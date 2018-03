Śladami Beatlesów

Liverpool żyje sławš Beatlesów. Dla fanów to wielka legenda, a dla miasta najlepsza marka, przycišgajšca tłumy z całego œwiata.

22 marca 1963 roku ukazał się pierwszy album grupy The Beatles „Please Please Me”. W zwišzku z tš rocznica przypominamy tekst z 2015 roku.

Już na lotnisku imienia Johna Lennona ogarnia wszystkich niesłabnšca tu nigdy beatlemania.

Z wielkoformatowych fotografii spoglšdajš Lennon i Yoko Ono. A pod stropami hali Liverpool John Lennon Airport czytam cytaty z jego największych przebojów „Imagine", „Give Peace a Chance", „Give me some truth".... Nadal brzmiš, jak ważne przesłania.

Wszyscy członkowie The Beatles urodzili się w Liverpoolu i zaczęli koncertować w tym mieœcie w końcu lat 50.

John i Paul poznali się 15 czerwca 1957 roku podczas festynu przy koœciele œw Piotra z Woolton, gdzie 16-letni Lennon występował ze swym pierwszym zespołem The Quarrymen, którego nazwa pochodziła od szkoły The Quarry Bank High School. Grali wtedy skiffle, połšczenie folku z rock'n'rollem. 15-letni Paul Mc'Cartney przyszedł ich posłuchać za namowš Ivana Vaughana, kolegi Johna. Przyniósł własnš gitarę i sam zagrał dla Johna. Zaimponował mu nie tylko grš, ale i umiejętnoœciš strojenia instrumentu i po tygodniu dołšczył do The Quarrymen. „Byłem pod wrażeniem Paula grajšcego „Twenty Flight Rock". Potrafił na pewno grać na gitarze. Uznałem, że jest tak samo dobry jak ja. Dotychczas byłem liderem, teraz pomyœlałem sobie: Co się stanie jeœli go wezmę? Przeszło mi przez myœl, że jeœli pozwolę dołšczyć mu do nas to muszę go trzymać krótko, był dobry i warto go było mieć. Także wyglšdał jak Elvis, pasował mi" - wspominał potem John.

Rok póŸniej dołšczył do zespołu George Harrison. Ringo Starr dokooptowany został dopiero w 1962 i wymienił poprzedniego perkusistę Pete Besta.

Legendarna scena klubowa

W samym œrodku miasta odwiedzam kultowe muzyczne miejsce Liverpoolu - The Cavern Club przy 10 Mathew Street. Długš mroczna piwnicę na jednym krańcu ma maleńkš scenkę, na drugim bar. Œciany, pokryte podpisami fanów jak graffiti, zapełniajš zdjęcia legendarnych koncertów, dawne afisze i pamištki - głównie zwišzane z Beatlesami, ale też innymi sławami. Dziœ to właœciwie replika dawnego klubu, bo w 1973 został on zamknięty z powodu prac przy linii metra, ale dekadę póŸniej odtworzono go z niezwykłym pietyzmem, z użyciem 15 tysięcy cegieł z dawnej piwnicy.

Beatlesi zagrali w tym klubie 292 razy między 1961 a 1963 rokiem. Po raz pierwszy jako The Beatles - w składzie John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Stuart Sutcliffe i Pete Best - wystšpili tutaj 9 lutego 1961 (ale zarówno Lennon z Quarrymen, jak i Ringo Starr, jeszcze pod własnym nazwiskiem Richard Starkey wraz z konkurencyjnym Eddie Clayton Skiffle Group grali tu już w 1957). W listopadzie 1961 Beatlesów zobaczył w Cavern Brian Epstein i wkrótce został menagerem zespołu. Ostatni raz zespół zagrał w klubie 2 sierpnia 1963 roku. Potem wpadał tu jeszcze czasem na indywidualne klubowe występy Paul McCartney.

To Beatlesi rozsławili klub na cały œwiat, ale koncertowało w nim też dziesištki innych znakomitoœci: Eric Clapton, The Rolling Stones, Rod Stewart, Queen, Stevie Wonder, Elton John..., których wizerunki można obejrzeć również naprzeciwko w The Cavern Pub (5 Mathew Street), otwartym w 1994. Obok drzwi pubu stoi figura Johna Lennona z bršzu naturalnej wielkoœci.

Nawiasem mówišc innš statuę Lennona spotkamy także na lotnisku. A na poczštku grudnia tego roku odsłonięto w Liverpoolu pomnik czwórki Beatlesów na nabrzeżu Pier Head przy Building Cunard. Sprawia wrażenie, jakby John, Paul, George i Ringo po prostu szli ulicš. Dzieło rzeŸbiarza Andy Edwardsa uderza naturalnoœciš, bo jego wzorem była fotografia muzyków z 1963 roku, zrobiona w czasie sesji na nabrzeżu. Nowy pomnik stanšł dla uczczenia ostatniego koncertu Beatelsów w Liverpoolu przed 50 laty, przed wyjazdem zespołu do Londynu.

