby, która wykonuje funkcje publiczne, nie sš już z założenia chronione i każdy będzie mógł zapytać np., jacy lekarze pełnili dyżur w danym szpitalu, czy poznać okolicznoœci konkretnej interwencji lekarskiej.