Nowy zawód medyczny miałby wspomagać medyków

Resort zdrowia zastanawia się nad wprowadzeniem pomocniczych zawodów medycznych, które odcišżyłyby lekarzy.

Nowy zawód medyczny, którego wprowadzenie rozważa ministerstwo, miałby wspomagać medyków. O tym, że wsparcie personelu pomocniczego przyczyniłoby się do rozwišzania problemu braku lekarzy, mówiła na grudniowym posiedzeniu sejmowej Komisji Zdrowia wiceminister Józefa Szczurek-Żelazko.

Sami lekarze uważajš, że kwestia asystentów medyczynych w chirurgii to raczej legalizacja czegoœ, co nieformalnie już się dzieje. Zabiegowcy chcieliby móc legalnie zatrudniać odpowiednika amerykańskiego assistant physician (PA, asystent lekarza), który może wykonywać podstawowe zabiegi chirurgiczne i asystować przy operacji, np. trzymajšc haki czy odsłaniajšc powłoki ciała. Przy drastycznym niedoborze chirurgów w Polsce (jest ich zaledwie 12,7 tys. w tym 1,1 tys. dziecięcych, 553 naczyniowych, 313 kardiochirurgów i 588 neurochirurgów) zatrudnienie asystentów mogłoby znacznie zwiększyć liczbę zabiegów. Dziœ chirurgowi asystuje drugi chirurg. Zdaniem zabiegowców w mniejszych szpitalach, gdzie lekarzy brakuje najbardziej, do operacji często staje tylko lekarz z instrumentariuszkš.

Pilotaż zawodu asystentów chirurgów przeprowadziło kilka lat temu Œlšskie Centrum Chorób Serca (ŒCCS) w Zabrzu. Przy operacjach asystowali przyuczeni absolwenci pielęgniarstwa i ratownictwa medycznego. A szef ŒCCS prof. Marian Zembala od lat postuluje o usankcjonowanie zawodu, który zoptymalizowałby pracę na chirurgii.

Obok zabiegowych polskim lekarzom przydaliby się asystenci biurowi, którzy wypełnialiby za nich np. zlecenia czy opisy operacji.

– Na Zachodzie lekarze majš do dyspozycji sekretarzy, którzy spisujš opisy operacji, wypisujš prostsze zlecenia i zapisujš obserwacje. W Polsce wszystko musimy robić sami – mówi prof. Tomasz Grodzki, torakochirurg i transplantolog. Sam po blisko dziesięciogodzinnej operacji przeszczepienia płuc godzinę spędza na sporzšdzeniu opisu zabiegu i zaleceń.

Brak asystentów odczuwajš także lekarze, którzy nie przerywajš powłok ciała. Lekarze rodzinni od dawna skarżš się, że samo wypełnienie karty pacjenta i wypisanie recepty zajmuje więcej czasu niż badanie i rozmowa z pacjentem.

– Gdybyœmy mogli to komuœ podyktować lub nagrać, zyskałby pacjent – mówi lekarz rodzinna z warszawskiej poradni.

Potrzebę wprowadzenia nowego zawodu medycznego postulujš też pielęgniarki. W opublikowanej właœnie „Strategii na rzecz pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce" ministerialny zespół stwierdza, że przy rosnšcych kompetencjach i obowišzkach pielęgniarek w prostszych czynnoœciach pielęgnacyjnych mógłby je zastępować mniej wykwalifikowany personel. Na razie w Polsce legalnie pracujš tylko asystenci pielęgniarek. Zawód opiekuna medycznego, który ma pomagać chorym i niesamodzielnym w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, w częœci pokrywa się z kompetencjami pielęgniarki i funkcjonuje od 2007 r. Przez ostatnie osiem lat (2009–2017) kwalifikacje uzyskało w nim 43,3 tys. osób, ale w zawodzie pracujš nieliczni. Według danych Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ), pod koniec 2016 r. w zakładach długoterminowej stacjonarnej opieki zdrowotnej zatrudnionych było 4455 opiekunów medycznych.

Prof. Jarosław J. Fedorowski, kardiolog, prezes Polskiej Federacji Szpitali

Obok medycznych zawodów pomocniczych, czyli asystenta lekarza (physician assistant) czy pielęgniarki praktykujšcej (nurse practitioner), w Stanach Zjednoczonych, gdzie praktykowałem przez wiele lat, do odcišżenia lekarzy wykorzystywane sš systemy rozpoznawania mowy. Przy przyjęciu pacjenta na szpitalny oddział ratunkowy lekarz nie musi ręcznie zaznaczać odpowiednich kwadratów ani wpisywać zabiegów czy zleceń. W opisach rozbudowanych, np. w przypadku przyjęcia pacjenta z wieloma chorobami lub opisu zabiegu nagranie przepisujš pracownicy coraz częœciej outsourcowani. Opis przesyła się np. do Indii. Lekarz musi tylko sprawdzić opis pod kštem ewentualnych błędów i go zatwierdzić. Opis badania fizykalnego odsyłany jest w cišgu dwóch godzin, a na raporty mniej pilne, jak np. opis zabiegu, spisujšcy majš dobę.