Sylwester w Cavern

Wracajšc na Mathew Street, naprzeciw Cavern Club przycišga Wall of Fame – Œciana sławy, odsłonięta na 40-lecie klubu, uwieczniajšca artystów i zespoły, którzy przewinęli się przez klubowš scenę. Obok niej jest jeszcze druga The Liverpool Wall of Fame, upamiętniajšcš artystów pochodzšcych stšd, których muzyczne hity znalazły się w czołówce brytyjskiej listy przebojów. Warto w tym miejscu przypomnieć, że Liverpool został wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa jako stolica muzyki pop, gdyż pochodzšcy stšd artyœci zdobyli najwięcej miejsc na listach przebojów.

Chętni mogš jeszcze zdšżyć na sylwestra w Cavern Club (wstęp 20 funtów), choć pewnie w piwnicy muzyków będzie jak zwykle œcisk, ale zawsze zabawę można przenieœć na Mathew Street, przypominajšcš wielki kanion rozrywki. A stałš atrakcjš w klubie sš koncerty młodych zespołów i solistów.

Blisko klubu przy North John Street znajduje się Hard Day's Night Hotel, którego nazwa nawišzuje do pierwszego filmu o Beatlesach w reżyserii Richarda Lestera z 1964 roku. Ten tematyczny hotel ulokowany w adaptowanej XIX-wiecznej kamienicy jest nie tylko komercyjnš atrakcjš od 2008 r.. W jego wnętrzach zobaczymy mnóstwo zdjęć Beatlesów i pamištek po nich, jak np. replika białego fortepianu, znanego z wideoklipu do jego solowego „Imagine".

Chłopcy z przedmieœcia

Beatlesi zanim stali się sławni, byli po prostu chłopcami z przedmieœć Liverpoolu. Do miejsc, w których mieszkali zabiera mnie kolorowy wycieczkowy autobus Magical Mystery Tour w barwach odwołujšcych się wprost do filmu Beatlesów pod tym tytułem z 1967 roku.

Do mieszkania w czerwonym szeregowcu, otoczonym zielonym ogródkiem przy 20 Forthlin Road w południowej częœci miasta rodzina Paula McCartneya sprowadziła się w 1955 roku. Paul miał 13 lat, gdy zamieszkał tutaj z rodzicami – Mary i Jimem oraz młodszym bratem Mikiem. Rok póŸniej w rodzinie zdarzyła się tragedia. Mary umarła na raka. Paul bardzo to przeżył i zatopił w muzyce (jego ojciec też kiedyœ miał zespół muzyczny). Gdy Paul zaprzyjaŸnił się z Johnem Lennonem, w tym domu skomponowali razem około 20 piosenek, m.in. „I Saw her Standing Her". Ojciec i synowie opuœcili go w 1964, ale Paul jeszcze czasem tu wpadał, przyjeżdżajšc z Londynu. W połowie lat 90. dom kupiło National Trust i zamieniło w muzeum.

W białym domu zwanym Mendips przy 251 Menlove Avenue w dzielnicy Woolton John Lennon mieszkał przez blisko dwadzieœcia lat (1944-63). Gdy miał cztery lata zaopiekowała się nim ciocia Mimi i wuj George. Mimi była siostrš jego matki Julii, która po rozpadzie małżeństwa z marynarzem Fredem Lennonem ułożyła sobie nowe życie z Johnem Dykinsem, któremu urodziła dwie córki. Julia odwiedzała syna w Mendips. W1958 zginęła w pobliżu tego domu pod kołami rozpędzonego auta.

Pierwszš gitarę kupiła Johnowi ciotka, ale pozwalała grać mu tylko na ganku. W Mendips John napisał m.in. „ Hello Little Girl" i „Please Please Me". Po œlubie z z pierwszš żonš Cynthiš i narodzinach syna Julina, Lennon mieszkał tu jeszcze krótkš z własnš rodzinš, dopóki cała trójka nie wyjechała w 1963 do Londynu. Wkrótce wyprowadziła się też stšd Mimi, bo John kupił jej nowy dom. Od 2003 Mendips przekształciło się w muzeum dzięki Yoko Ono, który kupiła dom i podarowała go z tš intencjš National Trusts.

Hey Jude

Niedaleko domu Lennona znajduje się tzw. Strawberry Field - Truskawkowe Pole, gdzie był kiedyœ Dom Dziecka, należšcy do Armii Zbawienia. W dzieciństwie John bywał w jego ogrodach na letnich festynach. O tym miejscu przypomina jego piosenka zatytułowana "Strawberry Fields Forver", która przenosi nas w psychodelicznš podroży na Pola Truskawkowe.

