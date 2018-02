Polscy artyści zaśpiewają dla całego świata

Metropolitan Opera ogłosiła plan transmisji do 70 krajów swoich atrakcji przyszłego sezonu. Wœród zaproszonych gwiazd sš Aleksandra Kurzak i Piotr Beczała.

Dla Aleksandry Kurzak będzie to pierwsza taka transmisja z Nowego Jorku, w której weŸmie udział. W Metropolitan Opera ma jednak już mocnš pozycję Niedawno odniosła sukces w roli Neddy w „Pajacach". W przyszłym sezonie pojawi się jako Micaela w „Carmen" Bizeta. Ten właœnie spektakl znalazł się w dziesištce tytułów wybranych do cyklu transmisji MET Live HD.

W przeciwieństwie do Aleksandry Kurzak Piotr Beczała jest artystš niemal każdego sezonu obecnym na ekranach całego œwiata. Nic dziwnego, że te transmisje docierajš też do jego rodzinnego miasta Czechowice–Dziedzice.

Już niedługo, bo w połowie kwietnia będzie można go obejrzeć w „Luisie Miller" Verdiego, w której dotšd nie występował. A w przyszłym sezonie zaprezentuje się w kolejnym nowym wcieleniu jako Maurycy, syn Augusta II Sasa i ukochany tytułowej bohaterki opery „Adriana Lecouvreur" Cilei. W niš wcieli się zaœ Anna Netrebko. Spektakle z Nowego Jorku, które można oglšdać na ekranach, zawsze majš wiele gwiazd w obsadzie. Słynna Anna Netrebko wystšpi więc również jako Aida w przedstawieniu 6 paŸdziernika, inaugurujšcym sezon 2018-2019. Podobnie jak Adriana Lecouvreur jest to rola, w której słynnej Rosjanki Nowy Jork nigdy nie oglšdał. Zainteresowanie obydwoma spektaklami już więc jest bardzo duże.

Wœród dziecięciu spektakli wybranych do cyklu MET Live HD sš cztery premiery. Obok „Adriany Lecouvreur" będš to „Samson i Dalila" Saint-Saensa, współczesny operowy thriller „Marnie" Muhly'ego i nowa inscenizacja „Traviaty". Po raz pierwszy na ekranie pojawiš się też „Dialogi karmelitanek". A listę uzupełniajš spektakle cieszšce się w Nowym Jorku szczególnš popularnoœciš, „Córka pułku" Donizettiego, „Dziewczyna z zachodu, Pucciniego czy oryginalnie zainscenizowana przez Roberta Lepage'a „Walkiria" Wagnera.

To już trzynasty sezon transmisji. Można je oglšdać w 2200 miejscach w 70 krajach. Œrednia publicznoœć każdego przedstawienia to 300 tysięcy widzów, do tej pory sprzedano ponad 24 mln biletów. W Polsce sobotnie transmisje z Nowego Jorku sš dostępne w prawie 40 kinach, teatrach lub w filharmoniach. Dyrekcja Metropolitan wprowadza w tym roku pewne innowacje. Najważniejsza z nich to zaplanowane na lato powtórki niektórych przedstawień. Wybrano te szczególnie lubiane, ale dwa z nich –„Eugeniusz Oniegin" oraz „Trubadur" – majš charakter szczególnych. Wystšpił w nich zmarły niedawno znakomity i bardzo popularny baryton Dmitrij Chworostowski.

Nowoœć druga – to film dokumentalny „Dom, w którym mieszka opera" zrealizowany z okazji 50-lecia działalnoœci Met w Lincoln Center. Ma być prezentowany już od maja.

Plan transmisji z Metropolitan w sezonie 2018-2019

6 paŸdziernika 2018

Giuseppe Verdi „Aida”

Anna Netrebko po raz pierwszy w Nowym Jorku w roli etiopskiej niewolnicy, czyż może być bardziej atrakcyjne otwarcie sezonu? Do tego Łotysz Aleksadrs Antonenko jako Radames i Gruzinka Anita Rachvelishvili (Amneris), a więc najlepsi œpiewacy zza naszej wschodnie granicy. I monumentalna inscenizacja Sonji Frisell, czyli starożytny Egipt jak prawdziwy.



20 paŸdziernika 2018

Camille Saint-Saens „Samson i Dalila”

Nowa inscenizacja, którš zrealizuje Serb mieszkajšcy w Ameryce i kolejny w Metropolitan reżyser specjalizujšcy się z sukcesami w musicalach na Broadwayu. W głównych rolach dwie gwiazdy pierwszej wielkoœci: Elina Garanča i Roberto Alagna. Jeœli będzie między nimi taka chemia, jak w „Carmen” w 2010 roku, spektakl może być pasjonujšcy. Za pulpitem dyrygenckim Sir Mark Edler.



27 paŸdziernika 2018

Giacomo Puccini „Dziewczyna z Zachodu”

Wznowienie inscenizacji Giancarlo del Monaco, który wykreował obrazy jak z prawdziwego westernu. Najważniejsi sš jednak bohaterowie spektaklu. Tenora Jonasa Kaufmanna rekomendować nie trzeba, w œcigajšcego go szeryfa wcieli się œwietny baryton, Željko Lučić, tytułowš dziewczynš będzie wagnerowska gwiazda, Eva-Maria Westbroek. Dyryguje Marco Armiliato.



10 listopada 2018

Nico Muhly „Marnie”

Premiera współczesnej opery, jej autorem jest niespełna 37-letni Amerykanin Nico Muhly, poruszajšcy się zarówno w œwiecie muzyki poważnej, jak i popu. Skomponował operowy thriller na kanwie powieœci Winstona Grahama, która w 1964 r. zainspirowała Alfreda Hitchcocka do nakręcenia filmu. Reżyserem inscenizacji przeniesionej z English National Opera jest Michael Mayer, w rolach głównych: Isabel Leonard i Christopher Maltman, kierownictwo muzyczne Robert Spano.