Wiele z piosenek Beatlesów, rozbrzmiewajšcych w Liverpoolu na każdym kroku, może być przewodnikiem w wędrówce tropami słynnej czwórki. „Penny Lane", skomponowana przez Paula McCartneya w 1967 œwietnie oddaje klimat miejsc, gdzie Paul, John, George i Ringo dorastali „pod błękitnym podmiejskim niebem", a konkretnie odnosi się do niewielkiej ulicy Penny Lane. Pełna przy tym jest realistycznych detali.

„Hey Jude" Paul napisał z kolei dla Juliana, syna Johna, gdy ten porzucił Cynthię dla Yoko Ono. Piosenka zaczynała się od słów „Hey Jules (potem zamienił imię na Jude, bo łatwiej tak było mu œpiewać) don't make it bad, take a sad song and make it better" (Hej, Jules, głowa do góry, weŸ tę smutnš piosenkę, ona sprawi, że będzie ci lepiej).

Ringo Starr w piosence „Liverpool 8" wspomina z kolei ulice, przy których się wychowywał: Madryn Street (nr 9, gdzie się urodził) i Admiral Grove (nr 10 ) w dzielnicy Dingle. Były to skromne mieszkania w szeregowych domach. A mimo to œpiewa „Liverpool I left you/But I never let you down" (Liverpool, opuœciłem cię, ale nigdy nie porzuciłem). Ten rejon popularnie nazywa się dziœ Ringolandem. Na rogu Admiral Grove i High Park Street stoi Empresss Pub, w którym jego matka pracowała jako kelnerka, więc Ringo (Richard Starkey) dobrze to miejsce znał. Fotografię Empress Pub znajdziemy na okładce pierwszego solowego albumu „Sentimental Journey"

George Harrison, najmłodszy z Beatlesów mieszkał z rodzicami i trójkš rodzeństwa w szeregowym domu przy 12 Arnold Grove. Rodzice wspierali jego muzyczne zainteresowania. George'a i Paula zbliżyła muzyka; poznali się, jeżdżšc do szkoły tym samym autobusem. A potem Paul poznał go z Johnem.

Wielkie podboje

Wszystkiego o czwórce w Liverpoolu dowiedzieć się można w muzeum The Beatles Story, ulokowanym w dawnym porcie Albert Dock, który zamieniono w kwartał muzeów (m.in. znajduje się tu także Tate Liverpool). Od czasów młodoœci na przedmieœciach Liverpoolu do œwiatowej sławy, a potem solowych karier. To długa barwna opowieœć, której można posłuchać po polsku w audio przewodniku. A nad brzegiem rzeki Mersey w czynnym dworcu portowym Mersey Ferry Terminal znajduje się jeszcze oddział The Beatles Story z wystawš znakomitych zdjęć członków zespołu i czasowš wystawš „The British Invasion. How 1960s Beat Groups Conquered America" o podboju Ameryki przez brytyjskie zespoły beatowe, zorganizowanš we współpracy z GRAMMY Museum.

Oczywiœcie, jeœli macie czas, możecie pójœć jeszcze szlakiem szkół, pubów, sklepów z pamištkami, sal koncertowych, zajrzeć do ratusza, by zobaczyć wygrawerowane i tutaj nazwiska Beatlesów, dumy miasta

Atmosfera Liverpoolu tak nakręca, że nie czuje się przesytu. Po powrocie do Londynu nie mogłam się oprzeć, by nie pójœć jeszcze na spacer œladami Beatlesów w stolicy.

To trochę inne doœwiadczenie, bo trasa prowadzi głównie przez miejsca koncertów lub nagrań studyjnych. Jest na niej m.in. siedziba firmy Apple Cors,, na dachu której odbył się legendarny ostatni koncert Beatlesów w styczniu 1969 i Tridents Studio w Soho, gdzie Beatlesi nagrywali „Hey Jude" i „I want to you" . Przy okazji w Soho można obejrzeć gigantyczny mural „Spirit of Soho", powstały na poczštku lat 90. niewštpliwie inspirowany kultowš psychodelicznš okładkš Beatlesów „SGT Pepper's Lonely Hearts Club Band", wyróżniona nagrodš Grammy. Spacer kończy się przy należšcych do EMI Abbey Road Studios, gdzie Beatlesi nagrali 190 piosenek. To miejsce jest doskonale rozpoznawalne, bo na okładce albumu Abbey Road Beatlesi przechodzš po zebrach na przejœciu w sšsiedztwie tego właœnie studia.

Dla wszystkich fanów dobra wiadomoœć. Od 24 grudnia muzyka Beatelsów jest dostępna na dziewięciu serwisach streemingowych : Apple Music, Deezer, Google Play, Microsoft Groove, Amazan Prime, Rhapsody, Spotify, Slacker,Tidal