15 grudnia 2018

Giuseppe Verdi „Traviata”

Kolejna inscenizacja Michaela Mayera, tym razem absolutna nowoœć, przygotowana specjalnie dla Metropolitan. I kolejne wielkie gwiazdy w obsadzie: Diana Damrau jako Violetta, pochodzšcy z Hawajów Quinn Kelsey jako Germont-ojciec, ale najciekawiej zapowiada się występ Juana Diego Floreza jako Alfreda, który dotšd specjalizował się w operach Rossiniego i Donizettiego. Za pulpitem dyrygenckim nowy szef muzyczny Metropolitan, Yannick Nézet-Séguin.



12 stycznia 2019

Francesco Cilea „Adriana Lecouvreur”

Słynny duet Anna Netrebko i Piotr Beczała w nowym wcieleniu. Ona jako aktorka Comedie Franacais, on jako jej ukochany Maurycy, syn Augusta II Sasa (to postaci autentyczne). W tych rolach wystšpili jesieniš 2017 roku w Wiedniu, teraz nadchodzi czas na Nowy Jork. Premierę tej tragicznej historii miłosnej przygotowuje Sir David McVicar, dyrygować ma Gianandrea Noseda.



2 lutego 2019

George Bizet „Carmen”

Roberto Alagna wraca do swego wielkiego sukcesu nowojorskiego sprzed dziewięciu lat, do Don Josego. Tym razem uczyni to w Aleksandry Kurzak jako Micaeli, Carmen będzie 35-letnia Clémentine Margaine, jedno z odkryć ostatnich lat. Inscenizacja Sir Richarda Eyrego to największy hit transmisji MET Live HD, była już prezentowana parokrotnie. Dyryguje Louis Langrée.



2 marca 2019

Gaetano Donizetti „La Fille du Régiment”

Spektakl Laurenta Pelly'ego był przebojem poprzedniej dekady, przewędrował przez kilka czołowych scen operowych z Covent Garden i Metropolitan na czele. Teraz wróci z wschodzšcš gwiazdš Prette Yende w roli córki pułku oraz ulubieńcem nowojorskiej publicznoœci, Javierem Camarenš, który jako Tonio jest zdaniem niektórych lepszy niż bezkonkurencyjny dotšd Juan Diego Florez. Dyrygent to Enrique Mazzola.



30 marca 2019

Richard Wagner „Walkiria”

Cały „Pierœcień Nibelunga” zrealizowany przez słynnego Roberta Lepage’a to najdroższa produkcja w dziejach Metropolitan, kosztowała 16 mln dolarów. Statystycznie rzecz ujmujšc, na pokazywanš w transmisji „Walkirię” przypada jedna czwarta tej sumy. Scenograficzny pomysł Lepage’a jest jednak niezwykly, choćby dla niego warto spektakl obejrzeć. A w obsadzie sš na dodatek wagnerowskie sławy: Christine Goerke (Brunhilda), Eva-Maria Westbroek (Sieglinda), (Stuart Skelton (Siegmund), a za pulpitem dyrygenckim dyrektor Opery Paryskiej Philippe Jordan.



11 maja 2019

Francis Poulenc „Dialogi karmelitanek”

Opera napisana w połowie XX wieku, ale opowiada o czasach Rewolucji Francuskiej. Ten wielki fresk historyczny jest prawie nieznany w Polsce, tym bardziej warto zobaczyć wznowienie spektaklu Johna Dextera. W zakonnych habitach karmelitanek gwiazdy rożnych pokoleń, m. in. Isabel Leonard, Adrianne Pieczonka i Karita Mattila, Za pulpitem dyrygenckim ponownie dyrektor Yannick Nézet-Séguin.

Lista miejsc w Polsce, gdzie można oglšdać transmisje i retransmisje:

1. Białystok – Opera i Filharmonia Podlaska

2. Bydgoszcz – Multikino

3. Czechowice-Dziedzice – kino Œwit

4. Częstochowa – kino Iluzja

5. Dšbrowa Tarnowska – kino Sokół

6. Elblšg – kino Œwiatowid

7. Ełk – Ełckie Centrum Kultury

8. Gdańsk – Multikino

9. Gdynia – Multikino

10. Gliwice – kino Amok

11. Jaworzno – Multikino

12. Katowice – kino Kosmos

13. Kielce – Filharmonia Œwiętokrzyska

14. Konin – kino Centrum

15. Kraków – kino Kijów.Centrum

16. Lublin – Teatr Stary

17. ŁódŸ – Filharmonia Łódzka

18. Nowa Sól – kino Europa

19. Olsztyn – Multikino

20. Poznań – Centrum Kultury „Zamek”

21. Poznań – Multikino Malta

22. Przemyœl – kino Centrum

23. Rybnik – Teatr Ziemi Rybnickiej

24. Rzeszów – kino Zorza

25. Stargard – Stargardzkie Centrum Kultury

26. Szczecin Multikino

27. Szczecinek – kino Wolnoœć

28. Tczew – Centrum Kultury i Sztuki

29. Wadowice – kino Centrum

30. Warszawa – Teatr Studio

31. Warszawa – kino Praha

32. Warszawa – Multikino Złote Tarasy

33. Włoszczowa – kino Muza

34. Wrocław – kino Nowe Horyzonty

35. Zabrze – Multikino

36. Zamoœć – Centrum Kultury Filmowej „Stylowy”